VIDEO: Federácia schválila organizáciu v Jasnej. Palovičová: Preteky budú každé tri roky

Jasná 2027
Jasná 2027 (Autor: Zväz slovenského lyžovania)
TASR|13. máj 2026 o 12:44
ShareTweet0

Na Slovensku sa uskutočnia preteky v obrovskom slalome a slalome.

Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2026/2027.

Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome.

Rozhodnutie o udelení je výsledkom rokovaní v slovinskom Portoroži. Odborné diskusie viedla Jana Palovičová, členka štruktúr FIS a riaditeľka pretekov SP v Jasnej.

VIDEO: Jana Palovičová o SP v Jasnej

„Termín je potvrdený a teším sa, že budeme mať Svetový pohár v týchto dňoch. Teším sa, že môžeme fanúšikom lyžovania už po štvrtýkrát v modernej histórii predstaviť Svetový pohár v Jasnej a som rada, že ho máme zároveň potvrdený v dlhodobom kalendári FIS na každé tri roky,“ povedala Palovičová podľa tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie SP v rokoch 2016, 2021 a 2024. Práve pri tom poslednom si Slovenka Petra Vlhová na domácom svahu roztrhla väzy v kolene a takmer dva roky súťažne neštartovala.

Svetový pohár sa vracia do Jasnej. Na programe sú dve disciplíny tesne pred MS
Súvisiaci článok
Svetový pohár sa vracia do Jasnej. Na programe sú dve disciplíny tesne pred MS

Prezident ZSL Martin Paško vníma pridelenie podujatia SP ako signál, že zväz smeruje správne.

„Naším cieľom nie je len jednorazová akcia, ale dlhodobý rozvoj lyžiarskej a snoubordovej infraštruktúry po celom Slovensku. Svetový pohár slúži ako výkladná skriňa, ktorá nám pomáha presadzovať systémové kroky a motivovať partnerov i štát k ďalším investíciám do športu,“ uviedol Paško podľa ZSL.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Jasná 2027
Jasná 2027
VIDEO: Federácia schválila organizáciu v Jasnej. Palovičová: Preteky budú každé tri roky
dnes 12:44
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»VIDEO: Federácia schválila organizáciu v Jasnej. Palovičová: Preteky budú každé tri roky