Goggiová si po chybe v zjazde napravila chuť, Vonnová prišla o triumf v úvodnej časti trate

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val-d'Isère
Výsledky super-G - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Sofia Goggiová
Taliansko
1:20,24 min
2
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+ 0,15 s
3
Lindsey Vonnová
USA
+ 0,36 s
4
Elena Curtoniová
Taliansko
+ 0,73 s
5
Camille Ceruttiová
Francúzsko
+ 0,82 s
6
Cornelia Hütterová
Rakúsko
+ 0,84 s
Talianska lyžiarka Sofia Goggiová vyhrala nedeľný super-G Svetového pohára vo Val d'Isere.
Vo francúzskom stredisku zdolala o 15 stotín víťazku prvého superobrovského slalomu sezóny v St. Moritzi Novozélanďanku Alice Robinsonovú a slávila prvý triumf v sezóne.
Tretia skončila Američanka Lindsey Vonnová (+0,36), ktorá si pripísala piate pódiové umiestenie po svojom návrate do súťažného kolotoča.
Goggiová našla v hornej technickej pasáži výbornú líniu a v dolnej časti predviedla skvelý sklz. Tridsaťtriročná zjazdárka však nemala zo svojej jazdy úplne najlepší pocit.
VIDEO: Víťazná jazda Sofie Goggiovej
„Som trochu prekvapená, že som vyhrala. Cítila som v mojej jazde rezervy, v niektorých zákrutách som išla príliš široké oblúky, v cieli som nečakala, že budem prvá.
Som šťastná, ako to vypálilo. Včera som bola veľmi nahnevaná (ôsma v zjazde, pozn.), nebol to môj deň.
Dnes som robila, čo som mala. Ak chcete zvíťaziť, musíte ísť naplno,“ uviedla pre ORF Goggiová, ktorá dosiahla prvé víťazstvo od januára 2025, keď vyhrala zjazd na olympijskej zjazdovke v Cortine d'Ampezzo.
Celkovo zaznamenala 27. triumf v prestížnom seriáli, z toho ôsmy v super-G.
Víťazka sobotňajšieho zjazdu Cornelia Hütterová z Rakúska obsadila šiestu priečku (+0,84).
Na čele celkového poradia SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vo víkendových pretekoch neštartovala.
Klasifikáciu disciplíny vedie Robinsonová s 20-bodovým náskokom pred Goggiovou. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Priebežné celkové poradie
Po 13 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
558
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
484
3.
Sofia Goggiová
Taliansko
372
4.
Emma Aicherová
Nemecko
369
5.
Lindsey Vonnová
USA
350
6.
Camille Rastová
Švajčiarsko
343
7.
Paula Moltzanová
USA
312
8.
Lara Colturiová
Albánsko
302
9.
Julia Scheibová
Rakúsko
280
10.
Lena Dürrová
Nemecko
260
Priebežné poradie v super-G
Po 2 z 8 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
180
2.
Sofia Goggiová
Taliansko
160
3.
Lindsey Vonnová
USA
110
4.
Romane Miradoliová
Francúzsko
109
5.
Elena Curtoniová
Taliansko
90
6.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
69
7.
Laura Gaucheová
Francúzsko
60
8.
Camille Ceruttiová
Francúzsko
59
9.
Malorie Blancová
Švajčiarsko
51
10.
Laura Pirovanová
Taliansko
46