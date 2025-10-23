Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pre zdravotné problémy vynechala kompletnú sezónu Svetového pohára 2024/2025, no pred aktuálnou sezónou vydala vyhlásenie, že sa vracia na svahy.
Je jasné, že začiatok Svetového pohára Slovenka v Söldene nestihne a nie je ešte jasné, na akých pretekoch sa chce predstaviť.
Nová sezóna odštartuje v sobotu 25. októbra 2025 obrovským slalomom v rakúskom Söldene, ktorý je prvým z celkovo 37 pretekov v ročníku.
V programe, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska federácia, nechýbajú tradičné dejiská ako Levi, Semmering, Kranjska Gora, preteky sa po jednom roku vracajú aj do českého Špindlerového Mlýna.
Tzv. biely cirkus predelia zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa konajú od 6. do 22. februára.
Finále Svetového pohára je na pláne od 21. do 25. marca v nórskom lyžiarskom stredisku Lillehammer.
Pozrite si program a výsledky vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2025/2026.
Október 2025
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
25. okt
Sobota
Sölden (Rak.)
Obr. slalom
November 2025
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
15. nov
Sobota
Levi (Fín.)
Slalom
23. nov
Nedeľa
Gurgl (Rak.)
Slalom
29. nov
Sobota
Copper Mt. (USA)
Obr. slalom
30. nov
Sobota
Copper Mt. (USA)
Slalom
December 2025
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
6. dec
Nedeľa
Mont Tremblant (Kan.)
Obr. slalom
7. dec
Sobota
Mont Tremblant (Kan.)
Obr. slalom
12. dec
Piatok
St. Moritz (Švaj.)
Zjazd
13. dec
Sobota
St. Moritz (Švaj.)
Zjazd
14. dec
Nedeľa
St. Moritz (Švaj.)
Super-G
16. dec
Utorok
Courchevel (Fra.)
Slalom
20.dec
Sobota
Val d'Isere (Fra.)
Zjazd
21. dec
Nedeľa
Val d'Isere (Fra.)
Super-G
27. dec
Sobota
Semmering (Rak.)
Obr. slalom
28. dec
Nedeľa
Semmering (Rak.)
Slalom
Január 2026
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
3. jan
Sobota
Kranjska Gora (Slov.)
Obr. slalom
4. jan
Nedeľa
Kranjska Gora (Slov.)
Slalom
10. jan
Sobota
Zauchensee (Rak.)
Zjazd
11. jan
Nedeľa
Zauchensee (Rak.)
Super-G
13. jan
Utorok
Flachau (Rak.)
Slalom
17. jan
Sobota
Tarvisio (Tal.)
Zjazd
18. jan
Nedeľa
Tarvisio (Tal.)
Super-G
20. jan
Utorok
Kronplatz (Tal.)
Obr. slalom
24. jan
Sobota
Špindlerův Mlýn (ČR)
Obr. slalom
25. jan
Nedeľa
Špindlerův Mlýn (ČR)
Slalom
30. jan
Piatok
Crans Montana (Švaj.)
Zjazd
31. jan
Sobota
Crans Montana (Švaj.)
Super-G
ZOH 2025
DÁTUM
DEŇ
MESTO/KRAJINA
DISCIPLÍNA
VÝSLEDOK
DETAIL
8. feb
Nedeľa
Cortina d'Ampezzo (Tal.)
Zjazd
10. feb
Utorok
Cortina d'Ampezzo (Tal.)
Tímová kombinácia
12. feb
Štvrtok
Cortina d'Ampezzo (Tal.)
Super-G
15. feb
Nedeľa
Cortina d'Ampezzo (Tal.)
Obr. slalom
18. feb
Streda
Cortina d'Ampezzo (Tal.)
Slalom
Február 2026
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
28. feb
Sobota
Solden (And.)
Zjazd
Marec 2027
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
1. mar
Nedeľa
Solden (And.)
Super-G
7. mar
Sobota
Val di Fassa (Tal.)
Zjazd
8. mar
Nedeľa
Val di Fassa (Tal.)
Super-G
14. mar
Sobota
Aare (Švéd.)
Obr. slalom
15. mar
Nedeľa
Aare (Švéd.)
Slalom
21. mar
Sobota
Lillehammer (Nór.)
Zjazd
22. mar
Nedeľa
Lillehammer (Nór.)
Super-G
24. mar
Utorok
Lillehammer (Nór.)
Slalom
25. mar
Streda
Lillehammer (Nór.)
Obr. slalom