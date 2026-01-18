Ledeckú z pódia už nikto nezosadil. K jasnej víťazke sa priblížila len Vonnová

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Tarvisio
Výsledky - super-G žien:
1.
Emma Aicherová
Nemecko
1:14,04 min
2.
Lindsey Vonnová
USA
+ 0,27 s
3.
Ester Ledecká
Česko
+ 0,94 s
4.
Romane Miradoliová
Francúzsko
+ 1,04 s
5.
Keely Cashmanová
USA
+ 1,11 s
6.
Sofia Goggiová
Taliansko
+ 1,13 s
Nemecká lyžiarka Emma Aicherová zvíťazila v pretekoch super-G žien v talianskom stredisku Tarvisio.
Pred druhou Američankou Lindsey Vonnovou zvíťazila o 27 stotín sekundy. Pódium doplnila česká lyžiarka Ester Ledecká, ktorá stratila 94 stotín sekundy.
Preteky nevyšli priebežnej líderke Alice Robinsonovej z Nového Zélandu, ktorá pri skoku do cieľa vrazila do bránky a cieľovú čiaru pretla v páde. Stratu mala dve sekundy a 45 stotín.
Aicherová predviedla najmä v dolnej časti trate dravú, dynamickú jazdu a slávila štvrtý triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.
„Dnes to bola z mojej strany od štartu až do cieľa super jazda, som veľmi spokojná. Bez chýb som zvládla aj záverečný sektor, s ktorým mám niekedy počas pretekov problémy," uviedla Aicherová do kamier rakúskej televízie ORF.
Vlani v decembri vyhrala rodáčka zo Švédska zjazd vo švajčiarskom St. Moritzi.
Talianka Sofia Goggiová sa vďaka šiestej priečke dostala na čelo priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu pred Austrálčanku Alice Robinsonovú.