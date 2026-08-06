Mladé Slovenky na MS nebudú bojovať o medaily, štvrťfinále sa skončilo sklamaním

MS v hádzanej do 18 rokov žien - štvrťfinále
Slovensko - Čierna Hora 32:33 (17:14)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 1, Špendlová 6, Gogová 3/1, Komlósová 3, Valientová 4, Karkušová 6, Görögová 1, Ďuranová, Šubjaková, Csehová, Sekáčová 6/6, Némethová 2
Najviac gólov Čiernej Hory: Jovanovičová 7, Savićová 6, Hodžičová 6/6
Rozhodovali: Weijmans, Wolbertus (obaja Hol.), vylúčenia: 3:5, 7 m hody: 9/7 - 6/6
Slovenské hádzanárky prehrali vo štvrťfinále MS žien do 18 rokov 2026 s Čiernou Horou 32:33 a stratili tak šancu na zopakovanie vlaňajšieho zlatého úspechu.
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Slovenky na šampionáte nekončia, čakajú ich zápasy o piate až ôsme miesto.
Zverenky trénera Pavla Streichera nenadviazali na vlaňajší triumf nad Čiernou Horou na ME kadetiek v Podgorici, kde ju v semifinále zdolali 29:27 a napokon senzačne získali európsky titul.
Slovenky nastúpia v piatok v súbojoch skupiny o 5. až 8. miesto proti Maďarsku, ktoré prehralo vo štvrťfinále s Dánskom 20:24. Semifinálové dvojice tvoria Egypt - Španielsko a Čierna Hora - Dánsko.
Priebeh zápasu Slovensko - Čierna Hora
I. polčas
Slovenky sa síce ujali vedenia, ale v úvode mali problém s pokorením čiernohorskej brankárky Dubljevičovej a v 7. minúte už prehrávali 2:4.
Potom však výrazne zlepšili obranu, súperkám nedovolili skórovať vyše sedem minút a zásluhou rýchlych protiútokov Valientovej a Špendlovej i prieniku Karkušovej otočili na 6:4. V 17. minúte si po presnom zásahu Komlósovej vypracovali prvýkrát štvorgólový náskok 9:5, pričom ich viacerými zákrokmi podržala brankárka Stránska.
Čiernohorky využívali najmä Jovanovičovú a v 24. minúte znížili na 12:13. Slovenky ustáli kritickú pasáž aj vďaka Stránskej, ktorá zaznamenala v prvom polčase osem úspešných zákrokov, a Komlósová v 26. minúte upravila na 15:12.
Záver patril opäť slovenskej obrane a po prieniku Karkušovej išla so spoluhráčkami do šatní s nádejným náskokom 17:14.
II. polčas
Čiernohorky mali lepší vstup do druhého polčasu, po chybách v slovenskej súhre ťažili z rýchlych protiútokov a v 38. minúte sa dostali na rozdiel jediného gólu - 18:19.
Dvadsať minút pred koncom zariadila Orbovičová vyrovnanie na 20:20 a o chvíľu neskôr otočil jej tím vývoj stretnutia a po dlhom čase sa dostal do vedenia.
Slovenky kopili technické chyby, zo sedmičky to dvakrát za sebou trestala Hodžičová už na 24:21 z pohľadu Čiernej Hory.
Tréner Streicher reagoval oddychovým časom, po ktorom jeho zverenky viac vysunuli obranu a desať minút pred koncom upravila kapitánka Karkušová na 25:27. Tá istá hráčka v 55. minúte dosiahla kontaktný zásah na 29:30, no Sekáčová potom nepremenila sedmičku, ktorou mohla vyrovnať.
Necelé dve minúty pred koncom za stavu 32:20 pre Čiernu Horu zneškodnila Dubljevičová dve tutovky Sloveniek a jej spoluhráčky si už náskok nenechali vziať. Valientovej gól na 32:33 už prišiel neskoro, tri sekundy pred koncom.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR18: „Rozhodla nešťastná pasáž v 2. polčase, keď sme im niekoľkokrát sa opakujúcimi chybami v útoku dovolili, aby sa vrátili späť do zápasu. Potom to už bolo ťažké, pretože súper mal výraznú fyzickú prevahu, najmä čo sa týka výškových parametrov. Takže boli sme nútení viac hrať v postupnom útoku, a tam sme sa už nedokázali tak presadzovať ako v prvom polčase. Všetci sme z toho smutní, lebo sme cítili, že tento tím mal na to, aby postúpil do semifinále. Teraz to bude náročnejšie, lebo vidina boja o medailu sa nám vzdialila. Takže dievčatá budú musieť stráviť túto situáciu, nanovo sa motivovať a odovzdať zajtra plnohodnotný výkon, pretože aj súboj o 5. a 6. miesto má svoju hodnotu.“