Kanadská hus zhltla na MS škaredé káčatko. Fín uctieva diabla a USA turnaj nezaujíma

Prvýkrát od roku 2021 odštartovali slovenskí hokejisti MS troma víťazstvami. V porovnaní so šampionátom v Rige však nemajú na konte deväť, ale osem bodov.
Po výhrach nad Nórskom 2:1 a Talianskom 4:1 smerovali za plným bodovým ziskom aj proti Slovinsku, keď v polovici zápasu viedli o dva góly.
Pol minútu pred koncom však Rok Tičar vyrovnal na 4:4, a tak boli zverenci Vladimíra Országha napokon radi aj za výhru po nájazdoch.
Tento duel sa premietol aj do najnovšieho vydania rubriky Power Rankings, v ktorej IIHF vtipnou formou glosuje doterajší priebeh turnaja.
Slovensko zaradila na piate miesto s tým, že je ťažké ho spomaliť. Napísala to ako SLO down, čo odkazuje na anglickú frázu slow down so šikovne použitou skratkou slovinskej reprezentácie (SLO).
Faktom je, že práve tím okolo kapitána Roberta Saboliča dokázal zatiaľ ako jediný obrať Slovensko o body, a to najmä vďaka využitým presilovkám.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
Nóri inkasovali len od Slovákov
Pred Slovenskom sú v rebríčku IIHF štyri deväťbodové tímy. Prvé Švajčiarsko prechádza MS suverénne a pokiaľ si poradí aj s mediálnym tlakom, mohlo by po dvoch prehraných finále konečne získať zlato.
Kanaďania si nepripúšťajú rovnaký štvrťfinálový kolaps ako vlani, Rakúšania vyzerajú čoraz lepšie a za zlepšenou formou fínskeho útočníka Lenniho Hämeenaha môže byť azda uctievanie diabla.
Tento výrok súvisí s klubovou príslušnosťou 21-ročného Fína, ktorý v tejto sezóne odohral v NHL 33 zápasov v drese diablov, teda New Jersey Devils.
Napriek prehre so Slovenskom majú zatiaľ dôvod na spokojnosť Nóri, ktorí zdolali na nulu Slovinsko aj Taliansko - zhodne 4:0.
Brankár Henrik Haukeland zatiaľ neinkasoval a pripomína MVP vlaňajšieho šampionátu Leonarda Genoniho. Ten si udržal čisté konto štyrikrát.
Až na ôsmom mieste rebríčka je Švédsko, ktoré v prvom útoku stavia na dvoch 18-ročných chlapcoch Vigga Bjorcka a Ivara Stenberga. "Život je lepší, keď si tínedžerom," píše sa v rebríčku IIHF.
O slovo sa hlási maďarský talent
Jedným zo sklamaní turnaja je obhajca titulu. USA síce pricestovali do Švajčiarska s hráčmi z NHL, ale na svoje možnosti ide o podpriemerný tím.
V úvode turnaja mu chýbala A-čková hviezda, čo by mal zmeniť až príchod Matthewa Tkachuka, ktorý sa oneskoril pre narodenie potomka.
Po triumfe na ZOH v Miláne akoby Američanov MS nezaujímali, na čo IIHF poukazuje nihilistickým (život nemá zmysel, pozn.) výrokom: "Na ničom nezáleží, nikoho to nezaujíma, všetci aj tak zomrieme."
Hoci v minulosti tvorili spoločný štát Česko a Slovensko, možno sa to po tomto turnaji zmení a vznikne Českoslovinsko. Vraj by to bolo epické.
Lotyšov ťahajú Kristers Gudlevskis s Rudolfsom Balcersom, o slovo sa gólom prihlásil 17-ročný maďarský talent Domán Szongoth a tréner Harold Kreis už určite pochopil, že to Nemci nebudú mať ľahké.
VIDEO: Gól 17-ročného Domána Szongotha v čase 0:30 min
Podobne ako Nemci čakajú na prvé body aj Dáni, pričom paradoxne najbližšie k nim boli proti Kanade. Po dvoch tretinách držali skóre 0:0, no napokon "kanadská hus zhltla škaredé káčatko H. C. Andersena".
Britom by možno pomohli rady futbalového trénera Pepa Guardiola a Taliani sa vraj radšej sústredia na veľký zápas proti Bosne, čo je tiež narážka na neúspešnú baráž o MS vo futbale 2026.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
