Domáca radosť po dlhých rokoch, Rakúšanka má hetrik. Hectorová sa musí uspokojiť s pódiom

Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Semmeringu.
Fotogaléria (17)
Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. dec 2025 o 14:06
ShareTweet0

Rakúsko čakalo v obrovskom slalome na víťazstve v Semmeringu od roku 2012.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

1:56,46 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,14s

3.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,40 s

4.

Valerie Grenierová

Kanada

+ 0,77 s

5.

Maryna Gasienica-Danielová

Poľsko

+ 1,36 s

6.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 1,45 s

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová vyhrala obrovský slalom v domácom stredisku Semmering časom 1:56,46 min a dostala sa na čelo celkového poradia disciplíny.

Druhá skončila Švajčiarka Camille Rastová s mankom 0,14 sekundy a tretia bola líderka po 1. kole Sara Hectorová zo Švédska (+0,40 s). Slovenka Rebeka Jančová obsadila 39. miesto, keď sa neprebojovala do 2. kola.

Dvadsaťsedemročná Scheibová potvrdila, že v prebiehajúcej sezóne patrí k najlepším v tejto disciplíne. Dosiahla už tretí triumf v SP, všetky počas tejto zimy a všetky v obrovskom slalome.

Pred prebiehajúcim ročníkom pritom dosiahla iba jediné pódiové umiestnenie v individuálnej súťaži. Podarilo sa jej to vďaka 3. priečke vlani v októbri v obráku v Söldene.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Sara Hectorová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Paula Moltzanová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Julia Scheibová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
17 fotografií
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Sara Hectorová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Julia Scheibová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Rebeka Jančová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Rebeka Jančová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Sofia Goggiová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Nina O Brienová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Franziska Gritschová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Stephanie Brunnerová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.

Scheibová strácala po úvodnom kole len dve stotiny sekundy na líderku Hectorovú. V druhom predviedla piatu najrýchlejšiu jazdu a o 0,14 s zdolala Rastovú.

Z najvyššej priečku ju mohla zosadiť už len švédska pretekárka, no tá sa nevyhla chybám v spodnej časti trate a nakoniec spadla na tretie miesto. Tretia z prvého kola Lara Colturiová z Albánska druhú jazdu nedokončila.

„Boli to veľmi ťažké preteky. Nešla som úplne čisto, ale snažila som sa udržať si rýchlosť. Nemôžem popísať, čo mi teraz beží hlavou, ale vyhrať pred týmto publikom je nádherný pocit,“ uviedla pre Eurosport.

Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA obsadila šieste miesto (+1,45 s). Na čele seriálu má náskok 114 bodov pred Alice Robinsonovou z Nového Zélandu.

Scheibová vedie poradie obráku o 88 bodov pred Robinsonovou, ktorá nedokončila prvé kolo.

V pretekoch sa predstavila aj slovenská reprezentantka Jančová, ktorá odštartovala ako 57. v poradí. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto. Prvé kolo nedokončilo až 19 zo 66 štartujúcich.

„Trať bola dosť rýchla a hustejšia a je tam dosť veľa terénnych vĺn a nerovností. Aj podložka bola jemne skákavá a aj iné pretekárky mali problémy. Mala som dobrý plán, ktorý som viac menej dodržiavala.

Škoda dvoch veľkých chýb na poslednej hrane a ešte jedenej pred polovicou. Tam som stratila rytmus aj rýchlosť a mohlo to byť ešte o sekundu lepšie,“ uviedla Jančová pre Zväz slovenského lyžovania.

Celkové poradie obrovského slalomu žien SP

Po 5 podujatiach z 10:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

380

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

292

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

241

4.

Sara Hectorová

Švédsko

219

5.

Mikaela Shiffrinová

USA

198

5.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

198

Celkové poradie Svetového pohára

Po 14 podujatiach z 37:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

598

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

484

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

423

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

404

5.

Emma Aicherová

Nemecko

381

6.

Julia Scheibová

Rakúsko

380

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Julia Scheibová sa teší v cieli obrovského slalomu v Semmeringu.
Julia Scheibová sa teší v cieli obrovského slalomu v Semmeringu.
Jej súperku skoro vykoplo z trate, ona sa však nezľakla. Scheibová ako jediná odvážne pustila lyže
Nikola Černáková|dnes 14:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Domáca radosť po dlhých rokoch, Rakúšanka má hetrik. Hectorová sa musí uspokojiť s pódiom