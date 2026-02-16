Veteránka žiarila v šatách za stotisíc dolárov. Jej sen sa však rozplynul za sekundu

Krasokorčuliarske kostýmy nie sú lacnou záležitosťou. Aj za bežné kúsky pre deti, ktoré sa predávajú v internetových obchodoch, zaplatíte 150-200 eur.
Originálne šaty stoja minimálne tisíc eur a pretekári zo svetovej špičky často nosia kostýmy, za ktoré zaplatili niekoľko tisíc eur.
Deanna Stellatová-Dudeková, ktorá v kategórii športových dvojíc reprezentuje s Maximom Deschampsom Kanadu, však krasokorčuliarsku módu pozdvihla na úplne inú úroveň.
Ručne našívané kamienky
Šaty na olympijskú sezónu jej navrhol módny dom Oscar de la Renta.
V krátkom programe na ZOH v Miláne mala kanadská pretekárka na sebe zlaté šaty bez rukávov.
V pondelok večer vo voľnej jazde si oblečie červené šaty s asymetrickým strihom.
Každý jeden z tisícov kamienkov bol na látku ručne našívaný. Príprava jedných šiat trvala približne osem mesiacov.
Všetky detaily boli vypracované tak, aby šaty umožnili bezproblémový pohyb a krasokorčuliarku v ničom neobmedzovali.
Hodnota jedných šiat je stotisíc dolárov.
„Budem musieť ich poprosiť, aby mi potom spravili dlhšiu sukňu, aby som si tieto šaty mohla obliecť znova. Nemôže ich nosiť len trikrát desať minút,“ vravela Stellatová-Dudeková po kanadskom šampionáte, kde prvý raz zažiarila v dizajnérskych šatách.
Vrcholom sezóny však pre ňu - aj pre šaty - mala byť olympiáda.
Z kliniky naspäť na ľad
Stellatová-Dudeková vo veku 42 rokov je jednoznačne najstaršia účastníčka krasokorčuliarskych súťaží.
Rodáčka z mesta Park Ridge neďaleko Chicaga začínala ako sólistka, získala striebro na juniorských majstrovstvách sveta.
Jej kariéru však poznačili zranenia. Keď v priebehu štyroch rokov mohla byť na ľade iba 24 mesiacov pre opakujúce sa problémy s bedrom, v roku 2001, ešte pred svojimi osemnástimi narodeninami oznámila koniec športovej kariéry.
Ako sa zvykne hovoriť, „začlenila sa do normálneho života“, pracovala ako kozmetička na prestížnej estetickej klinike.
Na jednom tímbuildingu však dostala otázku: „Čo by si skúsila, ak by si vedela, že nemôžeš zlyhať?“
Jej odpoveď bola jasná: „Krasokorčuľovanie.“
Bolo to pred desiatimi rokmi. Medzi sólistkami by už ani vtedy nemala šancu, ale v športových dvojiciach súťažili aj trochu staršie pretekárky.
Stellatová-Dudeková sa najprv dala dokopy s Nathanom Bartholomayom, ale po štyroch rokoch jej partner ukončil kariéru pre zranenia.
Záhadná nehoda
Jej novým partnerom sa stal Maxime Deschamps, Kanaďan, ktorý je od nej osem rokov mladší.
Rozhodli sa, že budú reprezentovať Kanadu, lebo videli väčšie šance na získanie občianstva. Ich hlavným cieľom už vtedy bola olympiáda v Miláne.
V roku 2024 vyhrali spolu majstrovstvá sveta. Stellatová-Dudeková mala vtedy 40 rokov a stala sa najstaršou majsterkou sveta v krasokorčuľovaní.
Vlani obsadili na svetovom šampionáte piate miesto.
Pred zimnými olympijskými hrami snívali o medaile. Svetová špička v športových dvojiciach je veľmi vyrovnaná a Kanaďania do nej rozhodne patria.
Pár dní pred otváracím ceremoniálom ZOH však prišla z Quebecu znepokojivá správa: Stellatová-Dudeková s Deschampsom mali nehodu na tréningu, ona niekoľko dní nesmie trénovať a dvojica určite nenastúpi v tímovej súťaži.
Lekári však napokon veteránke dali zelenú, aby sa predstavila v pretekoch športových dvojíc.
O tom, čo sa presne stalo, sa len špekuluje, detaily totiž kanadský tím neprezradil. Podľa mnohých išlo minimálne o podozrenie na otras mozgu.
Potvrdzuje to aj fakt, že Kanaďania upustili od svojho záujmu stať sa prvou športovou dvojicou, ktorá predvedie na olympijskom ľade salto a tento prvok z voľnej jazdy vynechali.
„Nebudem hovoriť o nehode, ešte na to nie som pripravená. Sústredíme sa na náš výkon,“ vravela novinárom krasokorčuliarka v Miláne.
Stratili desať bodov
Kanadská dvojica začala krátky program na skladbu Carmina Burana od Carla Orffa veľmi sebavedomo a nerozhodilo ich ani menšie zaváhanie pri dopade po trojitom tulupe.
Ďalšia časť jazdy tiež prebiehala bez problémov, až prišiel predposledný prvok, zdvíhacia figúra… Keď Deschamps položil partnerku na ľad, stačil zlomok sekundy a možno chvíľková nepozornosť: Stellatová-Dudeková sa šmykla a spadla.
Zdvíhačka je v krátkom programe športových dvojíc najhodnotnejší prvok.
„To, čo sa stalo pri zdvíhačke, sa nám ešte nikdy nestalo. Bolo to prvý raz. Je to veľmi prekvapivé. Podľa mňa sme na tom stratili asi 10 bodov,“ citoval portál Golden Skate Deannu Stellatovú-Dudekovú.
Kanaďania sa zaradili po krátkom programe na 14. pozíciu so skóre 66,04 bodu. Vedúca nemecká dvojica Minerva Fabienne Haseová s Nikitom Volodinom má na konte 80,01 bodu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara