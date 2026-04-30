Vonnová odmieta hovoriť o definitívnom konci kariéry. Mohlo by to byť mylné, hovorí

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa do súťažného diania nevráti ešte minimálne jeden a pol roka. Prezradila to v rozhovore pre agentúru AP.
Štyridsaťjedenročná veteránka však naďalej odmieta hovoriť o definitívnom konci kariéry.
Vonnová sa zranila na februárových zimných olympijských hrách, keď po ťažkom páde v zjazde v Cortine d'Ampezzo utrpela vážne zranenie kolena a komplexnú zlomeninu holennej kosti.
Odvtedy olympijská víťazka z Vancouveru 2010 v zjazde a historicky najúspešnejšia žena v rýchlostných disciplínach alpského lyžovania podstúpila osem operácií a pred sebou má ešte minimálne jednu.
Po dlhšom čase strávenom na nemocničnom lôžku a neskôr na invalidnom vozíku, sa už aktuálne dokáže pohybovať s pomocou barlí. Na lyže sa však ešte dlhší čas nepostaví.
„Nech už je moja športová budúcnosť akákoľvek, pred sezónou 2027/28 sa určite nič nestane. Stále má čaká operácia, budú mi vyberať kov a riešiť predný skrížený väz.
To bude ďalšieho pol roka rehabilitácie. Takže možno o jeden a pol roka najskôr môžem byť stopercentne v poriadku a trénovať aspoň v posilňovni,“ informovala Vonnová.
Trojnásobná olympijská medailistka a osemnásobná medailistka z MS sa už možno na štart pretekov nikdy nepostaví, no nechce dávať predčasné vyhlásenia:
„Nechcem dospieť k žiadnemu záveru a ani špekulovať nad tým, čo môže byť. Možno ukončím kariéru. Možno už nikdy nebudem súťažiť a budem s tým úplne spokojná.
Nie som však v tejto chvíli emocionálne v takej pozícii, aby som urobila rozhodnutie. Pretože by mohlo byť mylné.“