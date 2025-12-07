Skvelý výkon rakúskej lyžiarky. Shiffrinová mala na pódium takmer polsekundovú stratu

Sportnet, TASR|7. dec 2025 o 19:57
Mikaela Shiffrinová skončila na delenom štvrtom mieste.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Julia Scheibová

Rakúsko


/Správu aktualizujeme/

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.

Priebežné celkové poradie

Po 7 z 37 pretekov:

Priebežné poradie v obrovskom slalome

Po 4 z 10 pretekov:

dnes 19:57
