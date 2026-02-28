Mladá Nemka v Andorre deklasovala konkurentky, Ledeckej tesne ušlo pódium

Emma Aicherová sa teší v cieli super-G v Soldeu
Emma Aicherová sa teší v cieli super-G v Soldeu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 11:25 (aktualizované 28. feb 2026 o 12:07)
Emma Aicherová triumfovala suverénnym spôsobom.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Soldeu

Super-G žien:

1.

Emma Aicherová

Nemecko

1:26:72 s

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

+ 0,88 s

3. 

Corinne Suterová

Švajčiarsko

+ 0,98 s

4.

Ester Ledecká

Česko

+ 1,14 s

5.

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

+ 1,17 s

6.

Sofia Goggiová

Taliansko

+ 1,32 s

Nemecká lyžiarka Emma Aicherová zvíťazila v sobotnom super-G v pretekoch Svetového pohára v andorrskom stredisku Soldeu.

Dvadsaťdvaročná Nemka triumfovala so suverénnym náskokom 88 stotín pred Novozélanďankou Robinsonovou, tretia skončila Švajčiarska Suterová so stratou 98 stotín sekundy.

Na pódium siahala aj česká univerzálka Ester Ledecká, ktorá zaostala za treťou priečkou o 16 stotín a finišovala štvrtá.

Líderkou disciplíny zostala Talianka Sofia Goggiová, ktorá obsadila šieste miesto, jej náskok pred Robinsonovou sa však zmenšil na 20-bodový. Celková líderka Mikaela Shiffrinová z USA v pretekoch neštartovala.

Podujatie v Soldeu bolo náhradou za januárové preteky v rakúskom Zauchensee, ktoré boli zrušené pre silný vietor.

Pre Aicherovú to bola piata výhra v kariére, tretia v super-G i v sezóne a premiérová v andorrskom stredisku. V celkovom poradí je tretia, 96 bodov za Goggiovou.

V sobotu jej vyšla najmä prvá polovica trate, kde dokázala udržať ideálnu stopu a bola úplne najrýchlejšia.

V treťom sektore bola o 39 stotín pomalšia ako Robinsonová a na záver tak išla mierne riskantnejšie, dostala sa na priebežné prvé miesto, ktoré aj udržala. Záver trate mala ako jediná lepší Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, ktorá obsadila siedme miesto.

Preteky poznačil pád Ricardy Haaserovej z Rakúska, ktorá skončila hneď v úvodnej časti trate. Preteky boli prerušené a pretekárku zviezli na kanadských saniach.

Ďalší super-G je na programe v tom istom stredisku v nedeľu, celkovo zostávajú do konca sezóny tri.

Celkové poradie Svetového poradia

Po 27 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1133

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko 

963

3.

Emma Aicherová

Nemecko

834

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

686

5.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

633

6.

Paula Moltzanová

USA

614

7.

Sara Hectorová

Švédsko

597

8.

Lindsey Vonnová

USA

590

9.

Julia Scheibová

Rakúsko

570

10.

Lara Colturiová

Albánsko

467

Poradie v super-G

Po 5 z 8 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Sofia Goggiová

Taliansko

320

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

300

3.

Emma Aicherová

Nemecko

224

4.

Lindsey Vonnová

USA

190

5.

Romane Miradoliová

Francúzsko

181

6.

Ester Ledecká

Česko

180

7.

Malorie Blancová

Švajčiarsko

177

8.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

149

8.

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

149

10.

Kira Weidle-Winkelmann

Nemecko

147

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

