Mladá Nemka v Andorre deklasovala konkurentky, Ledeckej tesne ušlo pódium

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Soldeu
Super-G žien:
1.
Emma Aicherová
Nemecko
1:26:72 s
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+ 0,88 s
3.
Corinne Suterová
Švajčiarsko
+ 0,98 s
4.
Ester Ledecká
Česko
+ 1,14 s
5.
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
+ 1,17 s
6.
Sofia Goggiová
Taliansko
+ 1,32 s
Nemecká lyžiarka Emma Aicherová zvíťazila v sobotnom super-G v pretekoch Svetového pohára v andorrskom stredisku Soldeu.
Dvadsaťdvaročná Nemka triumfovala so suverénnym náskokom 88 stotín pred Novozélanďankou Robinsonovou, tretia skončila Švajčiarska Suterová so stratou 98 stotín sekundy.
Na pódium siahala aj česká univerzálka Ester Ledecká, ktorá zaostala za treťou priečkou o 16 stotín a finišovala štvrtá.
Líderkou disciplíny zostala Talianka Sofia Goggiová, ktorá obsadila šieste miesto, jej náskok pred Robinsonovou sa však zmenšil na 20-bodový. Celková líderka Mikaela Shiffrinová z USA v pretekoch neštartovala.
Podujatie v Soldeu bolo náhradou za januárové preteky v rakúskom Zauchensee, ktoré boli zrušené pre silný vietor.
Pre Aicherovú to bola piata výhra v kariére, tretia v super-G i v sezóne a premiérová v andorrskom stredisku. V celkovom poradí je tretia, 96 bodov za Goggiovou.
V sobotu jej vyšla najmä prvá polovica trate, kde dokázala udržať ideálnu stopu a bola úplne najrýchlejšia.
V treťom sektore bola o 39 stotín pomalšia ako Robinsonová a na záver tak išla mierne riskantnejšie, dostala sa na priebežné prvé miesto, ktoré aj udržala. Záver trate mala ako jediná lepší Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, ktorá obsadila siedme miesto.
Preteky poznačil pád Ricardy Haaserovej z Rakúska, ktorá skončila hneď v úvodnej časti trate. Preteky boli prerušené a pretekárku zviezli na kanadských saniach.
Ďalší super-G je na programe v tom istom stredisku v nedeľu, celkovo zostávajú do konca sezóny tri.
Celkové poradie Svetového poradia
Po 27 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1133
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
963
3.
Emma Aicherová
Nemecko
834
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
686
5.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
633
6.
Paula Moltzanová
USA
614
7.
Sara Hectorová
Švédsko
597
8.
Lindsey Vonnová
USA
590
9.
Julia Scheibová
Rakúsko
570
10.
Lara Colturiová
Albánsko
467
Poradie v super-G
Po 5 z 8 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Sofia Goggiová
Taliansko
320
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
300
3.
Emma Aicherová
Nemecko
224
4.
Lindsey Vonnová
USA
190
5.
Romane Miradoliová
Francúzsko
181
6.
Ester Ledecká
Česko
180
7.
Malorie Blancová
Švajčiarsko
177
8.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
149
8.
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
149
10.
Kira Weidle-Winkelmann
Nemecko
147