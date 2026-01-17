Vonnová si ukradla ďalšie pódium. Domáca lyžiarka vyhrala prvé preteky v kariére

Nicole Delagová. (Autor: TASR/AP)
17. jan 2026 o 11:57
Preteky nevyšli Ester Ledeckej z Česka.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Tarvisio

Výsledky - zjazd žien:

1.

Nicole Delagová

Taliansko

1:46,28 min

2.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,20 s

3.

Lindsey Vonnová

USA

+ 0,26 s

4.

Nina Ortliebová

Rakúsko

+ 0,42 s

5.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,80 s

6.

Laura Pirovanová

Taliansko

+ 0,85 s

6.

Breezy Johnsonová

USA

+ 0,85 s

Talianska lyžiarka Nicole Delagová zvíťazila v pretekoch zjazdu žien v talianskom stredisku Tarvisio.

Pred druhou Kirou Widleovou-Winkelmannovo zvíťazila o dvadsať stotín sekundy. Pódium doplnila veteránka Lindsey Vonnová z USA, stratila 26 stotín sekundy.

Delagová nadviazala na dobré tréningové časy a so štartovým číslom tri predviedla takmer bezchybnú jazdu.

Tridsaťročná Talianka išla na hrane rizika, čo jej vyšlo a radovala sa v stredisku, ktoré hostilo preteky SP po 15 rokoch.

Trať sa postupne zhoršovala, čo prakticky nedalo šancu pretekárkam s vyšším štartovým číslom.

Vonnová vyrazila na trať až ako jedenásta a nedokázala zopakovať svoj výkon z minulého víkendu, keď vyhrala zjazd v Zauchensee.

„Tento deň má pre mňa veľký význam. Posledných pár rokov nebolo jednoduchých a môžem len poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Znovu som našla svoju slobodu, uvedomila si, že menej je viac,“ citovala víťazku agentúra AFP.

