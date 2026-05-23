    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)

    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase s Českom na MS 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|24. máj 2026 o 00:30
    Postupová matematika po zápase Slovensko - Česko.

    Aj majster sveta z Göteborgu Richard Lintner v sobotu naživo sledoval vo BCF Arene zápas, v ktorom slovenskí hokejisti vyzvali Čechov

    Súpera výrazne prestrieľali (30:18), podali azda svoj najlepší výkon na šampionáte, no napriek tomu odvekému rivalovi smolne podľahli 2:3. 

    Lintner si zápas vo Fribourgu užil a napriek prvej prehre slovenského tímu bol v otázke postupu do štvrťfinále MS optimistom. "Hokejový Boh nedopustí, aby sme nepostúpili," vravel s úsmevom.

    Po deviatom hracom dni MS v hokeji však nie je štvrťfinálová pozícia Slovenska taká pevná a v hre sú rôzne pozitívne, ale aj negatívne scenáre.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Nečakané zaváhanie Švédov

    Slovensko naďalej figuruje na tretej postupovej priečke v tabuľke B-skupiny, no pred sebou má náročné súboje proti Kanade a Švédsku. 

    Kanaďania aktuálne vedú tabuľku so ziskom 14 bodov a rovnako ako druhí Česi (13 bodov) sa môžu tešiť na štvrťfinálovú fázu turnaja.

    O zvyšné dve postupové miesta bude bojovať trojica tímov - Slovensko (11 bodov), Nórsko (10) a Švédsko (9).

    Ani zďaleka nedržia postupové karty vo svojich rukách Švédi, ktorí odohrajú v skupine už len jeden zápas.

    Situáciu si výrazne skomplikovali sobotňajším zaváhaním proti Nórsku. Dvakrát inkasovali vo vlastnej presilovke, a tak prehru 2:3 neodvrátil ani piaty gól Lucasa Raymonda na tomto šampionáte. 

    V utorok nastúpia Švédi na zápas proti Slovensku, ale na to, aby boli stále v hre o postup, potrebujú súhru priaznivých výsledkov. 

    Šanca už proti Kanade

    Slovensko v nedeľu večer nastúpi proti Kanade a pokiaľ by senzačne zvíťazilo (hoci aj za dva body), definitívne si zaistí postup medzi top 8.

    Ak by sa mu to nepodarilo, rozuzlenie prinesie až posledný hrací deň B-skupiny.

    Do štvrťfinále postúpi tím okolo kapitána Mareka Hrivíka aj v prípade, že Nórsko získa v zápasoch proti Česku a Dánsku iba bod alebo maximálne o bod viac než Slováci v posledných dvoch zápasoch.

    Pri rovnosti bodov má Slovensko lepší vzájomný zápas (2:1).

    Nórsko svoje zostávajúce dva zápasy odohrá už pred duelom Slovensko - Švédsko, takže Slováci budú vedieť, či musia proti Švédom bodovať alebo nie.

    Ak by sa pred týmto zápasom dostali pred nich Nóri, Slováci budú musieť uchmatnúť Švédom aspoň bod, aby postúpili na ich úkor.

    Matematicky môže nastať aj situácia, že by mali tri tímy (Nórsko, Švédsko, Slovensko) po 12 bodov.

    Na to by však Slovensko muselo získať proti Kanade jeden bod, nula proti Švédsku a zároveň Nórsko dva body vo svojich zostávajúcich dueloch. 

    Vtedy by rozhodovala tzv. minitabuľka, ktorá by hrala v neprospech Slovákov v prípade prehry so Švédskom o minimálne dva góly. Aby uspeli v minitabuľke, museli by Slováci prehrať iba o gól a streliť aspoň tri góly.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

