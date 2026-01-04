Dominancia Shiffrinovej je na konci. Švajčiarka zažila famózny víkend v Slovinsku

Švajčiarka Camille Rastová sa teší z víťazstva v slalome v Kranjskej Gore.

Švajčiarka Camille Rastová sa teší z víťazstva v slalome v Kranjskej Gore. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|4. jan 2026 o 13:13
Pódium doplnila ďalšia Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora

Slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

1:40,20 min

2.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,14 s

3.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 1,83 s

4.

Paula Moltzanová

USA

+ 1,97 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 2,20 s

6.

Lara Della Meaová

Taliansko

+ 2,35 s

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala svoje premiérové víťazstvo v slalome v pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne v zjazdovom lyžovaní.

Pred víťazkou uplynulých piatich pretekov Mikaelou Shiffrinovou triumfovala o 14 stotín, tretia skončila so stratou 1,83 s ďalšia Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Američanka Shiffrinová chcela v Slovinsku potvrdiť slalomovú dominanciu, fenomenálna lyžiarka pred týmto podujatím triumfovala v fínskom Levi, rakúskom Gurgli, americkom Copper Mountain, francúzskom Courcheveli a naposledy pred týždňom v rakúskom stredisku Semmering.

Fotogaléria zo slalomu žien v Kranjskej Gore (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Katharina Truppeová počas slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Katharina Huberová počas slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Melanie Meillardová počas slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.



Na zjazdovke Podkoren išla výborne a dynamicky v oboch kolách, ale Rastová potvrdila výbornú formu a zopakovala víťazstvo zo sobotňajšieho „obráku“. 

Dvadsaťšesťročná Švajčiarka si pripísala tretie slalomové víťazstvo v kariére, predtým sa jej podarilo zdolať všetky súperky vlani v januári vo Flachau a v decembri 2024 v americkom Killingtone.

Celkovo to je pre ňu siedme pódiové umiestnenie v slalome a celkovo jedenáste v prestížnom seriáli.

Prvé kolo nedokončili spolufavoritky Zrinka Ljutičová z Chorvátska a Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko, Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

dnes 13:13
