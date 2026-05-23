Slováci môžu cítiť krivdu, ale nie pre teč korčuľou. Rozhodca opísal víťazný gól Česka

Slovenskí hokejisti utrpeli na MS vo Švajčiarsku prvú prehru. Vo svojom piatom vystúpení odohrali s Českom vyrovnanú partiu, no s trpkým koncom.
Víťazný gól strelil osem minút pred koncom za vyrovnaného stavu 2:2 český kapitán Roman Červenka. Jeho zásah vyvolal kontroverzie, keďže puk za Samuela Hlavaja nedostal hokejkou, ale korčuľou.
Už 40-ročný veterán reagoval na prihrávku Martina Kauta a hoci puk úmyselne zasiahol ľavou korčuľou, urobil to v súlade s hokejovými pravidlami.
"Červenka nastavil nohu vedome, úmyselne, ale to je dovolene. Nebolo vidieť jasné kopnutie a je dôležité, že keď ho trafil puk do korčule, mal obe nohy na ľade," povedal pre Sportnet člen Komisie rozhodcov SZĽH Peter Jonák.
Kanadskí arbitri Taylor Burzminski a Josse Gour si išli situáciu pozrieť na video, no podľa Jonáka to bola jednoznačná situácia.
"Tá futbalová pätička prišla až potom, ako sa puk odrazil od korčule v stojatej polohe. Práve toto je kľúčové a dodatočný pohyb už nehrá rolu.
Hráč môže nastaviť nohu tak, aby sa mu puk odrazil do brány. Červenka to urobil podľa pravidiel a rozhodcovia správne vyhodnotili, že to nebolo jasné kopnutie, takže gól je regulárny," hovorí Jonák.
Bývalý slovenský rozhodca o správnosti samotného gólu nepochybuje a hoci sa nechcel vyjadrovať na adresu rozhodcov, naznačil, že väčším problémom bol moment tesne pred tečom Červenku.
Český hokejista sa dostal do súboja s o generáciu mladším Lukom Radivojevičom, ktorý sa po kontakte s ním ocitol na ľadovej ploche. Preto bol útočník Pardubíc osamotený pred brankárom Hlavajom.
"Hokejka bola medzi nohami Luku, takže išlo o jasné podrazenie. Bohužiaľ, rozhodcovia sledovali hru a nie to, čo sa stalo na pravej strane," zhodli sa pre JOJ Šport bývalí hokejisti Michal Hudec a Ján Lašák.
"Hra sa otáčala, jeho hokejka išla pod moje korčule, potkol ma, ale rozhodcovia to neodpísali. Čo sa s tým už dá robiť? O to viac to mrzí, že z toho bol víťazný gól," hodnotil v mix zóne Radivojevič.
Samotný Červenka sa nechcel k súboju s mladým obrancom vyjadrovať. Nič to však už nezmení na tom, že vďaka zisku troch bodov Česi preskočili v tabuľke Slovákov a sú veľmi blízko k postupu do štvrťfinále.
