Fenomenálna Vonnová ovládla ďalší zjazd. Pre domácu pretekárku musel prísť vrtuľník

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Zauchensee
Zjazd žien - výsledky:
1.
Lindsey Vonnová
USA
1:06,24 min
2.
Kajsa Vickhoffová Lieová
Nórsko
+0,37 s
3.
Jacqueline Wilesová
USA
+0,48 s
4.
Laura Pirovanová
Taliansko
+0,63 s
5.
Jannine Schmittová
Nemecko
+0,65 s
6.
Emma Aicherová
Nemecko
+0,68 s
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová zvíťazila v sobotnom zjazde v Zauchensee a dosiahla 84. triumf v kariére vo Svetovom pohári. Štyridsaťjedenročná pretekárka v rakúskom stredisku potvrdila skvelú formu v olympijskej sezóne, v ktorej si pripísala druhé víťazstvo. V štyroch zjazdoch nechýbala na pódiu ani raz.
Výrazne tak zvýšila náskok v boji o malý glóbus. Vonnová vyhrala úvodný zjazd v St. Moritzi, keď sa vo veku 41 rokov stala najstaršou víťazkou v histórii SP.
O deň neskôr skončila v rovnakom stredisku druhá a vo Val d'Isere brala tretie miesto. Sobotňajší triumf bol už jej 45. v zjazde v SP v kariére. Okrem toho bola aj tretia v super-G vo Val d'Isere.
V Zauchensee odštartovala zo šiesteho miesta, v úvodných dvoch sektoroch mierne strácala, no skvele jej vyšla druhá polovica trate, do ktorej si priniesla vysokú rýchlosť a v cieli mala čas 1:06,24 minúty.
Predchádzajúcu líderku Kajsu Vickhoffovú Lieovú zdolala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila ďalšia Američanka Jacqueline Wilesová s mankom 0,48 sekundy. Na trati ešte zostali pretekárky s vysokými štartovými číslami a malou šancou zmeniť poradie na čele.
„Myslela som si, že so štartovým číslom šesť nebudem mať šancu, keďže tam bolo veľa čerstvého snehu a čakala som, že trať sa bude zo začiatku iba 'vyjazďovať'. Organizátorom sa však podarilo odviesť skvelú prácu a mne skvelú jazdu. Toto mi dáva ďalšiu istotu do nasledujúcich pretekov,“ povedala Vonnová pre Eurosport.
Organizátori museli skrátiť trať v hornej pasáži z dôvodu hustého sneženia, keďže novú pokrývku sa im nepodarilo počas noci odstrániť. Lyžiarky tak čakalo len 2160 metrov. Preteky museli na vyše 20 minút prerušiť po páde Magdaleny Eggerovej.
Rakúska lyžiarka skončila v ochrannej sieti, rýchlo sa zdvihla, no zranila si nohu a zo svahu ju musel odniesť vrtuľník.