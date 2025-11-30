Dominancia s veľkým náskokom. Shiffrinová ovládla aj tretí slalom sezóny

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain
Slalom žien - 1+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:48,75 min
2.
Lena Dürrová
Nemecko
+ 1,57 s
3.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,85 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára.
V domácom stredisku Copper Mountain zopakovala triumf z fínskeho Levi a rakúskeho Gurglu, keď o 1,57 sekundy zdolala Lenu Dürrovú z Nemecka, tretia bola s odstupom 1,85 sekundy Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko.
VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 104. triumf v prestížnom seriáli, z toho 67. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 160. pódiové umiestnenie v SP a 92. v slalome.
Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, má náskok 90 bodov pred Colturiovou.
Tretia Duerrová poskočila o dve miesta cez Američanku Paulu Moltzanovú i Juliu Scheibovú z Rakúska a stráca 144 bodov.
Shiffrinová viedla po prvom kole o 28 stotín sekundy, no v druhom previedla rýchlu jazdu, s dobrým časovaním oblúkov a kvalitnou stopou.
Jazda bola jednou z najlepších v druhom kole, o 18 stotín lepšiu predviedla len Francúzka Caitlin McFarlaneová, ktorá obsadila dvanástu pozíciu.
Dürrová využila trať v druhom kole, ktorú staval jej tréner a oproti úvodnej jazde si polepšila o sedem pozícii - išla riskantne, no výborne jej vyšiel záver, ktorý mala najlepší zo všetkých pretekárok.
Colturiová potvrdila dobrú formu v tejto sezóne a zaknihovala už tretie pódium celkovo i v slalome.
Slovensko nemalo v USA zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.
Ďalšie preteky sú na programe o týždeň taktiež v zámorí, v horskom stredisku Tremblant budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome. Najbližší slalom sa uskutoční 16. decembra vo francúzskom Courcheveli.