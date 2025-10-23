Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026

Petra Vlhová - kalendár, program a výsledky - sezóna 2025/2026.
Petra Vlhová - kalendár, program a výsledky - sezóna 2025/2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|23. okt 2025 o 06:00
ShareTweet0

Súboje o glóbusy vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní. Pozrite si program a výsledky Petry Vlhovej.

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pre zdravotné problémy vynechala kompletnú sezónu Svetového pohára 2024/2025, no pred aktuálnou sezónou vydala vyhlásenie, že sa vracia na svahy.

Je jasné, že začiatok Svetového pohára Slovenka v Söldene nestihne a nie je ešte jasné, na akých pretekoch sa chce predstaviť.

Nová sezóna odštartuje v sobotu 25. októbra 2025 obrovským slalomom v rakúskom Söldene, ktorý je prvým z celkovo 37 pretekov v ročníku.

V programe, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska federácia, nechýbajú tradičné dejiská ako Levi, Semmering, Kranjska Gora, preteky sa po jednom roku vracajú aj do českého Špindlerového Mlýna.

Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte
Súvisiaci článok
Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte

Tzv. biely cirkus predelia zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa konajú od 6. do 22. februára.

Finále Svetového pohára je na pláne od 21. do 25. marca v nórskom lyžiarskom stredisku Lillehammer.

Pozrite si program a výsledky vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2025/2026.

Petra Vlhová - Program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2025/2026

Október 2025

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

25. okt

Sobota

Sölden (Rak.)

Obr. slalom



November 2025

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

15. nov

Sobota

Levi (Fín.)

Slalom



23. nov

Nedeľa

Gurgl (Rak.)

Slalom



29. nov

Sobota

Copper Mt. (USA)

Obr. slalom

30. nov

Sobota

Copper Mt. (USA)

Slalom



December 2025

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

6. dec

Nedeľa

Mont Tremblant (Kan.)

Obr. slalom

7. dec

Sobota

Mont Tremblant (Kan.)

Obr. slalom

12. dec

Piatok

St. Moritz (Švaj.)

Zjazd

13. dec

Sobota

St. Moritz (Švaj.)

Zjazd

14. dec

Nedeľa

St. Moritz (Švaj.)

Super-G

16. dec

Utorok

Courchevel (Fra.)

Slalom

20.dec

Sobota

Val d'Isere (Fra.)

Zjazd

21. dec

Nedeľa

Val d'Isere (Fra.)

Super-G

27. dec

Sobota

Semmering (Rak.)

Obr. slalom

28. dec

Nedeľa

Semmering (Rak.)

Slalom

Január 2026

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

3. jan

Sobota

Kranjska Gora (Slov.)

Obr. slalom

4. jan

Nedeľa

Kranjska Gora (Slov.)

Slalom

10. jan

Sobota

Zauchensee (Rak.)

Zjazd

11. jan

Nedeľa

Zauchensee (Rak.)

Super-G

13. jan

Utorok

Flachau (Rak.)

Slalom

17. jan

Sobota

Tarvisio (Tal.)

Zjazd

18. jan

Nedeľa

Tarvisio (Tal.)

Super-G

20. jan

Utorok

Kronplatz (Tal.)

Obr. slalom

24. jan

Sobota

Špindlerův Mlýn (ČR)

Obr. slalom

25. jan

Nedeľa

Špindlerův Mlýn (ČR)

Slalom

30. jan

Piatok

Crans Montana (Švaj.)

Zjazd

31. jan

Sobota

Crans Montana (Švaj.)

Super-G

ZOH 2025

DÁTUM

DEŇ

MESTO/KRAJINA

DISCIPLÍNA

VÝSLEDOK

DETAIL

8. feb

Nedeľa

Cortina d'Ampezzo (Tal.)

Zjazd



10. feb

Utorok

Cortina d'Ampezzo (Tal.)

Tímová kombinácia



12. feb

Štvrtok

Cortina d'Ampezzo (Tal.)

Super-G



15. feb

Nedeľa

Cortina d'Ampezzo (Tal.)

Obr. slalom



18. feb

Streda

Cortina d'Ampezzo (Tal.)

Slalom

Február 2026

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

28. feb

Sobota

Solden (And.)

Zjazd



Marec 2027

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

1. mar

Nedeľa

Solden (And.)

Super-G

7. mar

Sobota

Val di Fassa (Tal.)

Zjazd

8. mar

Nedeľa

Val di Fassa (Tal.)

Super-G

14. mar

Sobota

Aare (Švéd.)

Obr. slalom

15. mar

Nedeľa

Aare (Švéd.)

Slalom

21. mar

Sobota

Lillehammer (Nór.)

Zjazd

22. mar

Nedeľa

Lillehammer (Nór.)

Super-G

24. mar

Utorok

Lillehammer (Nór.)

Slalom

25. mar

Streda

Lillehammer (Nór.)

Obr. slalom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová počas podujatia v Kranjskej Gore.
Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová počas podujatia v Kranjskej Gore.
Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte
Nikola Černáková|dnes 06:30|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026