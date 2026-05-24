Pomôžu Slovákom súperi alebo to bude na nich? Rozhodne až posledný deň (matematika)

Slovenskí hokejisti nevyužili ďalšiu šancu na to, aby spečatili postup do štvrťfinále MS 2026. Po tesnej prehre s Českom 2:3 dlho držali krok aj s favorizovanou Kanadou, no nezvládli záverečnú tretinu.
Zverenci Vladimíra Országha v nej inkasovali až štyrikrát, a tak si po prehre 1:5 nevylepšili svoje bodové konto v tabuľke B-skupiny.
Opäť sa tak mierne upravila typická postupová matematika v boji o účasť vo štvrťfinále turnaja. Už teraz je jasné, že definitívu prinesie až utorok 26. mája, teda záverečný hrací deň základných skupín.
Slovensko figuruje po šiestich odohraných zápasoch na treťom mieste s náskokom jedného bodu pred Nórskom a dvoch pred až piatym Švédskom.
Kým Slovákov a Švédov čaká už len vzájomná konfrontácia, Nóri majú k dispozícii ešte dva zápasy a siahajú na prvý postup do štvrťfinále od roku 2012.
Na to, aby sa im podarilo preniknúť do top 8, potrebujú v pondelkovom dueli proti Česku a utorkovom proti Dánsku, získať dokopy aspoň dva body.
Ak by získali iba jeden, bodovo by sa síce dotiahli na 11-bodových Slovákov, ale v ich neprospech hovorí prehra zo vzájomného súboja (1:2).
Nórske zápasy budú zaujímať aj slovenských reprezentantov. Možno povedať, že Česi a Dáni im môžu vybojovať postup za nich.
Malou výhodou je, že slovenskí hokejisti už pred zápasom proti Švédsku (utorok o 16.20 h.) budú presne vedieť, na čom sú.
V prípade, že by ich Nóri v tabuľke predstihli, proti Švédsku budú musieť bezpodmienečne bodovať. V prípade "troch koruniek" platí, že ak zdolajú Slovensko po 60 minútach, vyhnú sa predčasnému koncu na turnaji.