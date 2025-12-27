Domáca radosť po dlhých rokoch, Rakúšanka má hetrik. Hectorová sa musí uspokojiť s pódiom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
1:56,46 min
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 0,14s
3.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,40 s
4.
Valerie Grenierová
Kanada
+ 0,77 s
5.
Maryna Gasienica-Danielová
Poľsko
+ 1,36 s
6.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 1,45 s
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová vyhrala obrovský slalom v domácom stredisku Semmering časom 1:56,46 min a dostala sa na čelo celkového poradia disciplíny.
Druhá skončila Švajčiarka Camille Rastová s mankom 0,14 sekundy a tretia bola líderka po 1. kole Sara Hectorová zo Švédska (+0,40 s). Slovenka Rebeka Jančová obsadila 39. miesto, keď sa neprebojovala do 2. kola.
Dvadsaťsedemročná Scheibová potvrdila, že v prebiehajúcej sezóne patrí k najlepším v tejto disciplíne. Dosiahla už tretí triumf v SP, všetky počas tejto zimy a všetky v obrovskom slalome.
Pred prebiehajúcim ročníkom pritom dosiahla iba jediné pódiové umiestnenie v individuálnej súťaži. Podarilo sa jej to vďaka 3. priečke vlani v októbri v obráku v Söldene.
Scheibová strácala po úvodnom kole len dve stotiny sekundy na líderku Hectorovú. V druhom predviedla piatu najrýchlejšiu jazdu a o 0,14 s zdolala Rastovú.
Z najvyššej priečku ju mohla zosadiť už len švédska pretekárka, no tá sa nevyhla chybám v spodnej časti trate a nakoniec spadla na tretie miesto. Tretia z prvého kola Lara Colturiová z Albánska druhú jazdu nedokončila.
„Boli to veľmi ťažké preteky. Nešla som úplne čisto, ale snažila som sa udržať si rýchlosť. Nemôžem popísať, čo mi teraz beží hlavou, ale vyhrať pred týmto publikom je nádherný pocit,“ uviedla pre Eurosport.
Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA obsadila šieste miesto (+1,45 s). Na čele seriálu má náskok 114 bodov pred Alice Robinsonovou z Nového Zélandu.
Scheibová vedie poradie obráku o 88 bodov pred Robinsonovou, ktorá nedokončila prvé kolo.
V pretekoch sa predstavila aj slovenská reprezentantka Jančová, ktorá odštartovala ako 57. v poradí. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto. Prvé kolo nedokončilo až 19 zo 66 štartujúcich.
„Trať bola dosť rýchla a hustejšia a je tam dosť veľa terénnych vĺn a nerovností. Aj podložka bola jemne skákavá a aj iné pretekárky mali problémy. Mala som dobrý plán, ktorý som viac menej dodržiavala.
Škoda dvoch veľkých chýb na poslednej hrane a ešte jedenej pred polovicou. Tam som stratila rytmus aj rýchlosť a mohlo to byť ešte o sekundu lepšie,“ uviedla Jančová pre Zväz slovenského lyžovania.
Celkové poradie obrovského slalomu žien SP
Po 5 podujatiach z 10:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
380
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
292
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
241
4.
Sara Hectorová
Švédsko
219
5.
Mikaela Shiffrinová
USA
198
5.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
198
Celkové poradie Svetového pohára
Po 14 podujatiach z 37:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
598
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
484
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
423
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
404
5.
Emma Aicherová
Nemecko
381
6.
Julia Scheibová
Rakúsko
380