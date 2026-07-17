Pelotón dal v najdlhšej etape šancu jazdcom z úniku. Brit prehovoril do boja o najlepšiu desiatku

Tour de France 2026
Výsledky - 13. etapa (Dole – Belfort, 205,8 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
4:06:58 hod
2.
Harold Tejada
XDS Astana Team
+ 0 s
3.
Tom Pidcock
Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team
+ 2 s
4.
Maxim van Gils
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 2 s
5.
Brandon McNulty
UAE Team Emirates-XRG
+ 2 s
6.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 2 s
7.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 2 s
8.
Clément Braz Alfonso
Groupama-FDJ United
+ 2 s
9.
Tim Wellens
UAE Team Emirates-XRG
+ 2 s
10.
Luke Papp
Team Jayco AlUla
+ 11 s
Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid sa stal víťazom piatkovej 13. etapy Tour de France 2026.
- 13. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 13. etapa na Tour de France 2026
Jazdec tímu Team Jayco AlUla triumfoval po úniku na 205,8 km dlhej trase z Dole do Belfortu v tesnom súboji s Haroldom Tejadom z Kolumbie zo stajne XDS Astana.
Tretí s miernym odstupom finišoval Brit Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). V celkovom poradí si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates-XRG, hoci do cieľa prišiel v pelotóne s výrazným odstupom.
Najdlhšia etapa tohtoročnej Tour mala jednoduchších úvodných približne 150 km, no v závere čakali na jazdcov dve kategorizované stúpania.
Najskôr absolvovali Col des Croix štvrtej kategórie s dĺžkou 5,1 km a priemerným sklonom 4,8 percenta.
Hlavnou prekážkou bol následne Ballon d'Alsace prvej kategórie, ktorý meral 8,9 km s priemerným sklonom 6,9 percenta. Z jeho vrcholu zostávalo do cieľa približne 30 km.
VIDEO: Záverečné kilometre 13. etapy na Tour de France 2026
Schmid mal zo svojho premiérového etapového triumfu na TdF veľkú radosť. „V tomto momente tomu vôbec nemôžem uveriť.
Bol to neuveriteľne ťažký deň od štartu do cieľa. Celý tím sme sa snažili dostať do úniku. Prakticky celú Tour sme to robili, ale nikdy to nevyšlo. Cítil som sa dnes dobre, a to bolo dôležité, lebo sme šli na plný plyn celý čas.
Ťažili sme aj z toho, že sme tam boli až štyria. Dostal som kŕče asi štyri kilometre pred cieľom, tak mi nebolo všetko jedno.
Potom ma ešte aj Tejada vytlačil na prvú pozíciu a keď sme vyrazili do špurtu, po päťdesiatich metroch som si myslel, že to dopadne ako minulý rok a prehrám, ale napokon som to ubojoval na tú pásku.
Ešte raz zopakujem, že to bol dnes tímový úspech. Roky som pracoval na tom, aby som tu dnes stál. Je to úžasné, stále hľadám správne slová,“ citoval ho portál cycling-info.sk.
Priebeh 13. etapy na Tour de France 2026
Boj o únik sa začal ihneď po ostrom štarte. Ako prvý zaútočil Davide Ballerini, následne sa vpredu vystriedalo viacero menších skupín.
Náskok si vytvorila aj pätica Michal Kwiatkowski, Kasper Asgreen, Louis Vervaeke, Alex Kirsch a Georg Zimmermann, no pelotón ju po približne 30 km dostihol.
Vysoké tempo a ďalšie pokusy o únik pokračovali, pričom počas prvých dvoch hodín dosiahla priemerná rýchlosť 53,6 km/h.
Napokon sa na čele vytvorila 37-členná skupina s viacerými kandidátmi na etapové prvenstvo.
Dostali sa do nej okrem iných Pidcock, Jasper Philipsen, Julian Alaphilippe, Matej Mohorič, Brandon McNulty, Tim Wellens, či Schmid.
Najvyššie postaveným jazdcom priebežného poradia bol Pidcock, ktorému pred etapou patrila desiata priečka s odstupom 11:49 minúty na Pogačara.
Za vedúcou skupinou sa sformovala približne 20-členná skupina prenasledovateľov. Nachádzali sa v nej aj držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Matthews, Ben O'Connor, Magnus Cort Nielsen, Kasper Asgreen a Luke Plapp.
Prenasledovatelia dlho strácali približne 35 až 55 sekúnd, no po náročnej stíhacej jazde sa približne 90 km pred cieľom dotiahli na čelo.
Vpredu tak vznikla takmer šesťdesiatčlenná skupina, zatiaľ čo pelotón s lídrom pretekov zaostával o viac ako sedem minút.
Na šprintérskej prémii v Melisey triumfoval Philipsen pred Pedersenom a Girmayom. Na vrchole Col des Croix bol prvý Quinten Hermans, ktorý pracoval pre Pidcocka.
Na stúpaní Ballon d’Alsace sa čelná skupina výrazne zredukovala. Pidcock zaútočil 800 metrov pred vrcholom, no súperov sa nezbavil a prémiu získal pred deväťčlennou skupinou. Po zjazde bolo vpredu stále desať jazdcov.
V závere sa v čelnej skupine začalo taktizovať, čo využili Schmid s Tejadom a približne 16 km pred cieľom spoločne zaútočili.
Päť kilometrov pred páskou mali k dobru už okolo 20 sekúnd a ich náskok sa prenasledovateľom nepodarilo zlikvidovať.
V špurte dvojice začal ako prvý Tejada, no Schmid ho v závere predstihol a pripísal si premiérové etapové víťazstvo na Tour de France.
Pidcock následne vyhral špurt prenasledovateľov o tretie miesto a výrazne si polepšil v celkovom hodnotení.
V sobotu je na programe 155,3 km dlhá horská 14. etapa z Mulhouse na Le Markstein Fellering.
Celkové poradia po 13. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
47:18:31 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 4:15 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
7.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
8.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
9.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
10.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
377 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
336 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
333 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
307 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
239 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
210 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Milan Fretin
Cofidis
117 b
10.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
18 b
5.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
7.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
8.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
10.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
47:22:53 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 25:57 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 44:11 min
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 54:24 min
10.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:04:49 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
141:53:48 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 9:18 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 36:58 min
4.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
5.
Decathlon CMA CGM
+ 1:08:53 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:16:48 h