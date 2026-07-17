DAC si v príprave poradil s anglickým druholigistom. O prehre Podbrezovej rozhodol Kaká

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v piatkovom prípravnom dueli pred štartom nového ročníka Niké ligy na ihrisku českého nováčika najvyššej súťaže Zbrojovky Brno 0:2.
O víťazstve domácich rozhodli gólmi Kaká a Daniel Vašulín.
Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad nováčikom druhej anglickej ligy Boltonom Wanderers 2:1.
O ich triumf sa gólmi v prvom polčase postarali gruzínski legionári Giorgi Gagua a Tornike Kapanadze, za hostí po zmene strán znížil Randal Rodrigues.
Prípravné zápasy - piatok, 17. júl
Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 36. Kaká, 67. Vašulín
DAC Dunajská Streda - Bolton Wanderers 2:1 (2:0)
Góly: 18. Gagua, 37. Kapanadze - 76. Rodrigues