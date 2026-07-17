Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 18. júl (33. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú predposledným tridsiatym tretím hracím dňom.
Svetový šampionát sa blíži ku svojmu koncu. Ešte pred finálovým duelom je však na programe nepopulárny duel o 3. miesto.
V ňom sa stretne Anglicko, ktoré v semifinálovom dueli podľahlo Argentíne 2:1, s tímom Francúzska. Zverenci Didiera Deschampsa v boji o finále podľahli Španielom 0:2.
Zápas o bronz je na programe o 23:00 na štadióne Hard Rock Stadium v Miami.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Kto ovládne MS? Tipéri aj bookmaker Niké majú jasno
Zostávajú už len dva zápasy majstrovstiev sveta vo futbale a pre tipérov tie najzaujímavejšie. V Niké už padajú stávky aj za tisíce eur a nechýbajú ani odvážne tipy. Trúfnete si aj vy odhadnúť finálový scenár zo širokej ponuky stávok?
Španielsko vs. Argentína
O bronz si to rozdajú Francúzsko s Anglickom, no najväčšia pozornosť patrí finále Španielska s Argentínou. Na jednej strane futbalová dominancia a na druhej tím, ktorý vie vyhrávať aj zápasy, v ktorých nie je lepší. Finále preto sľubuje výnimočný súboj štýlov. Tipéri v Niké v ňom mierne favorizujú Španielsko. Až 58 % z nich verí, že La Furia Roja získa titul majstrov sveta. Najväčším kandidátom na strelenie gólu je pre stávkarov zase Lamine Yamal. Podľa hlavného bookmakera Niké Richarda Slušného bude rozhodovať každý detail. „Vo finále o titul majstra sveta mierne favorizujem Španielsko, no očakávam veľmi vyrovnaný zápas, ktorý pokojne môže dospieť až do predĺženia. Veľa gólov podľa mňa neuvidíme, preto sa mi pozdáva tip na maximálne dva góly," opisuje svoj tiket Richard Slušný.
Francúzsko vs. Anglicko
Ani súboj o bronz nebude bez príbehu. Francúzi budú chcieť zakončiť éru Didiera Deschampsa víťazstvom. Angličania zase napraviť bolestivý semifinálový obrat proti Argentíne. „V súboji o bronz neočakávam, že by motivácia oboch tímov bola na maxime. Práve takéto zápasy však často ponúkajú otvorený futbal. Z BetBuildera by som preto skúsil kombináciu víťazstvo Francúzska, oba tímy dajú gól a aspoň štyri góly v zápase," dodáva Slušný. V tomto majú aj tipéri v Niké jasno. Až 88% je presvedčených, že bronz získa Francúzsko. Stávky na najviac tipovaných strelcov neprekvapia. Góly očakávajú od Mbappého, Oliseho a Dembelého.
Odvážne tikety, ktoré stoja za to
Finále prilákalo aj množstvo tiketov. Jeden z tipérov napríklad verí, že Argentína strelí vo finále minimálne dva góly. Na kurz 3,30 vsadil 2 300 eur a môže získať 7 590 eur. Ďalší vložil 1 000 eur na titul Španielska s možnou výhrou 1 650 eur. Rovnaký vklad smeroval aj na triumf Argentíny do rozhodnutia, ktorý by priniesol 2 300 eur. Skutočnou lahôdkou je však tiket s kurzom 16,00. Jeho autor predpokladá, že Argentína otvorí skóre, no majstrom sveta sa napokon stane Španielsko. Pri vklade 850 eur môže vyhrať až 13 600 eur.
Široká ponuka kurzov Ak si myslíte, že finále prečítate lepšie ako ostatní, teraz je ten správny čas to ukázať. Široká kurzová ponuka Niké zďaleka nekončí len pri tipoch na víťaza, góly, či rohy. Trafíte počet ofsajdov, faulov, či kariet a kto ich dostane? Padne penalta alebo rozhodne VAR? Rozhodne sa už do prestávky alebo až po predĺžení? Možností je množstvo a práve finále patrí medzi zápasy, pri ktorých sa tipéri neboja ukázať, že futbal naozaj vedia čítať. Trúfnete si aj vy?
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