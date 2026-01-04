Dominancia Shiffrinovej je na konci. Švajčiarka zažila famózny víkend v Slovinsku

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
1:40,20 min
2.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,14 s
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 1,83 s
4.
Paula Moltzanová
USA
+ 1,97 s
5.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 2,20 s
6.
Lara Della Meaová
Taliansko
+ 2,35 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala svoje premiérové víťazstvo v slalome v pretekoch Svetového pohára v tejto sezóne v zjazdovom lyžovaní.
Pred víťazkou uplynulých piatich pretekov Mikaelou Shiffrinovou triumfovala o 14 stotín, tretia skončila so stratou 1,83 s ďalšia Švajčiarka Wendy Holdenerová.
Američanka Shiffrinová chcela v Slovinsku potvrdiť slalomovú dominanciu, fenomenálna lyžiarka pred týmto podujatím triumfovala v fínskom Levi, rakúskom Gurgli, americkom Copper Mountain, francúzskom Courcheveli a naposledy pred týždňom v rakúskom stredisku Semmering.
Na zjazdovke Podkoren išla výborne a dynamicky v oboch kolách, ale Rastová potvrdila výbornú formu a zopakovala víťazstvo zo sobotňajšieho „obráku“.
Dvadsaťšesťročná Švajčiarka si pripísala tretie slalomové víťazstvo v kariére, predtým sa jej podarilo zdolať všetky súperky vlani v januári vo Flachau a v decembri 2024 v americkom Killingtone.
Celkovo to je pre ňu siedme pódiové umiestnenie v slalome a celkovo jedenáste v prestížnom seriáli.
Prvé kolo nedokončili spolufavoritky Zrinka Ljutičová z Chorvátska a Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko, Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.