Országh: Takéto zápasy sú na nezaplatenie. Prečo Pospíšil posledných desať minút nehral?

Na MS v hokeji 2026 prišiel s najmladším mužstvom na turnaji a vyhral s ním prvé štyri zápasy (so Slovinskom po nájazdoch).
Tréner VLADIMÍR ORZSÁGH dobre pripravil tím aj na náročný víkend proti Česku a Kanade. Slováci počas oboch duelov podali kvalitné výkony, ale do tabuľky si nepripísali ani jeden bod.
V sobotu podľahli Česku 2:3, v nedeľu Kanade 1:5. „Rozhodli naše chyby a kvalita súpera," zhodnotil.
V prvom rade, všetko najlepšie k dnešným narodeninám, ale takýto darček ste si asi nepredstavovali.
Ďakujem pekne. Samozrejme, vždy to nejakým spôsobom dopadne. Myslím si, že dve tretiny chalani odohrali naozaj výborne a do tretej sme chceli ísť za stavu 1:1.
Potom však rozhodujú detaily, či už zbytočný faul, po ktorom sme išli do troch, alebo zbytočná strata puku v presilovke.
Keď pustíte Kanadu do dvojgólového vedenia, veľmi ťažko sa to doťahuje. Chalani to však odbojovali, odmakali a v závere už trochu chýbali sily po náročnom programe.
Stále to máme vo vlastných rukách. Potrebujeme si najmä dobre oddýchnuť a v utorok budeme pripravení.
Kedy sa podľa vás zápas zlomil v prospech Kanady?
Asi pri treťom góle. Získali istotu na hokejkách a potom to je náročné aj po psychickej stránke, keď musíte doťahovať. Pokiaľ ste stále na rozdiel jedného gólu, stále ste v hre a tlačíte sa dopredu.
Keď však súper odskočí, je to už aj demotivujúce. Navyše, keď dochádzajú sily, hrá sa veľmi ťažko. Chalani však bojovali až do konca.
Počas víkendu mužstvo podalo veľmi dobré výkony proti Česku aj proti Kanade, no žiadne body z toho nie sú. Čo vám tieto dva zápasy ukázalI?
Toto mladé mužstvo sa stále učí. Chyby, ktoré sme dnes ponúkli Kanade, takéto top tímy okamžite potrestajú. Potom je to o to náročnejšie. Ako hovorím, stále máme všetko vo vlastných rukách. Oddýchneme si a v utorok ideme na to.
V závere zápasu do hry nenaskakoval Kristián Pospíšil. Bolo za tým zranenie alebo vaše rozhodnutie?
Mal aj nejaké zdravotné problémy, takže sme ho už nenasadzovali.
Včera ste hovorili, že energiu Pospíšilovcov musíte otočiť na dobrý výkon. Kristián dnes strelil gól, takže sa vám to podarilo?
Dal gól, ale my sa pozeráme na celkový výkon. Boli tam dobré veci, ale aj zbytočná strata puku v presilovke. Nechcem hodnotiť jednotlivcov, pozerám sa na celý tím.
Hovorili ste, že v zápase rozhodli chyby. Dajú sa za tak krátky čas vôbec odstrániť?
Samozrejme, dá sa to. Jednak skúsenosťami, jednak dobrými rozhodnutiami. Niekedy napríklad netreba príliš zbytočne napádať. Máme mladé mužstvo a chyby budú prichádzať. Pre nás je podstatné, aby ich bolo čo najmenej.
Rozhodcovia sú vždy citlivá téma. Martin Pospíšil uviedol, že to niekedy bolo ako hrať proti siedmim. Mali ste pocit, že niektoré verdikty boli prísne?
Nemyslím si. Myslím si, že rozhodcovia pískali to, čo mali. My sa v prvom rade musíme sústrediť sami na seba. To, čo rozhodca odpíska, neovplyvníme. Pre nás je dôležité mať hlavu nastavenú na hru.
Poďme k pozitívam. Prekvapil vás výkon počas prvých dvoch tretín proti tak silnej Kanade plnej hviezd? Dve tretiny ste s ňou hrali úplne vyrovnanú partiu.
Chceli sme nadviazať na zápas proti Česku, čo sa nám počas dvoch tretín aj darilo. Potom však prišli zbytočné chyby.
Keď ich ponúknete mužstvu, akým je Kanada, jednoducho ich využije. Potom už naháňate zajaca za chvost a keď vám dochádzajú sily, veľmi ťažko sa s tým niečo robí.
Teraz bude celé Slovensko fandiť proti Nórom. Ako to budete mať vy? Budete zápas sledovať alebo sa budete sústrediť iba na prípravu na Švédov?
My sa budeme v prvom rade pripravovať na Švédov, pretože si to chceme uhrať sami. Jedným očkom však určite budeme sledovať aj vývoj v skupine.
Oslabenie troch proti piatim ste zvládli veľmi dobre, no vzápätí prišiel gól pri početnej nevýhode o jedného hráča. Ako ste videli tú situáciu?
Aj tam sa ukázala skúsenosť a šikovnosť Kanaďanov. Bola to taká rozbitá situácia, odrazený puk a oni ho v správnej chvíli dostali do bránky. Bola to náročná situácia. Je to škoda, ale aj o tom je veľkosť kanadských hráčov, ich skúsenosť a individuálna vyspelosť.
Ako pripraviť mladý tím na zápas o všetko?
Chalani vedia, že kvalitu majú. Potvrdili to proti Dánsku, proti Česku aj počas dvoch tretín proti Kanade. Určite chceme byť sebavedomí a nechať na ľade všetko.
Bude potrebné postrážiť aj emócie, aby neboli príliš vysoko?
My sa o tom rozprávame stále. Keď prehrávame, nechceme padať príliš nízko. Keď vyhrávame, nechceme lietať príliš vysoko. Chceme sa držať určitých mantinelov. Herná aj osobná disciplína budú proti Švédsku kľúčové.
Čo takéto zápasy dajú mladým hráčom? Napríklad keď Maxim Štrbák hrá oslabenie troch proti piatim proti Crosbymu a Celebrinimu. To sa nedá natrénovať.
Myslím si, že veľmi veľa. Aj na tento turnaj sme išli s vedomím, že máme veľmi mladé mužstvo a je to investícia do budúcnosti. Tí hráči už budú vedieť, ako takéto zápasy vyzerajú.
Možno si nabudúce dajú väčší pozor, aby nespravili zbytočný faul. Budú vedieť, že súper je okamžite pri nich, a preto treba hrať jednoducho. Takéto zápasy sú na nezaplatenie a sme veľmi radi, že ich môžeme hrať.
V úvode turnaja ste za výkony rozdávali tímu známky ako v škole. Akú by ste hráčom udelili za víkend proti Česku a Kanade?
Ja by som to takto nehodnotil. Myslím si, že sme odohrali veľmi slušné zápasy. Bolo tam veľa vecí, ktoré sme zvládli dobre. Samozrejme, boli tam aj chyby, ale svoj názor som chalanom povedal a ten zostane v kabíne.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body