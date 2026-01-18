Ledeckú z pódia už nikto nezosadil. K jasnej víťazke sa priblížila len Vonnová

Emma Aicherová.
Fotogaléria (15)
Emma Aicherová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 12:18
Preteky nevyšli líderke Alice Robinsonovej.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Tarvisio

Výsledky - super-G žien:

1.

Emma Aicherová

Nemecko

1:14,04 min

2.

Lindsey Vonnová

USA

+ 0,27 s

3.

Ester Ledecká

Česko

+ 0,94 s

4.

Romane Miradoliová

Francúzsko

+ 1,04 s

5.

Keely Cashmanová

USA

+ 1,11 s

6.

Sofia Goggiová

Taliansko

+ 1,13 s

Nemecká lyžiarka Emma Aicherová zvíťazila v pretekoch super-G žien v talianskom stredisku Tarvisio.

Pred druhou Američankou Lindsey Vonnovou zvíťazila o 27 stotín sekundy. Pódium doplnila česká lyžiarka Ester Ledecká, ktorá stratila 94 stotín sekundy.

Preteky nevyšli priebežnej líderke Alice Robinsonovej z Nového Zélandu, ktorá pri skoku do cieľa vrazila do bránky a cieľovú čiaru pretla v páde. Stratu mala dve sekundy a 45 stotín.

Fotogáleria z pretekov super-G žien v Traviose
Emma Aicherová počas pretekov super-G žien v Tarviose.
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien v Tarviose.
Kira Weidle Winkelmannová počas pretekov super-G žien v Tarviose.
Lindsey Vonnová počas pretekov super-G žien v Tarviose.
15 fotografií
Corinne Suterová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Emma Aicherová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Lindsey Vonnová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Lindsey Vonnová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Lindsey Vonnová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Ariane Raedlerová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Emma Aicherová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Laura Gaucheová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Kira Weidle Winkelmannová počas pretekov super-G žien v Tarviose. Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien v Tarviose.

Aicherová predviedla najmä v dolnej časti trate dravú, dynamickú jazdu a slávila štvrtý triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.

„Dnes to bola z mojej strany od štartu až do cieľa super jazda, som veľmi spokojná. Bez chýb som zvládla aj záverečný sektor, s ktorým mám niekedy počas pretekov problémy," uviedla Aicherová do kamier rakúskej televízie ORF.

Vlani v decembri vyhrala rodáčka zo Švédska zjazd vo švajčiarskom St. Moritzi.

Talianka Sofia Goggiová sa vďaka šiestej priečke dostala na čelo priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu pred Austrálčanku Alice Robinsonovú.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 12:18
