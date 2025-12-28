Shiffrinová pridala ďalšie víťazstvo v obľúbenej disciplíne. Rozhodli však len stotiny

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:48,82 min
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,09 s
3.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 0,57 s
4.
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
+ 0,91 s
5.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 0,93 s
6.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 2,76 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v piatom slalome tejto sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu, amerického Copper Mountain a francúzskeho Courchevelu a v prebiehajúcom ročníku ju v tejto disciplíne zatiaľ nikto nezdolal.
V rakúskom stredisku Semmering zdolala o 0,09 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola s odstupom 57 stotín Lara Colturiová z Albánska.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 106. triumf v prestížnom seriáli, z toho 69. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 162. pódiové umiestnenie v SP a 94. v slalome.
Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, na čele má náskok 195 bodov pred Rastovou, tretia Alice Robinsonová z Nového Zélandu stráca 214 bodov.
Dvadsaťšesťročná Rastová dosiahla ôsme pódiové umiestenie, tretie v tejto sezóne a druhé v Semmeringu, kde skončila v sobotu druhá v obrovskom slalome. Colturiová zaknihovala siedme pódium, na premiérový triumf 21-ročná lyžiarka stále čaká.
Shiffrinová bola po prvom kole štvrtá s mankom 0,54 sekundy na Rastovú, v druhom však predviedla odvážnu a dynamickú jazdu. Rastová strácala na poslednom medzičase stotinu, rozbitý záver trate však zvládla lepšie hviezdna Američanka.
„Bolo to dnes naozaj náročný výkon. Konkurencia bola špičková. Neočakávala som to, napriek tomu, že som sa cítila dobre. Ďakujem fanúšikom,“ povedala Shiffrinová pre televíziu FIS.