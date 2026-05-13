VIDEO: Federácia schválila organizáciu v Jasnej. Palovičová: Preteky budú každé tri roky

Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2026/2027.
Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome.
Rozhodnutie o udelení je výsledkom rokovaní v slovinskom Portoroži. Odborné diskusie viedla Jana Palovičová, členka štruktúr FIS a riaditeľka pretekov SP v Jasnej.
„Termín je potvrdený a teším sa, že budeme mať Svetový pohár v týchto dňoch. Teším sa, že môžeme fanúšikom lyžovania už po štvrtýkrát v modernej histórii predstaviť Svetový pohár v Jasnej a som rada, že ho máme zároveň potvrdený v dlhodobom kalendári FIS na každé tri roky,“ povedala Palovičová podľa tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie SP v rokoch 2016, 2021 a 2024. Práve pri tom poslednom si Slovenka Petra Vlhová na domácom svahu roztrhla väzy v kolene a takmer dva roky súťažne neštartovala.
Prezident ZSL Martin Paško vníma pridelenie podujatia SP ako signál, že zväz smeruje správne.
„Naším cieľom nie je len jednorazová akcia, ale dlhodobý rozvoj lyžiarskej a snoubordovej infraštruktúry po celom Slovensku. Svetový pohár slúži ako výkladná skriňa, ktorá nám pomáha presadzovať systémové kroky a motivovať partnerov i štát k ďalším investíciám do športu,“ uviedol Paško podľa ZSL.