VIDEO: Goggiová si pýta malý glóbus. Ledecká útočila na pódium, no spravila chybu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Soldeu
Super-G žien:
1.
Sofia Goggiová
Taliansko
1:25,95 min
2.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 0,24 s
3.
Kajsa Vickhoff Lieová
Nový Zéland
+ 0,31 s
4.
Corinne Suterová
Švajčiarsko
+ 0,60 s
5.
Laura Pirovanová
Taliansko
+ 0,77 s
6.
Ester Ledecká
Česko
+ 0,78 s
Talianska lyžiarka Sofia Goggiová sa stala víťazkou nedeľného super-G v andorrskom stredisku Soldeu.
Upevnila si tak pozíciu líderky disciplíny a priblížila sa k zisku malého krištáľového glóbusu. Na druhom mieste skončila Nemka Emma Aicherová s mankom 24 stotín sekundy, tretia miesto obsadila Nórka Kajsa Lieová s odstupom 31 stotín sekundy.
S číslom 14 štartovala aj česká univerzálka Ester Ledecká, ktorá mala v polovici trate dokonca najrýchlejšie medzičasy, no následne nezvládla skok a nakoniec finišovala na 6. mieste so stratou +0,78 s.
Tridsaťtriročná Goggiová zaznamenala druhý triumf v sezóne, uspela už v decembrovom super-G vo francúzskom Val d'Isere.
VIDEO: Víťazná jazda Sofie Goggiovej
Na štart sa postavila s číslom 11 a na dobre pripravenej trati za slnečného počasia predviedla vyrovnanú jazdu.
Nepredstihla ju ani Aicherová s trinástkou, víťazka sobotňajšieho super-G, ktorý sa išiel ako náhrada za odložené preteky v Zauchensee.
Hlavná súperka Goggiovej v boji o prvenstvo v disciplíne Novozélanďanka Alice Robinsonová obsadila až 7. priečku s mankom +0,94. Čerstvá olympijská šampiónka Federica Brignoneová bola hneď za ňou ôsma (+0,99).
Goggiová si zapísala 28. triumf vo Svetovom pohári. „Som veľmi spokojná, mám za sebou solídny víkend. Dnes sme oproti sobote trochu zmenili taktiku, do prostrednej technickej pasáže sme nešli tak priamo, ale viac zvrchu. Vyplatilo sa.
Sezónu mám dobrú, aj keď som ešte nezvíťazila v zjazde, čo sa niekomu zdá divné. Ja však nad tým nepremýšľam a sústredím sa na každé preteky,“ uviedla pre FIS Goggiová.
Ženy majú v sezóne na programe super-G ešte dvakrát. O týždeň v talianskom Val di Fassa a napokon vo finále Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli.