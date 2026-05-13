Majstrovské oslavy na prázdnom štadióne. Slavia spečatila titul vysokým triumfom

Futbalisti Slavie Praha obhájili v stredu titul v najvyššej českej súťaži. V stredajšom zápase 3. kola skupiny o titul vyhrali nad Jabloncom 5:1 a dve kolá pred koncom majú pred Spartou nedostihnuteľný sedembodový náskok.
Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Schranz a Erik Prekop.
„Zošívaní“ potvrdili zisk primátu na domácom štadióne bez prítomnosti divákov. Tí absentovali pre trest za výtržnosti fanúšikov Slavie v sobotnom derby proti Sparte, ktorí „zošívaní" nakoniec prehrali kontumačne 0:3.
Pre pražský klub je to deviaty titul v ére samostatnosti a 23. celkovo. Jeho zisk znamená priamy postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.
V milionárskej súťaži sa Slavia predstaví po druhý raz za sebou, český majster ide priamo do prestížnej súťaže prvýkrát od roku 2018.
Proti Jabloncu vsietil dva góly vrátane otváracieho Štěpán Chaloupek. Vyrovnanie hostí na priebežných 1:1 nakoniec neplatilo pre ruku a čestný gól prišiel až v 62. minúte od Eduarda Sobola.
Za domácich bol v základe Prekop, Schranz chýbal pre chorobu. Jablonec figuruje na piatej pozícii a stále je tak v boji o najlepšiu trojku. Prvú trofej po trinástich rokoch má však šancu získať v stredu 20. mája, keď sa vo finále pohára stretne s Karvinou.
Hradec vyhral v ďalšom dueli skupiny o titul nad Slovanom Liberec 1:0. V zostave domácich, ktorí poskočili v tabuľke na štvrté miesto zaručujúce kvalifikáciu Konferenčnej ligy, nastúpil aj slovenský obranca Jakub Uhrinčať.
Hostia prišli prehrou o možnosť postupu do pohárovej Európy. Po 15 rokoch navyše prehrali v Hradci, ktorý si zaistil piate miesto, čo je historické maximum v ére samostatnosti.
Česká liga - 3. kolo skupiny o titul:
SK Slavia Praha – FK Jablonec 5:1 (3:0)
Góly: 14. a 56. Chaloupek, 37. Isife, 43. Chytil, 49. Holeš - 62. Sobol
/E. Prekop hral do 67. minúty - S. Nebyla hral od 59. minúty, D. Hollý hral od 77. minúty/
FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Gól: 33. Suchomel
/J. Uhrinčať odohral celý zápas - I. Krajčírik odchytal celý zápas, P. Dulay hral od 56. minúty, L. Letenay hral od 71. minúty/