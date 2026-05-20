Middlesbrough odhalil špióna a vyhral. Strelec si zahrá dvestomiliónový zápas

Slovenský reprezentant Dávid Strelec zabojuje o postup do prestížnej Premier League.
Southampton, ktorý v odvete semifinále Championship play off zdolal Middlesbrough 2:1 po predĺžení, bol vylúčený z finálového stretnutia po tom, čo sa priznal k špionáži iných klubov.
Jeho miesto vo finále s Hull City zaujme Strelcov Middlesbrough. Duel, ktorý sa odohrá v sobotu 23. mája.
Čo sa vlastne stalo?
Stál za stromom s mobilom v ruke
Realizačný tím Middlesbrough počas predzápasového tréningu pristihol jedného z členov trénerského štábu Southamptonu, ako si fotí a nakrúca prípravu ich tímu v tréningovom centre.
O niekoľko dní sa britské médiá dostali k dôkazu. Fotografia, na ktorej je muž s mobilom a slúchadlami stojaci za stromom.
Neskôr sa potvrdilo, že ide o videoanalytika Southamptonu Williama Salta.
„Láme mi to srdce," poznamenal po prehre v odvete zdrvený manažér Middlesbrough Kim Hellberg a dodal: „Ak by sme si nevšimli muža, ktorého k nám poslali, povedal by som si, že hrali lepšie z taktickej stránky, a ja by som išiel domov s pocitom, že som zlyhal v časti, v ktorej som mal pomôcť svojim hráčom."
Nešpehovali len Middlesbrough
Southampton sa plánuje odvolať proti rozhodnutiu nezávislej disciplinárnej komisie Anglickej futbalovej ligy (EFL), ktorá im okrem vyradenia z play off udelila odpočítanie štyroch bodov do tabuľky Championship pre nasledujúcu sezónu.
EFL vo vyhlásení uviedla, že Southampton „sa priznal k viacerým porušeniam predpisov EFL súvisiacich s neoprávneným natáčaním tréningov iných klubov“.
VIDEO: SkySports opisuje moment, keď Middlesbrough pristihlo špióna Southamptonu.
Áno, klubov. Southampton totiž nešpehoval len tréningy Middlesbrough, ale aj decembrovú prípravu Oxford United či aprílový tréning Ipswich Town.
Manažér klubu Tonda Eckert bol po dueloch s Middlesbrough konfrontovaný s otázkami ohľadom špionáže. Z oboch tlačových konferencií vstal a ušiel, a to po otázke jedného z novinárov: „Ste podvodník?“