    17.07.2026 13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
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    kopcovitý
    Mauro Schmid
    Team Jayco Alula
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    Pelotón dal v najdlhšej etape šancu jazdcom z úniku. Brit prehovoril do boja o najlepšiu desiatku

    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (23)
    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. júl 2026 o 17:33
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    Etapové víťazstvo získal Mauro Schmid.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 13. etapa (Dole – Belfort, 205,8 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    4:06:58 hod

    2.

    COL

    Harold Tejada

    XDS Astana Team

    + 0 s

    3.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team

    + 2 s

    4.

    BEL

    Maxim van Gils

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 2 s

    5.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Team Emirates-XRG

    + 2 s

    6.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 2 s

    7.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 2 s

    8.

    FRA

    Clément Braz Alfonso

    Groupama-FDJ United

    + 2 s

    9.

    BEL

    Tim Wellens

    UAE Team Emirates-XRG

    + 2 s

    10.

    AUS

    Luke Papp

    Team Jayco AlUla

    + 11 s

    Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid sa stal víťazom piatkovej 13. etapy Tour de France 2026.

    Jazdec tímu Team Jayco AlUla triumfoval po úniku na 205,8 km dlhej trase z Dole do Belfortu v tesnom súboji s Haroldom Tejadom z Kolumbie zo stajne XDS Astana.

    Tretí s miernym odstupom finišoval Brit Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). V celkovom poradí si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates-XRG, hoci do cieľa prišiel v pelotóne s výrazným odstupom.

    Najdlhšia etapa tohtoročnej Tour mala jednoduchších úvodných približne 150 km, no v závere čakali na jazdcov dve kategorizované stúpania.

    Najskôr absolvovali Col des Croix štvrtej kategórie s dĺžkou 5,1 km a priemerným sklonom 4,8 percenta.

    Hlavnou prekážkou bol následne Ballon d'Alsace prvej kategórie, ktorý meral 8,9 km s priemerným sklonom 6,9 percenta. Z jeho vrcholu zostávalo do cieľa približne 30 km.

    VIDEO: Záverečné kilometre 13. etapy na Tour de France 2026

    Schmid mal zo svojho premiérového etapového triumfu na TdF veľkú radosť. „V tomto momente tomu vôbec nemôžem uveriť.

    Bol to neuveriteľne ťažký deň od štartu do cieľa. Celý tím sme sa snažili dostať do úniku. Prakticky celú Tour sme to robili, ale nikdy to nevyšlo. Cítil som sa dnes dobre, a to bolo dôležité, lebo sme šli na plný plyn celý čas.

    Ťažili sme aj z toho, že sme tam boli až štyria. Dostal som kŕče asi štyri kilometre pred cieľom, tak mi nebolo všetko jedno.

    Potom ma ešte aj Tejada vytlačil na prvú pozíciu a keď sme vyrazili do špurtu, po päťdesiatich metroch som si myslel, že to dopadne ako minulý rok a prehrám, ale napokon som to ubojoval na tú pásku.

    Ešte raz zopakujem, že to bol dnes tímový úspech. Roky som pracoval na tom, aby som tu dnes stál. Je to úžasné, stále hľadám správne slová,“ citoval ho portál cycling-info.sk.

    Priebeh 13. etapy na Tour de France 2026

    Boj o únik sa začal ihneď po ostrom štarte. Ako prvý zaútočil Davide Ballerini, následne sa vpredu vystriedalo viacero menších skupín.

    Náskok si vytvorila aj pätica Michal Kwiatkowski, Kasper Asgreen, Louis Vervaeke, Alex Kirsch a Georg Zimmermann, no pelotón ju po približne 30 km dostihol.

    Vysoké tempo a ďalšie pokusy o únik pokračovali, pričom počas prvých dvoch hodín dosiahla priemerná rýchlosť 53,6 km/h.

    Napokon sa na čele vytvorila 37-členná skupina s viacerými kandidátmi na etapové prvenstvo.

    Dostali sa do nej okrem iných Pidcock, Jasper Philipsen, Julian Alaphilippe, Matej Mohorič, Brandon McNulty, Tim Wellens, či Schmid.

    Najvyššie postaveným jazdcom priebežného poradia bol Pidcock, ktorému pred etapou patrila desiata priečka s odstupom 11:49 minúty na Pogačara.

    Fotogaléria z 13. etapy na Tour de France 2026
    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Jazdci z úniku počas 13. etapy na Tour de France 2026.
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026.
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026.
    23 fotografií
    Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Momentka z 13. etapy na Tour de France 2026. Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Mauro Schmid celebrates as he crosses the finish line ahead of Colombia's Harold Tejada, right, to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Marc Hirschi speeds during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Harold Tejada rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Raul Garcia rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid, left, and Britain's Tom Pidcock, center, ride during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Switzerland's Mauro Schmid crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tim Wellens, right, rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the thirteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Dole and finish in Belfort, France, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Za vedúcou skupinou sa sformovala približne 20-členná skupina prenasledovateľov. Nachádzali sa v nej aj držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Matthews, Ben O'Connor, Magnus Cort Nielsen, Kasper Asgreen a Luke Plapp.

    Prenasledovatelia dlho strácali približne 35 až 55 sekúnd, no po náročnej stíhacej jazde sa približne 90 km pred cieľom dotiahli na čelo.

    Vpredu tak vznikla takmer šesťdesiatčlenná skupina, zatiaľ čo pelotón s lídrom pretekov zaostával o viac ako sedem minút.

    Na šprintérskej prémii v Melisey triumfoval Philipsen pred Pedersenom a Girmayom. Na vrchole Col des Croix bol prvý Quinten Hermans, ktorý pracoval pre Pidcocka.

    Na stúpaní Ballon d’Alsace sa čelná skupina výrazne zredukovala. Pidcock zaútočil 800 metrov pred vrcholom, no súperov sa nezbavil a prémiu získal pred deväťčlennou skupinou. Po zjazde bolo vpredu stále desať jazdcov.

    V závere sa v čelnej skupine začalo taktizovať, čo využili Schmid s Tejadom a približne 16 km pred cieľom spoločne zaútočili.

    Päť kilometrov pred páskou mali k dobru už okolo 20 sekúnd a ich náskok sa prenasledovateľom nepodarilo zlikvidovať.

    V špurte dvojice začal ako prvý Tejada, no Schmid ho v závere predstihol a pripísal si premiérové etapové víťazstvo na Tour de France.

    Pidcock následne vyhral špurt prenasledovateľov o tretie miesto a výrazne si polepšil v celkovom hodnotení.

    V sobotu je na programe 155,3 km dlhá horská 14. etapa z Mulhouse na Le Markstein Fellering.

    Celkové poradia po 13. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    47:18:31 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 4:15 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    8.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    9.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    10.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    377 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    336 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    333 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    307 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    239 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    117 b

    10.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    18 b

    5.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    7.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    8.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    10.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    47:22:53 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 25:57 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 44:11 min

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 54:24 min

    10.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:04:49 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    141:53:48 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 9:18 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 36:58 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:08:53 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:16:48 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Mauro Schmid a Harold Tejada v cieli 13. etapy na Tour de France 2026.
    Pelotón dal v najdlhšej etape šancu jazdcom z úniku. Brit prehovoril do boja o najlepšiu desiatku
    dnes 17:331
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