    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    1 - 5
    0:1, 1:0, 0:4
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil a Marek Hrivík po zápase proti Kanade.
    Pospíšil sa posťažoval na rozhodcov: Niekedy som mal pocit, akoby sme hrali proti siedmim
    Gólová radosť hráčov Kanady, vľavo slovenský obranca František Gajdoš.
    Ups, Crosby, vravel si slovenský obranca a vrátil mu krosček. Zápas mohol dopadnúť akokoľvek
    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.
    Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?
    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Záborský: Zlomom bola presilovka, ale nie kanadská. Švédi budú nervózni
    Slovenskí hokejisti po prehre s Kanadou na MS 2026.
    Pomôžu Slovákom súperi alebo to bude na nich? Rozhodne až posledný deň (matematika)
    Zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.
    Záruba ocenil slovenský výkon: Mladý tím neprestáva udivovať, Slovensko dokonca prestrieľalo Kanadu
    Pospíšil sa posťažoval na rozhodcov: Niekedy som mal pocit, akoby sme hrali proti siedmim

    Zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil a Marek Hrivík po zápase proti Kanade.
    Fotogaléria (30)
    Zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil a Marek Hrivík po zápase proti Kanade. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|25. máj 2026 o 01:09
    Ako Martin Pospíšil hodnotil prehru proti Kanade?

    „Pospíšilovci potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom." Takto hodnotil hru bratov proti Česku tréner Országh. 

    Obaja boli v zápase vylúčení a po Kristiánovom faule padol aj jeden z troch gólov Česka. 

    O deň neskôr Slováci hrali proti Kanade, no Pospíšilovci dostali iné úlohy. „Mali sme sa držať na uzde," priznal po zápase MARTIN POSPÍŠIL.

    V rozhovore pre pritomných novinárov hodnotil vysokú prehru 1:5, ale aj výkon brata Kristiána, ktorý Kanade strelil jediný gól, no v závere už iba sedel na striedačke. 

    Ako sa vám hodnotí zápas, v ktorom ste dve tretiny hrali výborne, no napokon ste prehrali?

    Škoda toho druhého gólu, ktorý sme inkasovali. Od toho momentu sme už museli doťahovať a sily postupne ubúdali.

    Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Na to, že sme mali včera náročný duel, sme sa Kanade vyrovnali veľmi dobre. 

    Počas dvoch tretín ste držali krok s jedným z najsilnejších výberov Kanady za posledné roky. Bol pre vás výkon mladého tímu prekvapením?

    Prekvapený som nebol. Viem, čo sme doteraz ukázali, a videl som aj Kanadu v zápasoch proti ostatným tímom. Pokiaľ hráte aktívne a nedáte im priestor, aj takéto hviezdy môžu mať problémy. 

    Je to turnaj, hrá sa veľa zápasov za sebou a tí chalani tiež nie sú stále spolu. Videli sme to aj dnes. Možno stačilo trochu šťastia na našu stranu, napríklad v druhej tretine. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš (obaja Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik s transparentom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke sprava Macklin Celebrini a strelec gólu Dylan Cozens (obaja Kanada) oslavujú po góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke vľavo brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a uprostred Dylan Cozens (Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec (Slovensko), Sidney Crosby (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), John Tavares (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan na tribúne v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Canada's Zach Whitecloud, right, vies for the puck against Slovakia's Kristian Pospisil during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, Canada's Dylan Cozens, Slovakia's Martin Pospisil and Canada's Denton Mateychuk, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, challenges Canada's goaltender Jet Greaves, Darnell Nurse and Robert Thomas, from right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada,, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Dylan Cozens, right, celebrates with teammate Sidney Crosby after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z úvodného gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Slovakia's Kristian Pospisil celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, challenges Slovakia's Samuel Knazko, bottom left, and Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke zľava Luka Radivojevič (Slovensko), Connor Brown (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Darnell Nurse (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko), brankár Jet Greaves a Zach Whitecloud (obaja Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Marek Hrivík (Slovensko) a Dylan Demelo (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Dylan Demelo, Dylan Holloway a John Tavares (všetci Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke gólová radosť hokejistov Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, Maxim Štrbák a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Marek Hrivík, František Gajdoš, Samuel Kňažko a Andrej Kollár (všetci Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Mislav Rosandič (obaja Slovensko) smútia po prehre 1:5 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke vpravo strelec gólu Ryan O´Reilly(Kanada) oslavuje v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič (Slovensko) a Ryan O´Reilly(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Samuel Kňažko (Slovensko) a John Tavares(Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.Na snímke gólová radosť Kanaďanov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke Gabriel Vilardi (Kanada) oslavuje gól so striedačkou Kanady v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Gólová radosť Kanaďanov a vpredu zľava reagujú Sebastián Čederle a Aurel Nauš (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.

    Keby sme strelili gól my, mohlo to byť úplne o niečom inom. 

    Som na chalanov hrdý. Odohrali dva veľmi náročné zápasy po sebe, fyzicky aj psychicky. Vzhľadom na to, aký mladý tím máme, klobúk dole pred všetkými.

    Váš brat Kristián strelil proti silnej Kanade krásny gól. Aký to bol pre vás pocit?

    To je presne Kristián. Presne takéhoto ho potrebujeme. Potrebujeme jeho góly aj jeho sebavedomie. 

    Neviem presne, proti komu išiel v tom súboji jeden na jedného, ale určite to bol hráč, ktorý už dlhší čas pôsobí v NHL. Kristián na takéto situácie kvalitu aj talent má a budeme ho potrebovať aj v ďalšom zápase.

    Brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól proti Kanade na MS v hokeji 2026.
    Jediným strelcom Pospíšil, Hlavaj inkasoval päť gólov. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Kanade
    Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada.
    Slovensko čaká na potvrdenie postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase s Kanadou
    Kanada oslavuje gól.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
    Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko) reagujú počas zápasu základnej B-skupiny.
    Országh popísal detaily, ktoré rozhodli o prehre. Výsledok je krutý, povedal
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre trénera
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy
