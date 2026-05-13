Tradičná značka opäť ožíva. Návrat Interu do ligy je na spadnutie

Najvyššia slovenská basketbalová súťaž sa od novej sezóny pravdepodobne rozšíri o ďalší klub.
Zástupcovia tímov TIPOS SBL a vedenie ligy na stredajšom zasadnutí v Leviciach jednohlasne odporučili prijatie BK Inter Bratislava mládež medzi elitu.
Návrat značky Inter do najvyššej súťaže je na spadnutie, definitívne slovo však bude mať Výkonný výbor SBA.
Hoci sa v nedeľu 17. mája začne finálová séria TIPOS SBL medzi Patriotmi Levice a BC Slovan Bratislava, predstavitelia klubov sa na zasadnutí sústredili aj na budúcnosť súťaže.
Dôležitou témou bola diskusia o zložení ligy pre sezónu 2026/2027 a možné rozšírenie počtu účastníkov. Táto možnosť sa otvorila pri hracom systéme súťaže. Prezident SBA Michal Ondruš, ktorý zároveň stojí na čele akadémie BK Inter Bratislava mládež, predstavil svoj zámer a našiel jednoznačnú podporu medzi účastníkmi TIPOS SBL.
„Našim primárnym cieľom bolo zistiť, či sa doterajší účastníci TIPOS SBL plánujú prihlásiť do budúcej sezóny. Stanovili sme si nový termín prihlásenia do 15. júna. Na to je naviazaný systém súťaže. Momentálne je v základnej časti štvorkolový (pozn. 2x doma, 2x vonku) s následným play-off, k čomu mali kluby účinkujúce v pohárovej Európe výhrady.
Otvorila sa otázka prípadnej zmeny hracieho systému a klub BK Inter Bratislava mládež prejavil záujem o vstup do ligy. Kluby TIPOS SBL sa jednohlasne zhodli, že odporúčajú prijatie tohto klubu do SBL a odporúčajú Výkonnému výboru SBA, aby toto rozšírenie schválil, tým by sa počet účastníkov zvýšil na 11,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) riaditeľ TIPOS SBL Peter Mičuda.
Akadémia BK Inter Bratislava mládež patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie projekty na Slovensku. Interisti v tejto sezóne ovládli 1. ligu a v baráži o TIPOS SBL napokon nestačili na Košice Wolves.
Ondruš vníma podporu klubov ako signál, že im záleží na rozvoji talentov zo Slovenska, ktoré potrebujú priestor na herný progres. Definitívne slovo bude mať Výkonný výbor SBA, to by však malo byť formalitou.
„Chcem sa poďakovať všetkým klubom z TIPOS SBL za jednohlasnú podporu. Veľmi si to vážim. Aj toto je gesto, že im osud slovenského basketbalu nie je ľahostajný. Naša mládežnícka akadémia má veľkú kvalitu a som presvedčený, že naši mladí hráči sa v najvyššej súťaži nestratia. Kľúčový bude ich progres a získavanie cenných skúseností v mužskom basketbale,“ uviedol Ondruš.