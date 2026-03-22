Goggiová predviedla skvelú jazdu a oslavuje malý glóbus. Shiffrinovej náskok sa zmenšil

Fotogaléria (13)
Talianska lyžiarka Sofia Goggiová drží krištáľový glóbus za titul v disciplíne super-G. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 11:44
ShareTweet0

Získala prvýkrát v kariére malý krištáľový glóbus v super-G.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Super-G žien v Kvitfjelli:

1.

Sofia Goggiová

Taliansko

1:29,23 min

2.

Corinne Suterová

Švajčiarsko

+ 0,32 s

3.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,60 s

4.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,61 s

5.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,84 s

6.

Ester Ledecká

Česko

+ 1,12 s

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová si vybojovala malý krištáľový glóbus za super-G v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní.

Prvenstvo si 33-ročná reprezentantka Talianska zabezpečila triumfom v záverečných pretekoch tejto disciplíny v nórskom Kvitfjelli.

„Bola som skutočne koncentrovaná na môj výkon. Som šťastná, že som vyhrala. Urobila som dve drobné chyby, ale našťastie som si udržala rýchlosť a zostala na trati. Bol to pre mňa skutočne emotívny moment.

Nevedela som, či sa mi podarí zvíťaziť, ale keď som videla zelenú pri čase, tak moje srdce explodovalo. Mám štyri glóbusy za zjazd, teraz sa k tomu pridal prvý za super-G,“ povedala Goggiová v rozhovore pre FIS TV. 

VIDEO: Jazda Goggiovej

Pre Goggiovú je to premiérový malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne v kariére, doteraz mala v zbierke štyri celkové prvenstvá v SP za zjazd (2018, 2021, 2022, 2023).

Talianka sa dlhodobo zameriava na rýchlostné disciplíny, jej doterajším maximom v super-G bolo tretie miesto zo sezóny 2024/2025. V aktuálnom ročníku zaznamenala tretí triumf v tejto disciplíne, na najvyššom stupienku stála vo Val d'Isere a Soldeu.

Fotogaléria zo super-G žien v Kvitfjelli (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Talianka Sofia Goggiová drží malý krištáľový glóbus za super-G v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v nórskom stredisku Kvitfjell.
Sofia Goggiová počas super-G žien v Kvitfjelli.
Sofia Goggiová s malým glóbusom za super-G.
13 fotografií
Ilka Stuhecová oslavuje ukončenie kariéry počas super-G žien v Kvitfjelli.

Goggiová neponechala nič na istotu, práve naopak, vo svojej jazde dosť riskovala a napokon sa jej táto taktika vyplatila. V druhej polovici zrýchľovala a s náskokom 60 stotín sekundy prišla do cieľa na priebežnom prvom mieste.

Novozélanďanka Alice Robinsonová mala pred štartom 63-bodové manko a bolo jasné, že musí nielen výsledkovo preskočiť Goggiovú, ale dúfať aj v jej prepad výsledkovou listinou, aby bol zisk bodov čo najnižší.

VIDEO: Zostrih zo super-G

Napokon sa ani jedna z týchto vecí neudiala, jediná zostávajúca rivalka v súboji o malý glóbus urobila viacero chýb a na Talianku nabrala v cieli stratu až dvoch sekúnd a 41 stotín.

Okrem rozhodnutia o celkovej víťazke super-G v sezóne 2025/2026 pokračoval boj aj o prvenstvo v konečnom poradí SP. Priebežná líderka Američanka Mikaela Shiffrinová mala pred nedeľou náskok 95 bodov na Nemku Emmu Aicherovú.

Dvadsaťdvaročná reprezentantka Nemecka napokon dokázala opäť výraznejšie znížiť stratu, keď finišovala na štvrtom mieste a pred utorkom má už len 45-bodové manko na súperku. Shiffrinovej naproti tomu vôbec nevyšla jazda podľa predstáv, čo dokumentovala konečná 22. priečka. 

Vo veku 35 rokov to boli v Nórsku rozlúčkové preteky pre Slovinku Ilku Štuhecovú, na záver klasifikovali dvojnásobnú majsterku sveta v zjazde (2017, 2019) na 18. pozícii. Celkovo zaznamenala v rámci SP 11 víťazstiev, na pódiu stála 22-krát.

V sezóne 2016/2017 si vyjazdila malý glóbus za zjazd a kombináciu, okrem toho bola v tomto ročníku druhá v super-G a celkovom hodnotení SP. 

Na programe SP v sezóne 2025/2026 sú ešte dve disciplíny, v rovnakom stredisku sa v utorok od 10.30 h bude jazdiť slalom a o deň neskôr od 9.30 h sa uzatvorí dianie obrovským slalomom. 

Celkové poradie Svetového pohára

Po 35 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1286

2.

Emma Aicherová

Nemecko

1241

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

989

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

982

5.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

779

6.

Laura Pirovanová

Taliansko

745

7.

Paula Moltzanová

USA

739

8.

Julia Scheibová

Rakúsko

672

9.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

640

10.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

620

Poradie v super-G

Po 8 z 8 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Sofia Goggiová

Taliansko

549

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

386

3.

Emma Aicherová

Nemecko

354

4.

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

289

5.

Ester Ledecká

Česko

284

6.

Elena Curtoniová

Taliansko

266

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Talian uspel v tesnom súboji a má double v Kvitfjelli. Odermatt skončil mimo top desiatky
dnes 13:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Goggiová predviedla skvelú jazdu a oslavuje malý glóbus. Shiffrinovej náskok sa zmenšil