ONLINE: Alex Molčan - Damir Džumhur dnes, ATP Umag 2026 LIVE (semifinále)

Slovák Alex Molčan a bosniansko-hercegovinský tenista Damir Džumhur hrajú dnes zápas semifinále na turnaji ATP v chorvátskom Umagu.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Damir Džumhur dnes (tenis, ATP Umag 2026, semifinále, piatok, LIVE)
ATP Umag Semifinále 2026
17.07.2026 o 21:00
Dżumhur
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Prenos
Tešiť nás môže aj fakt, že sa Alex Molčan prebojuje v najbližšej aktualizácii svetového rebríčka do najlepšej stovky, kde sa vráti po trojročnej prestávke. V aktuálnom "live" poradí mu pritom patrí aktuálne už 81. miesto a v prípade dnešného víťazstva by mohol atakovať posun o ďalších približne desať miest. Pri zostávajúcom zložení tenistov však môžeme považovať slovenského reprezentanta dokonca aj za jedného z favoritov aj na celkový triumf v Chorvátsku. Predtým však bude treba spraviť ešte dôležitý krok a potvrdiť v semifinále úlohu favorita.
Priebeh turnaja
Slovenský tenista má za sebou v chorvátskom Umagu už tri vystúpenia, keď si v úvodnom kole poradil s Royerom vo dvoch setoch (6:4, 7:5). O deň neskôr čelil domácemu favoritovi Prižmićovi, ktorý bol jedinú hru od víťazstva a postupu do ďalšieho kola. Chorváta však následne skolili kŕče a zdravotné komplikácie, ktoré zvládol Molčan využiť a otočiť duel vo svoj prospech, pričom rozhodujúci tretí set už bolo iba o jednom hráčovi. Za stavu 4:0 pre prešovského rodáka sa Prižmić rozhodol duel skrečovať a nedohrať. Osemfinálový duel sa tak skončil v pomere 3:6, 7:6, 4:0 z pohľadu Slováka. Vo štvrťfinále sme pritom boli svedkami ďalšieho obratu, keď Molčan otočil duel a po stratenom sete 3:6 zvíťazil 6:1, 6:2 proti nasadenej dvojke a svetovej dvadsiatke Davidovichovi Fokinovi.
Skvelý turnaj však zažíva aj jeho dnešný súper. Dżumhur si v úvodnom zápase poradil s Rochom jednoznačne 6:2, 6:1, následne prešiel aj cez Prado Angela rovnako po dvoch setoch (7:6, 6:1). O cenný skalp sa následne postaral proti nasadenej štvorke a semifinalistovi z French Open, keď zdolal Arnaldiho po 3 hodinách a 44 minútach v rámci troch tiebreakov (7:6, 6:7, 7:6).
Slovenský tenista má za sebou v chorvátskom Umagu už tri vystúpenia, keď si v úvodnom kole poradil s Royerom vo dvoch setoch (6:4, 7:5). O deň neskôr čelil domácemu favoritovi Prižmićovi, ktorý bol jedinú hru od víťazstva a postupu do ďalšieho kola. Chorváta však následne skolili kŕče a zdravotné komplikácie, ktoré zvládol Molčan využiť a otočiť duel vo svoj prospech, pričom rozhodujúci tretí set už bolo iba o jednom hráčovi. Za stavu 4:0 pre prešovského rodáka sa Prižmić rozhodol duel skrečovať a nedohrať. Osemfinálový duel sa tak skončil v pomere 3:6, 7:6, 4:0 z pohľadu Slováka. Vo štvrťfinále sme pritom boli svedkami ďalšieho obratu, keď Molčan otočil duel a po stratenom sete 3:6 zvíťazil 6:1, 6:2 proti nasadenej dvojke a svetovej dvadsiatke Davidovichovi Fokinovi.
Skvelý turnaj však zažíva aj jeho dnešný súper. Dżumhur si v úvodnom zápase poradil s Rochom jednoznačne 6:2, 6:1, následne prešiel aj cez Prado Angela rovnako po dvoch setoch (7:6, 6:1). O cenný skalp sa následne postaral proti nasadenej štvorke a semifinalistovi z French Open, keď zdolal Arnaldiho po 3 hodinách a 44 minútach v rámci troch tiebreakov (7:6, 6:7, 7:6).
Alex Molčan
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku.
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku.
Damir Dżumhur
Skúsený tridsaťštyriročný tenista z Bosny a Hercegoviny si na svoje prvé víťazstvo v sezóne počkal priamo až na grandslame, kde si v úvodnom kole poradil s Draxlom po trojsetovej bitke. Nad jeho sily už bol ale následne Cerundolo. Séria nepriaznivých výsledkov sa jemne zlomila v druhej polovici marca, keď si pripísal víťazstvo v prvom kole v Miami, následne však nestačil na vtedajšiu svetovú dvojku Sinnera. Na nasledujúcom podujatí už na antuke si dokonca pripísal hneď dve víťazstvá, pričom to v Bukurešti dotiahol do štvrťfinále. Na French Open nestačil v prvom zápase na nasadenú dvadsaťjednotku Davidovicha Fokinu po štvorhodinovej bitke, na Wimbledone naopak na domácu senzáciu Feryho, ktorý to napokon z pozície držiteľa divokej karty dotiahol až do semifinále. Vo svetovom rebríčku sa Dżumhur aktuálne nachádza na 108. mieste.
Skúsený tridsaťštyriročný tenista z Bosny a Hercegoviny si na svoje prvé víťazstvo v sezóne počkal priamo až na grandslame, kde si v úvodnom kole poradil s Draxlom po trojsetovej bitke. Nad jeho sily už bol ale následne Cerundolo. Séria nepriaznivých výsledkov sa jemne zlomila v druhej polovici marca, keď si pripísal víťazstvo v prvom kole v Miami, následne však nestačil na vtedajšiu svetovú dvojku Sinnera. Na nasledujúcom podujatí už na antuke si dokonca pripísal hneď dve víťazstvá, pričom to v Bukurešti dotiahol do štvrťfinále. Na French Open nestačil v prvom zápase na nasadenú dvadsaťjednotku Davidovicha Fokinu po štvorhodinovej bitke, na Wimbledone naopak na domácu senzáciu Feryho, ktorý to napokon z pozície držiteľa divokej karty dotiahol až do semifinále. Vo svetovom rebríčku sa Dżumhur aktuálne nachádza na 108. mieste.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Croatia Open v Umagu (ATP 250), kde sa na antuke proti sebe v rámci semifinále postaví Damir Dżumhur a Alex Molčan.
Pôjde už o štvrté vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov. Pozitívnejšou bilanciou sa môže pochváliť práve slovenský tenista v pomere 2:1 na zápasy, keď sa v roku 2021 prezentoval dvoma víťazstvami. Najskôr na tráve v kvalifikácii na Wimbledon (6:2, 7:6), následne aj počas jesene na challengeri v Bratislave (6:1, 4:6, 6:3). Naposledy sa spolu stretli v roku 2022 ba tvrdom povrchu v Montpellieri, kde naopak uspel Dżumhur v dvoch setoch (7:6, 6:0) napriek pozícii kvalifikanta.
Pôjde už o štvrté vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov. Pozitívnejšou bilanciou sa môže pochváliť práve slovenský tenista v pomere 2:1 na zápasy, keď sa v roku 2021 prezentoval dvoma víťazstvami. Najskôr na tráve v kvalifikácii na Wimbledon (6:2, 7:6), následne aj počas jesene na challengeri v Bratislave (6:1, 4:6, 6:3). Naposledy sa spolu stretli v roku 2022 ba tvrdom povrchu v Montpellieri, kde naopak uspel Dżumhur v dvoch setoch (7:6, 6:0) napriek pozícii kvalifikanta.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.