Svetový pohár sa vracia do Jasnej. Na programe sú dve disciplíny tesne pred MS

Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Jasnej 2024. (Autor: TASR)
Sportnet|8. máj 2026 o 11:20
Jasná naposledy hostila Svetový pohár v roku 2024.

Slovenské lyžiarske stredisko Jasná sa oficiálne vracia do ženského kolotoča Svetového pohára. V sezóne 2026/2027 bude hostiť dvoje preteky.

Najskôr sa v sobotu 23. januára 2027 uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr sa predstavia lyžiarky aj v najtechnickejšej disciplíne - v slalome.

Jasná hostila naposledy Svetový pohár v roku 2024, keď sa v obrovskom slalome zranila Petra Vlhová. Dnes je stále otázne, či sa slovenská lyžiarka predstaví na svojom rodnom svahu v súťažných pretekoch.

Preteky v Jasnej budú jednou z generálok pred MS 2027, ktoré sa začiatkom februára uskutočnia v Crans Montane. Medzi nimi a pretekmi v Jasnej je už iba podujatie v slovinskej Kranjskej Gore.

