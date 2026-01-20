Skvelý návrat Brignoneovej po zranení. Vyhrala Rakúšanka a Shiffrinová mimo pódia

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kronplatz
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
2:19,85 min
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,37 s
3.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,46 s
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,86 s
5.
Maryna Gasienicová Danielová
Poľsko
+ 1,01 s
6.
Federica Brignoneová
Taliansko
+ 1,23 s
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz.
Na druhom mieste sa s mankom 37 stotín umiestnila Švajčiarka Camille Rastová, pódium doplnila Švédka Sara Hectorová (+0,46), ktorá neudržala vedenie po 1. kole.
Pre 27-ročnú Scheibovú to bolo siedme pódiové umiestenie v obrovskom slalome, no najmä štvrté víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, po ktorom si upevnila postavenie na čele hodnotenia disciplíny.
„Som veľmi rada, že som zvíťazila práve v Kronplatzi. Mám to tu veľmi rada, no bolo to ťažké. V prvom kole som niečo stratila v spodnej časti trate, no v druhom to už bolo lepšie,“ uviedla Scheibová pre televíziu FIS.
V celkovom poradí SP zostala na čele Shiffrinová, no druhá v poradí Rastová stiahla manko na 140 bodov. Scheibová je líderka v klasifikácii obrovského slalomu s náskokom 139 bodov na Rastovú.
Američanka Paula Moltzanová dosiahla v 1. kole ôsmy najrýchlejší čas, no v druhom predviedla rýchlu jazdu na hranici rizika. Dostala sa do vedenia, avšak iba nakrátko, keďže Talianka Federica Brignoneová ju prekonala o 73 stotín sekundy.
Poľka Maryna Gasienicová-Danielová zabrala najmä v spodnej časti trate a po svojej jazde sa dostala do vedenia. Nórka Louise Stjernesundová nemala dostatočnú rýchlosť a nenadviazala na 6. najrýchlejší čas v prvom kole. Američanka Shiffrinová sa vo svojej jazde nevyhla drobnému zaváhaniu, no do cieľa si priniesla náskok 15 stotín.
Scheibová sa následne dostala do vedenia po suverénnej jazde s náskokom 86 stotín. Camille Rastová ho nedokázala prekonať a napokon sa to nepodarilo ani Hectorovej, ktorej tréner staval trať 2. kola.
Majsterka sveta a držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Brignoneová absolvovala v Kronplatzi prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy, ktorú utrpela po páde na aprílovom domácom šampionáte.
V 1. kole dosiahla siedmy najlepší čas, v druhom si mierne polepšila a skončila na šiestom mieste. Slovenka Rebeka Jančová sa nedostala do 2. kola. Vo svojej jazde v prvom kole mala už v prvej tretine trate takmer trojsekundovú stratu, ktorú príliš nezmazala ani po dojazde do cieľa.
Napokon mala na víťazku prvého kola Hectorovú stratu vyše päť sekúnd a klasifikovali ju na 42. mieste. Prvé kolo nedokončilo desať pretekárok vrátane Talianky Sofie Goggiovej.
Celkové poradie
Po 22 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
973
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
833
3.
Emma Aicherová
Nemecko
598
4.
Lindsey Vonnová
USA
590
5.
Julia Scheibová
Rakúsko
560
6.
Paula Moltzanová
USA
534
Poradie v disciplíne obrovský slalom
Po 7 z 10 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
560
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
421
3.
Sara Hectorová
Švédsko
329
4.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
312
5.
Mikaela Shiffrinová
USA
293
6.
Paula Moltzanová
USA
232