Dominancia s veľkým náskokom. Shiffrinová ovládla aj tretí slalom sezóny

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. nov 2025 o 21:53
Dosiahla 104. víťazstvo vo Svetovom pohári.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain

Slalom žien - 1+2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:48,75 min

2.

Lena Dürrová

Nemecko

+ 1,57 s

3.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 1,85 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára.

V domácom stredisku Copper Mountain zopakovala triumf z fínskeho Levi a rakúskeho Gurglu, keď o 1,57 sekundy zdolala Lenu Dürrovú z Nemecka, tretia bola s odstupom 1,85 sekundy Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko.

VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 104. triumf v prestížnom seriáli, z toho 67. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 160. pódiové umiestnenie v SP a 92. v slalome.

Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, má náskok 90 bodov pred Colturiovou.

Tretia Duerrová poskočila o dve miesta cez Američanku Paulu Moltzanovú i Juliu Scheibovú z Rakúska a stráca 144 bodov.

Shiffrinová viedla po prvom kole o 28 stotín sekundy, no v druhom previedla rýchlu jazdu, s dobrým časovaním oblúkov a kvalitnou stopou.

Jazda bola jednou z najlepších v druhom kole, o 18 stotín lepšiu predviedla len Francúzka Caitlin McFarlaneová, ktorá obsadila dvanástu pozíciu.

Dürrová využila trať v druhom kole, ktorú staval jej tréner a oproti úvodnej jazde si polepšila o sedem pozícii - išla riskantne, no výborne jej vyšiel záver, ktorý mala najlepší zo všetkých pretekárok.

Colturiová potvrdila dobrú formu v tejto sezóne a zaknihovala už tretie pódium celkovo i v slalome.

Slovensko nemalo v USA zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.

Ďalšie preteky sú na programe o týždeň taktiež v zámorí, v horskom stredisku Tremblant budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome. Najbližší slalom sa uskutoční 16. decembra vo francúzskom Courcheveli.

