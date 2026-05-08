Svetový pohár sa vracia do Jasnej. Na programe sú dve disciplíny tesne pred MS

Slovenské lyžiarske stredisko Jasná sa oficiálne vracia do ženského kolotoča Svetového pohára. V sezóne 2026/2027 bude hostiť dvoje preteky.
Najskôr sa v sobotu 23. januára 2027 uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr sa predstavia lyžiarky aj v najtechnickejšej disciplíne - v slalome.
Jasná hostila naposledy Svetový pohár v roku 2024, keď sa v obrovskom slalome zranila Petra Vlhová. Dnes je stále otázne, či sa slovenská lyžiarka predstaví na svojom rodnom svahu v súťažných pretekoch.
Preteky v Jasnej budú jednou z generálok pred MS 2027, ktoré sa začiatkom februára uskutočnia v Crans Montane. Medzi nimi a pretekmi v Jasnej je už iba podujatie v slovinskej Kranjskej Gore.