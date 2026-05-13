Middlesbrough cíti krivdu. Nie je to fér, smúti manažér. Strelec: Bola to zvláštna sezóna

Futbalisti Middlesbrough sa (s veľkou pravdepodobnosťou) v nasledujúcej sezóne nepredstavia v Premier League.
V odvete semifinále Championship play off podľahli 1:2 po predĺžení Southamptonu, ktorý postúpil do finálového boja s Hull City.
„Láme mi to srdce," poznamenal po dueli zdrvený manažér Middlesbrough Kim Hellberg. Viac než zo samotného výsledku bol sklamaný z udalostí, ktoré predchádzali dvojzápasu.
Southampton totiž obvinili zo špionáže.
Počas minulotýždňového tréningu Middlesbrough pristihlo jedného z členov realizačného tímu Southamptonu, ako si fotí a nakrúca prípravu domáceho tímu v tréningovom centre.
Nie je to fér, tvrdí manažér
„Ak by sme si nevšimli muža, ktorého k nám poslali, povedal by som si, že hrali lepšie z taktickej stránky, a ja by som išiel domov s pocitom, že som zlyhal v časti, v ktorej som mal pomôcť svojim hráčom.
Keď sa však niekto rozhodne: ‚Nie, nebudeme pozerať ich každý zápas. Namiesto toho pošleme niekoho, kto si natočí ich tréning, všetko uvidí a dúfa, že nás nechytia.‘ Láme mi to srdce," ozrejmil Hellberg po prehre v odvete.
Hodnota zostavy Middlesbrough je podľa portálu transfermarkt zhruba 130 miliónov eur. Je šiesta najvyššiaa v Championship a o tridsať miliónov "lacnejšia" než súpiska Southamptonu.
„Keď bojujete s tímami, ktoré majú viac peňazí a väčší káder, snažíte sa nájsť spôsob, ako využiť taktické prvky, vďaka ktorým by ste získali výhodu.
Keď vám to niekto vezme, myslím si, že to nie je fér. Je to jeden z najťažších dní v mojej kariére futbalového trénera," dodal manažér Middlesbrough.
Kouč Southamptonu ušiel pred novinármi
Čo k tejto situácii poznamenal muž, ktorý mal poslať špióna do Middlesbrough? „Každý má právo na vlastný názor. (Hellberg) sa k tomu postavil tak, ako sa postavil. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať," vyhlásil Tonda Eckert, manažér Southamptonu.
Ten po prvom, sobotňajšom dueli, vstal a ušiel z tlačovej konferencie, keď na neho novinári tlačili s otázkami ohľadom špionáže.
To isté spravil aj po odvete, keď sa ho jeden zo zástupcov médií spýtal: „Ste podvodník?“
EFL (Anglická futbalová liga) odporučila disciplinárne pojednávanie a napriek výsledku utorkového zápasu sa britské médiá domnievajú, že sa môže stať čokoľvek.
Vzhľadom na možnú diskvalifikáciu Southamptonu sa očakáva, že Middlesbrough bude pokračovať v tréningovom procese.
Poškodený Strelec
Middlesbrough si v prvom dueli vytvoril až 1,8 očakávaného gólu z 21 striel. Napriek tomu neskóroval.
Tri z nich mal slovenský útočník Dávid Strelec pri celkovom čísle 0,5 xG. Väčšie číslo mal len jeho kolega z útoku Tommy Conway (0,81xG).
Všetky Strelcove pokusy prišli zvnútra päťky. Dvakrát minul bránku, raz jeho pokus zblokoval súpera.
V odvete sa už k zakončeniu nedostal, pričom trávnik opustil v 83. minúte. Okrem špionáže mohol Middlesbrough cítiť ďalšiu krivdu.
Už v tretej minúte odvetného duelu Strelec výborne reagoval na zaváhanie súperovho obrancu, ktorý ho následne v súboji v šestnástke evidentne trafil do nohy, no rozhodca penaltu neodpískal.
Žiaľ pre Middlesbrough, v semifinálových play off zápasoch o Premier League nie je k dispozícii VAR. Ten bude súčasťou až finálového boja na štadióne Wembley.
Fanúšikovia Boro vkladali v play off veľké nádeje práve do slovenského útočníka, ktorý mal v závere sezóny vydarenú formu. Tú však nepotvrdil.
Spoliehali sa na ofenzívny trojlístok
„Ofenzívna trojica sa v tejto chvíli stará o všetok biznis," napísal pred play off novinár Eric Paylor z Teesside Live.
„Bezprostredná budúcnosť Middlesbrough leží na pleciach troch mužov, ktorí sa starajú o nebezpečie pred bránkou súpera. Tommy Conway, Dávid Strelec a Morgan Whittaker, ktorí dohromady strelili desať gólov v posledných štyroch ligových zápasoch," dodal.
Strelcovu výkonnosť si pochvaľoval aj Kim Hellberg: „V poslednom čase hrá výborne. Vidím v ňom kvalitného hráča, skvelého futbalistu a výborného chlapa."
Manažér Middlesbrough trvá na tom, že pod Strelcovu formu sa nepodpísali žiadne taktické zmeny, pričom má pocit, že sleduje hráča, ktorý sa cíti komfortnejšie.
Záujem z Premier League
„Do klubu prišiel bez absolvovania letnej prípravy. Nemal jednoduchú situáciu. Tvrdo na sebe pracoval, no pribrzdili ho zranenia. Snaží sa zlepšovať v každom aspekte hry, veľmi, veľmi tvrdo pracuje na všetkom.
Ešte nikdy som nebol v Bratislave, no predpokladám, že medzi ňou a Middlesbrough je nejaký rozdiel," vysvetlil Hellberg.
Vo svojej prvej sezóne v Anglicku sa Strelec postaral o osem gólov v 34 zápasoch, z ktorých päť zaznamenal od marca tohto roka.
Ostrovní experti na Slovákovi vyzdvihujú aj jeho futbalové myslenie, no kritizujú, že mu chýba väčšia sila v osobných súbojoch.
„Sezóna bola trochu zvláštna, zmenil som krajinu a utrpel som niekoľko zranení, ale teraz som plne fit a môžem pomôcť tímu," vravel o sebe Strelec v závere ročníka pre BBC Tees.
Podľa The Yorkshire Post sa dokonca o Strelca zaujímajú kluby z Premier League Everton či Nottingham Forest.