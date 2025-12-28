Shiffrinová pridala ďalšie víťazstvo v obľúbenej disciplíne. Rozhodli však len stotiny

Američanka Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu.
Fotogaléria (18)
Američanka Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. dec 2025 o 18:49
ShareTweet0

Druhá bola len o deväť stotín sekundy Camille Rastová zo Švajčiarska.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering

Slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:48,82 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,09 s

3.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 0,57 s

4.

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

+ 0,91 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 0,93 s

6.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 2,76 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v piatom slalome tejto sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu, amerického Copper Mountain a francúzskeho Courchevelu a v prebiehajúcom ročníku ju v tejto disciplíne zatiaľ nikto nezdolal.

V rakúskom stredisku Semmering zdolala o 0,09 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola s odstupom 57 stotín Lara Colturiová z Albánska.

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 106. triumf v prestížnom seriáli, z toho 69. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 162. pódiové umiestnenie v SP a 94. v slalome.

Fotogaléria zo slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
18 fotografií
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Cornelia Oehlundová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Zrinka Ljutičová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Eliane Christenová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Marion Chevrierová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Cornelia Oehlundová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lena Duerrová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.

Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, na čele má náskok 195 bodov pred Rastovou, tretia Alice Robinsonová z Nového Zélandu stráca 214 bodov. 

Dvadsaťšesťročná Rastová dosiahla ôsme pódiové umiestenie, tretie v tejto sezóne a druhé v Semmeringu, kde skončila v sobotu druhá v obrovskom slalome. Colturiová zaknihovala siedme pódium, na premiérový triumf 21-ročná lyžiarka stále čaká. 

Shiffrinová bola po prvom kole štvrtá s mankom 0,54 sekundy na Rastovú, v druhom však predviedla odvážnu a dynamickú jazdu. Rastová strácala na poslednom medzičase stotinu, rozbitý záver trate však zvládla lepšie hviezdna Američanka.

„Bolo to dnes naozaj náročný výkon. Konkurencia bola špičková. Neočakávala som to, napriek tomu, že som sa cítila dobre. Ďakujem fanúšikom,“ povedala Shiffrinová pre televíziu FIS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry.
Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry.
Tieto Vianoce dostali naše srdcia najkrajší darček. Majsterka sveta sa pochválila
dnes 19:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová pridala ďalšie víťazstvo v obľúbenej disciplíne. Rozhodli však len stotiny