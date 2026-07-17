DAC si v príprave poradil s anglickým druholigistom. O prehre Podbrezovej rozhodol Kaká

Futbalisti DAC Dunajská Streda.
Futbalisti DAC Dunajská Streda. (Autor: Facebook/DAC 1904)
TASR|17. júl 2026 o 20:25
ShareTweet0

DAC rozhodol o výhre ešte v prvom polčase.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v piatkovom prípravnom dueli pred štartom nového ročníka Niké ligy na ihrisku českého nováčika najvyššej súťaže Zbrojovky Brno 0:2.

O víťazstve domácich rozhodli gólmi Kaká a Daniel Vašulín.

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad nováčikom druhej anglickej ligy Boltonom Wanderers 2:1.

O ich triumf sa gólmi v prvom polčase postarali gruzínski legionári Giorgi Gagua a Tornike Kapanadze, za hostí po zmene strán znížil Randal Rodrigues.

Prípravné zápasy - piatok, 17. júl

Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)

Góly: 36. Kaká, 67. Vašulín

DAC Dunajská Streda - Bolton Wanderers 2:1 (2:0)

Góly: 18. Gagua, 37. Kapanadze - 76. Rodrigues

Slovensko

    Futbalisti DAC Dunajská Streda.
    Futbalisti DAC Dunajská Streda.
    DAC si v príprave poradil s anglickým druholigistom. O prehre Podbrezovej rozhodol Kaká
    dnes 20:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»DAC si v príprave poradil s anglickým druholigistom. O prehre Podbrezovej rozhodol Kaká