Pospíšil sa posťažoval na rozhodcov: Niekedy som mal pocit, akoby sme hrali proti siedmim

„Pospíšilovci potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom." Takto hodnotil hru bratov proti Česku tréner Országh.
Obaja boli v zápase vylúčení a po Kristiánovom faule padol aj jeden z troch gólov Česka.
O deň neskôr Slováci hrali proti Kanade, no Pospíšilovci dostali iné úlohy. „Mali sme sa držať na uzde," priznal po zápase MARTIN POSPÍŠIL.
V rozhovore pre pritomných novinárov hodnotil vysokú prehru 1:5, ale aj výkon brata Kristiána, ktorý Kanade strelil jediný gól, no v závere už iba sedel na striedačke.
Ako sa vám hodnotí zápas, v ktorom ste dve tretiny hrali výborne, no napokon ste prehrali?
Škoda toho druhého gólu, ktorý sme inkasovali. Od toho momentu sme už museli doťahovať a sily postupne ubúdali.
Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Na to, že sme mali včera náročný duel, sme sa Kanade vyrovnali veľmi dobre.
Počas dvoch tretín ste držali krok s jedným z najsilnejších výberov Kanady za posledné roky. Bol pre vás výkon mladého tímu prekvapením?
Prekvapený som nebol. Viem, čo sme doteraz ukázali, a videl som aj Kanadu v zápasoch proti ostatným tímom. Pokiaľ hráte aktívne a nedáte im priestor, aj takéto hviezdy môžu mať problémy.
Je to turnaj, hrá sa veľa zápasov za sebou a tí chalani tiež nie sú stále spolu. Videli sme to aj dnes. Možno stačilo trochu šťastia na našu stranu, napríklad v druhej tretine.
Keby sme strelili gól my, mohlo to byť úplne o niečom inom.
Som na chalanov hrdý. Odohrali dva veľmi náročné zápasy po sebe, fyzicky aj psychicky. Vzhľadom na to, aký mladý tím máme, klobúk dole pred všetkými.
Váš brat Kristián strelil proti silnej Kanade krásny gól. Aký to bol pre vás pocit?
To je presne Kristián. Presne takéhoto ho potrebujeme. Potrebujeme jeho góly aj jeho sebavedomie.
Neviem presne, proti komu išiel v tom súboji jeden na jedného, ale určite to bol hráč, ktorý už dlhší čas pôsobí v NHL. Kristián na takéto situácie kvalitu aj talent má a budeme ho potrebovať aj v ďalšom zápase.
V závere už nehral. Viete povedať, či to bolo rozhodnutie trénera alebo mal zdravotné problémy?
To presne neviem. Nebavili sme sa o tom. Nech je za tým čokoľvek, dúfam, že bude v poriadku, pretože ho budeme potrebovať v ďalšom zápase.
Váš útok často nastupoval proti prvej formácii Kanady. Aké je hrať proti hráčom ako Sidney Crosby či Macklin Celebrini?
Keď ste na ľade, veľmi to nevnímate. Snažíte sa hrať svoju hru. Až po zápase si uvedomíte, proti akým hráčom ste nastupovali a akú obrovskú kvalitu majú. Je to určite motivácia do ďalších zápasov aj do kariéry. Ukazuje vám to, že môžete hrať proti komukoľvek.
Proti Česku to bolo veľmi emotívne. Aké boli pokyny pred dnešným zápasom, držať sa na uzde alebo sa snažiť dostať kanadské hviezdy pod tlak?
Skôr sa držať na uzde. Ako som už viackrát povedal, nechcem komentovať rozhodcov, ale niekedy som mal pocit, akoby sme hrali proti siedmim hráčom na ľade.
Snažili sme sa byť disciplinovaní, ale zároveň sme nechceli z našej hry odstrániť tvrdosť, fyzickosť a agresívne napádanie. Prvé dve tretiny nám to vychádzalo. Škoda, že sme nepridali ešte jeden gól.
Ako vyzerala komunikácia na ľade? Miestami sa zdalo, že aj Crosby bol frustrovaný a diskutoval s rozhodcami.
Áno, bolo cítiť určitú nervozitu. Opäť poviem, že je škoda, že sme nestrelili druhý gól. Možno by sa potom zápas vyvíjal úplne inak.
Teraz sa to už hodnotí ťažko. Po takýchto dvoch náročných zápasoch však chalani odviedli výbornú robotu a verím, že proti Švédom na to nadviažeme.
Ste jediný hráč v mužstve, ktorý pozná tieto kanadské hviezdy priamo z NHL. Dávali ste spoluhráčom nejaké rady, čo na nich platí?
Ani nie. Vedel som, že pokiaľ budeme hrať tak, ako sme hrali doteraz, teda aktívne a agresívne, môžeme uspieť proti komukoľvek.
Bolo to vidieť aj dnes. Keď sme im nedali priestor a napádali ich, aj takí kvalitní hráči dokázali spraviť chybu.
Kanadský obranca a váš spoluhráč z Calgary Zach Whitecloud hovoril, že sa vás pred zápasom trochu obáva a spomínal na súboje proti vám z čias, keď hrával za Vegas a vy za Flames. Mali ste ho v pláne trochu pošetriť?
To rád počujem. Ja si však veľmi nevšímam, proti komu hrám. Snažím sa dohrávať každý súboj a hrať tvrdo proti každému. Mimo ľadu môžeme byť kamaráti, ale na ľade sa snažím urobiť všetko pre to, aby som pomohol svojmu tímu a porazil súpera.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body