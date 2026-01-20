Skvelý návrat Brignoneovej po zranení. Vyhrala Rakúšanka a Shiffrinová mimo pódia

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová.
Fotogaléria (17)
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. jan 2026 o 14:28
ShareTweet0

Obsadila šieste miesto.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kronplatz

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

2:19,85 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,37 s

3.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,46 s

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,86 s

5.

Maryna Gasienicová Danielová

Poľsko

+ 1,01 s

6.

Federica Brignoneová

Taliansko

+ 1,23 s

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz.

Na druhom mieste sa s mankom 37 stotín umiestnila Švajčiarka Camille Rastová, pódium doplnila Švédka Sara Hectorová (+0,46), ktorá neudržala vedenie po 1. kole.

Pre 27-ročnú Scheibovú to bolo siedme pódiové umiestenie v obrovskom slalome, no najmä štvrté víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, po ktorom si upevnila postavenie na čele hodnotenia disciplíny.

„Som veľmi rada, že som zvíťazila práve v Kronplatzi. Mám to tu veľmi rada, no bolo to ťažké. V prvom kole som niečo stratila v spodnej časti trate, no v druhom to už bolo lepšie,“ uviedla Scheibová pre televíziu FIS.

V celkovom poradí SP zostala na čele Shiffrinová, no druhá v poradí Rastová stiahla manko na 140 bodov. Scheibová je líderka v klasifikácii obrovského slalomu s náskokom 139 bodov na Rastovú.

Američanka Paula Moltzanová dosiahla v 1. kole ôsmy najrýchlejší čas, no v druhom predviedla rýchlu jazdu na hranici rizika. Dostala sa do vedenia, avšak iba nakrátko, keďže Talianka Federica Brignoneová ju prekonala o 73 stotín sekundy.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Kronplatzi (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Estelle Alphandová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Stephanie Brunnerová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
17 fotografií
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Lara Della Meaová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Italy's Federica Brignone prepares to start a women's World Cup giant slalom, in Kronplatz, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Camille Rastová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Švédka Sara Hectorová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v talianskom stredisku v Kronplatzi.

Poľka Maryna Gasienicová-Danielová zabrala najmä v spodnej časti trate a po svojej jazde sa dostala do vedenia. Nórka Louise Stjernesundová nemala dostatočnú rýchlosť a nenadviazala na 6. najrýchlejší čas v prvom kole. Američanka Shiffrinová sa vo svojej jazde nevyhla drobnému zaváhaniu, no do cieľa si priniesla náskok 15 stotín.

Scheibová sa následne dostala do vedenia po suverénnej jazde s náskokom 86 stotín. Camille Rastová ho nedokázala prekonať a napokon sa to nepodarilo ani Hectorovej, ktorej tréner staval trať 2. kola.

Majsterka sveta a držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Brignoneová absolvovala v Kronplatzi prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy, ktorú utrpela po páde na aprílovom domácom šampionáte.

V 1. kole dosiahla siedmy najlepší čas, v druhom si mierne polepšila a skončila na šiestom mieste. Slovenka Rebeka Jančová sa nedostala do 2. kola. Vo svojej jazde v prvom kole mala už v prvej tretine trate takmer trojsekundovú stratu, ktorú príliš nezmazala ani po dojazde do cieľa.

Napokon mala na víťazku prvého kola Hectorovú stratu vyše päť sekúnd a klasifikovali ju na 42. mieste. Prvé kolo nedokončilo desať pretekárok vrátane Talianky Sofie Goggiovej.

Celkové poradie

Po 22 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

973

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko 

833

3.

Emma Aicherová

Nemecko

598

4.

Lindsey Vonnová

USA

590

5.

Julia Scheibová

Rakúsko

560

6.

Paula Moltzanová

USA

534

Poradie v disciplíne obrovský slalom

Po 7 z 10 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

560

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

421

3.

Sara Hectorová

Švédsko

329

4.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

312

5.

Mikaela Shiffrinová

USA

293

6.

Paula Moltzanová

USA

232

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová.
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová.
Skvelý návrat Brignoneovej po zranení. Vyhrala Rakúšanka a Shiffrinová mimo pódia
dnes 14:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Skvelý návrat Brignoneovej po zranení. Vyhrala Rakúšanka a Shiffrinová mimo pódia