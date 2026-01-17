Vonnová si ukradla ďalšie pódium. Domáca lyžiarka vyhrala prvé preteky v kariére

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Tarvisio
Výsledky - zjazd žien:
1.
Nicole Delagová
Taliansko
1:46,28 min
2.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,20 s
3.
Lindsey Vonnová
USA
+ 0,26 s
4.
Nina Ortliebová
Rakúsko
+ 0,42 s
5.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 0,80 s
6.
Laura Pirovanová
Taliansko
+ 0,85 s
6.
Breezy Johnsonová
USA
+ 0,85 s
Talianska lyžiarka Nicole Delagová zvíťazila v pretekoch zjazdu žien v talianskom stredisku Tarvisio.
Pred druhou Kirou Widleovou-Winkelmannovo zvíťazila o dvadsať stotín sekundy. Pódium doplnila veteránka Lindsey Vonnová z USA, stratila 26 stotín sekundy.
Delagová nadviazala na dobré tréningové časy a so štartovým číslom tri predviedla takmer bezchybnú jazdu.
Tridsaťročná Talianka išla na hrane rizika, čo jej vyšlo a radovala sa v stredisku, ktoré hostilo preteky SP po 15 rokoch.
Trať sa postupne zhoršovala, čo prakticky nedalo šancu pretekárkam s vyšším štartovým číslom.
Vonnová vyrazila na trať až ako jedenásta a nedokázala zopakovať svoj výkon z minulého víkendu, keď vyhrala zjazd v Zauchensee.
„Tento deň má pre mňa veľký význam. Posledných pár rokov nebolo jednoduchých a môžem len poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Znovu som našla svoju slobodu, uvedomila si, že menej je viac,“ citovala víťazku agentúra AFP.