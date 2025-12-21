Goggiová si po chybe v zjazde napravila chuť, Vonnová prišla o triumf v úvodnej časti trate

Sofia Goggiová v cieli pretekov super-G vo Val-d'Isère.
Sofia Goggiová v cieli pretekov super-G vo Val-d'Isère. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. dec 2025 o 12:09
Pódium doplnila Alice Robinsonová z Nového Zélandu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val-d'Isère

Výsledky super-G - ženy:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Sofia Goggiová

Taliansko

1:20,24 min

2

Alice Robinsonová

Nový Zéland

+ 0,15 s

3

Lindsey Vonnová

USA

+ 0,36 s

4

Elena Curtoniová

Taliansko

+ 0,73 s

5

Camille Ceruttiová

Francúzsko

+ 0,82 s

6

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,84 s

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala nedeľný super-G Svetového pohára vo Val d'Isere.

Vo francúzskom stredisku zdolala o 15 stotín víťazku prvého superobrovského slalomu sezóny v St. Moritzi Novozélanďanku Alice Robinsonovú a slávila prvý triumf v sezóne.

Tretia skončila Američanka Lindsey Vonnová (+0,36), ktorá si pripísala piate pódiové umiestenie po svojom návrate do súťažného kolotoča.

Goggiová našla v hornej technickej pasáži výbornú líniu a v dolnej časti predviedla skvelý sklz. Tridsaťtriročná zjazdárka však nemala zo svojej jazdy úplne najlepší pocit.

VIDEO: Víťazná jazda Sofie Goggiovej

„Som trochu prekvapená, že som vyhrala. Cítila som v mojej jazde rezervy, v niektorých zákrutách som išla príliš široké oblúky, v cieli som nečakala, že budem prvá.

Som šťastná, ako to vypálilo. Včera som bola veľmi nahnevaná (ôsma v zjazde, pozn.), nebol to môj deň.

Dnes som robila, čo som mala. Ak chcete zvíťaziť, musíte ísť naplno,“ uviedla pre ORF Goggiová, ktorá dosiahla prvé víťazstvo od januára 2025, keď vyhrala zjazd na olympijskej zjazdovke v Cortine d'Ampezzo.

Celkovo zaznamenala 27. triumf v prestížnom seriáli, z toho ôsmy v super-G.

Víťazka sobotňajšieho zjazdu Cornelia Hütterová z Rakúska obsadila šiestu priečku (+0,84).

Na čele celkového poradia SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vo víkendových pretekoch neštartovala.

Klasifikáciu disciplíny vedie Robinsonová s 20-bodovým náskokom pred Goggiovou. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Priebežné celkové poradie

Po 13 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

558

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

484

3.

Sofia Goggiová

Taliansko

372

4.

Emma Aicherová

Nemecko

369

5.

Lindsey Vonnová

USA

350

6.

Camille Rastová

Švajčiarsko

343

7.

Paula Moltzanová

USA

312

8.

Lara Colturiová

Albánsko

302

9.

Julia Scheibová

Rakúsko

280

10.

Lena Dürrová

Nemecko

260

Priebežné poradie v super-G

Po 2 z 8 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

180

2.

Sofia Goggiová

Taliansko

160

3.

Lindsey Vonnová

USA

110

4.

Romane Miradoliová

Francúzsko

109

5.

Elena Curtoniová

Taliansko

90

6.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

69

7.

Laura Gaucheová

Francúzsko

60

8.

Camille Ceruttiová

Francúzsko

59

9.

Malorie Blancová

Švajčiarsko

51

10.

Laura Pirovanová

Taliansko

46

