VIDEO: Slafkovský opäť skončil na ľade po tvrdom hite od súpera. Zasiahol ho fínsky brankár

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v play-off zámorskej NHL ďalší zápas s bodovým zápisom - tretím zo štyroch duelov v sérii proti Buffalu Sabres.
Zaskvel sa asistenciou pri gól Colea Caufielda, no ani to nestačilo Montrealu Canadiens na víťazstvo. Hostia zvíťazili 3:2 a séria sa vracia do Spojených štátov amerických za stavu 2:2.
Pre Košičana to bol šiesty bod v tohtoročnej vyraďovacej časti, strelil v nej štyri góly a na ďalšie dva prihral. Svoju bilanciu ešte môže vylepšiť.
Patril k najvyťažovanejším hráčom Habs, na ľade strávil niečo vyše 23 minút. Ide o jeho druhú najväčšiu porciu v play-off v sezóne 2025/2026.
Okrem toho si musel znova vytrpieť tvrdý zákrok od súpera. Tentoraz to bolo od brankára Sabres Ukka-Pekka Luukkonena, ktorý ho hokejkou zasiahol do oblasti krku a tváre.
VIDEO: Zákrok Luukkonena na Slafkovského
Stalo sa to v 56. minúte, keď sa Montreal zúfalo snažil o vyrovnanie stretnutia a vynútenie si aspoň predĺženia. Slovák zostal chvíľu ležať na ľade.
Keďže do konca tretej tretiny zostávalo len veľmi málo času a Slafkovský je dôležitou postavou prvej formácie Habs, od trénera Martina St. Louisa dostal dôveru napriek možným bolestiam.
Len 22-ročný útočník nestrácal čas premýšľaním nad dôsledkami svojho rozhodnutia a v hre onedlho aj pokračoval. Spoluhráčom však nepomohol k vyrovnaniu, nepodarilo sa to nikomu.
Nič nenasvedčuje tomu, žeby malo ísť o dlhodobé a väčšie zranenie a slovenský hokejista by mal s tímom cestovať do USA na ďalší súboj.
Séria sa sťahuje do Buffala, kde sa piate meranie síl uskutoční v noci zo štvrtka na piatok, v Kanade sa bude opäť hrať o dva dni neskôr.