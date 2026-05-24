    Pomôžu Slovákom súperi alebo to bude na nich? Rozhodne až posledný deň (matematika)

    Sportnet|24. máj 2026 o 23:42
    Slovenskí hokejisti bojujú na MS 2026 o štvrťfinále.

    Slovenskí hokejisti nevyužili ďalšiu šancu na to, aby spečatili postup do štvrťfinále MS 2026. Po tesnej prehre s Českom 2:3 dlho držali krok aj s favorizovanou Kanadou, no nezvládli záverečnú tretinu.

    Zverenci Vladimíra Országha v nej inkasovali až štyrikrát, a tak si po prehre 1:5 nevylepšili svoje bodové konto v tabuľke B-skupiny. 

    Opäť sa tak mierne upravila typická postupová matematika v boji o účasť vo štvrťfinále turnaja. Už teraz je jasné, že definitívu prinesie až utorok 26. mája, teda záverečný hrací deň základných skupín. 

    Slovensko figuruje po šiestich odohraných zápasoch na treťom mieste s náskokom jedného bodu pred Nórskom a dvoch pred až piatym Švédskom. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Kým Slovákov a Švédov čaká už len vzájomná konfrontácia, Nóri majú k dispozícii ešte dva zápasy a siahajú na prvý postup do štvrťfinále od roku 2012.

    Na to, aby sa im podarilo preniknúť do top 8, potrebujú v pondelkovom dueli proti Česku a utorkovom proti Dánsku, získať dokopy aspoň dva body. 

    Ak by získali iba jeden, bodovo by sa síce dotiahli na 11-bodových Slovákov, ale v ich neprospech hovorí prehra zo vzájomného súboja (1:2).

    Nórske zápasy budú zaujímať aj slovenských reprezentantov. Možno povedať, že Česi a Dáni im môžu vybojovať postup za nich.

    Malou výhodou je, že slovenskí hokejisti už pred zápasom proti Švédsku (utorok o 16.20 h.) budú presne vedieť, na čom sú. 

    V prípade, že by ich Nóri v tabuľke predstihli, proti Švédsku budú musieť bezpodmienečne bodovať. V prípade "troch koruniek" platí, že ak zdolajú Slovensko po 60 minútach, vyhnú sa predčasnému koncu na turnaji.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?
    Martin Turčin|dnes 00:02
    ne 23:00
    Országh popísal detaily, ktoré rozhodli o prehre. Výsledok je krutý, povedal. Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026.
    ne 23:00
    ne 14:08
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera. Na dobrovoľnom rozkorčuľovaní si doprial tréning navyše.
    ne 14:08
    ne 13:41
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústreniť na svoje zápasy. Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále.
    ne 13:41
