Lesné požiare priniesli do New Yorku smog. Situácia sa pred finále môže zlepšiť

Organizátori finále futbalových MS môžu očakávať zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti New Yorku a East Rutherfordu.
Meteorológovia predpovedajú, že do nedeľňajšieho finálového zápasu medzi Španielskom a Argentínou prinesie studený front búrky, výdatný dážď a citeľné zlepšenie podmienok po dymovej smogovej situácii spôsobenej rozsiahlymi lesnými požiarmi v Kanade.
Národná meteorologická služba uviedla, že ešte môžu pretrvávať zvyšky dymu, no počas soboty a v noci na nedeľu sa očakáva príchod studeného frontu s poklesom teplôt. Už v noci na piatok sa kvalita ovzdušia v New Yorku citeľne zlepšila.
Vo štvrtok označili starosta New Yorku Zohran Mamdani a guvernérka štátu New York Kathy Hochulová situáciu za „veľmi vážnu“ a „veľmi nezdravú“ a vyzvali obyvateľov na nosenie ochranných rúšok vo vonkajších priestoroch.
Panoráma mesta bola zahalená hustým dymom a vo vzduchu bol cítiť zápach po požiari. Finále MS medzi úradujúcim majstrom Európy Španielskom a obhajcom titulu Argentínou je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ na štadióne v East Rutherforde.
Podmienky sa zhoršili tesne pred stredajším večerným príletom španielskej reprezentácie do štátu New Jersey, deň po jej semifinálovom víťazstve nad Francúzskom v Texase.
Španieli vo štvrtok absolvovali tréning pod holým nebom a zlá kvalita ovzdušia na nich podľa všetkého nemala viditeľný vplyv.
Argentínčania po semifinálovom triumfe nad Anglickom zostali v štáte Georgia, prvý tréning v New Jersey absolvujú v piatok popoludní miestneho času.
Dym pochádza najmä z desiatok lesných požiarov v kanadskej provincii Ontário a v americkom štáte Minnesota.
Ich následky zasiahli veľkú časť severovýchodu USA aj Kanady vrátane miest Toronto, Chicago, Detroit či Washington. Informovala agentúra DPA.