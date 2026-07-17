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    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Lesné požiare priniesli do New Yorku smog. Situácia sa pred finále môže zlepšiť

    Smog v New Yorku.
    Smog v New Yorku. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. júl 2026 o 19:50
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    Panoráma mesta bola zahalená hustým dymom a vo vzduchu bol cítiť zápach po požiari.

    Organizátori finále futbalových MS môžu očakávať zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti New Yorku a East Rutherfordu.

    Meteorológovia predpovedajú, že do nedeľňajšieho finálového zápasu medzi Španielskom a Argentínou prinesie studený front búrky, výdatný dážď a citeľné zlepšenie podmienok po dymovej smogovej situácii spôsobenej rozsiahlymi lesnými požiarmi v Kanade.

    Národná meteorologická služba uviedla, že ešte môžu pretrvávať zvyšky dymu, no počas soboty a v noci na nedeľu sa očakáva príchod studeného frontu s poklesom teplôt. Už v noci na piatok sa kvalita ovzdušia v New Yorku citeľne zlepšila.

    Vo štvrtok označili starosta New Yorku Zohran Mamdani a guvernérka štátu New York Kathy Hochulová situáciu za „veľmi vážnu“ a „veľmi nezdravú“ a vyzvali obyvateľov na nosenie ochranných rúšok vo vonkajších priestoroch.

    Panoráma mesta bola zahalená hustým dymom a vo vzduchu bol cítiť zápach po požiari. Finále MS medzi úradujúcim majstrom Európy Španielskom a obhajcom titulu Argentínou je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ na štadióne v East Rutherforde.

    Podmienky sa zhoršili tesne pred stredajším večerným príletom španielskej reprezentácie do štátu New Jersey, deň po jej semifinálovom víťazstve nad Francúzskom v Texase.

    Španieli vo štvrtok absolvovali tréning pod holým nebom a zlá kvalita ovzdušia na nich podľa všetkého nemala viditeľný vplyv.

    Argentínčania po semifinálovom triumfe nad Anglickom zostali v štáte Georgia, prvý tréning v New Jersey absolvujú v piatok popoludní miestneho času.

    Dym pochádza najmä z desiatok lesných požiarov v kanadskej provincii Ontário a v americkom štáte Minnesota.

    Ich následky zasiahli veľkú časť severovýchodu USA aj Kanady vrátane miest Toronto, Chicago, Detroit či Washington. Informovala agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Smog v New Yorku.
    Smog v New Yorku.
    Lesné požiare priniesli do New Yorku smog. Situácia sa pred finále môže zlepšiť
    dnes 19:50
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Smog v New Yorku.
    Smog v New Yorku.
    Lesné požiare priniesli do New Yorku smog. Situácia sa pred finále môže zlepšiť
    dnes 19:50
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