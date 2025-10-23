Shiffrinová pre Sportnet: Súperenie s Petrou mi chýbalo. Veľmi sa teším, že ju uvidím na štarte

BRATISLAVA. Boli to roky, keď spolu ťahali ženský Svetový pohár – dve veľké rivalky, ktoré si navzájom dvíhali latku v najtechnickejšej disciplíne.
Potom prišiel zlom: Petra Vlhová utrpela ťažké zranenie a celú vlaňajšiu sezónu vynechala. Slalomový svet bez jej agresívnej jazdy zrazu pôsobil neúplne – aj pre jej najväčšiu súperku.
„Jej prítomnosť vo Svetovom pohári robí pre všetkých ostatných z výhier veľmi ťažkú vec. Nielen pre mňa – pre kohokoľvek,“ povedala pre Sportnet počas online tlačovej konferencie Mikaela Shiffrinová.
Americká hviezda prezradila, čo pre ňu znamená návrat slovenskej lyžiarky, aké očakávania s ním spája a prečo je to inšpirujúce aj po ľudskej stránke.
Návrat, na ktorý čaká celý kolotoč
Shiffrinová hneď na úvod priznáva, že presný termín návratu svojej rivalky nepozná.
„Neviem presne, kedy... vieme? Nie. O tom sme sa spolu nebavili,“ povedala s úsmevom.
Aj napriek tomu má jasno v jednom: „Veľmi sa teším, keď ju zasa uvidím na štarte – a keď je Petra na štarte, zvyčajne to znamená, že predstavuje hrozbu. Možno nie hneď, ale nikdy neviete.“
Vlhová v lete a na jeseň dokončila ďalšiu fázu rehabilitácie a v októbri sa prvýkrát postavila na sneh.
Jej tím potvrdil opatrný návrat – „najprv tréning, až potom preteky“, pričom cieľ je stihnúť plnohodnotnú zimnú porciu a štart v olympijskom slalome v Cortine, pokiaľ to zdravotný stav dovolí.
Keď je na štarte, nikto nemá istotu
Shiffrinová hovorí, že nejde len o ich rivalitu – prítomnosť Slovenky cíti každý, kto chce vo Svetovom pohári vyhrávať.
Podľa nej dostane celý kolotoč inú iskru.
„To absentovalo. Mali sme skvelé súboje aj v posledných sezónach, ale mne osobne – a viem, že aj mnohým súperkám a fanúšikom – Petra, jej lyžovanie a preteky veľmi chýbali,“ dodala úprimne.
Obdiv a pochopenie
Shiffrinová hovorí o súperke s rešpektom aj empatiou.
„Prešla si zranením, ktoré si neviem predstaviť, ako ju testovalo. Prajem si, aby sa vrátila s dobrým pocitom... aby z toho v najbližších rokoch – alebo skôr – vedela vyťažiť životné lekcie, rásť a nájsť v tom aj niečo pozitívne.“
Podľa nej totiž nejde len o návrat športovkyne na svah, ale aj o návrat človeka, ktorý prešiel ťažkou skúškou.
Američanka sa dokáže do situácie svojej rivalky vcítiť aj vďaka osobnej skúsenosti – jej partner Alexander Aamodt Kilde sa takisto pripravuje na návrat do kolotoča Svetového pohára po ťažkom zranení.
„Trochu do toho vidím vďaka tomu, čím si prešiel Alex za posledné dva roky. Je to srdcervúce a devastujúce, ale vyhliadka, že ju uvidíme späť na štarte, je rovnako inšpirujúca,“ povedala s dojatím.
Sebadôvera na hry
Shiffrinová vstupuje do novej sezóny s rovnakou motiváciou ako v minulosti, no bez prehnaných očakávaní.
„Cítim sa rovnako motivovaná ako vždy, ale zároveň realisticky. Viem, že nie som v pozícii, z ktorej by som mohla tvrdiť, že som najrýchlejšia. Mám však potenciál byť medzi najlepšími, keď predvediem svoje najlepšie lyžovanie,“ priznala.
Pre ňu nie je cieľom len veľký glóbus, ale predovšetkým stabilita a vnútorný pokoj. „Celá sezóna bude o tom, aby som krok za krokom zlepšovala každý detail. V každých pretekoch bude čo dolaďovať – a to je výzva, na ktorú sa teším.“
Shiffrinová sa pozerá aj smerom k olympijským hrám v Cortine d’Ampezzo.
Pripúšťa, že v ich športe sa na také podujatie nedá špeciálne pripraviť – kľúčom je forma počas celej sezóny. „Čím stabilnejšie jazdím vo Svetovom pohári, tým väčšiu sebadôveru si môžem priniesť aj na hry,“ vysvetlila.