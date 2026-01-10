Fenomenálna Vonnová ovládla ďalší zjazd. Pre domácu pretekárku musel prísť vrtuľník

Magdalénu Eggerovú po nepríjemnom páde.
Fotogaléria (21)
Magdalénu Eggerovú po nepríjemnom páde. (Autor: TASR/AP)
10. jan 2026 o 12:54
Druhá skončila nórska pretekárka.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Zauchensee

Zjazd žien - výsledky:

1.

Lindsey Vonnová

USA

1:06,24 min

2.

Kajsa Vickhoffová Lieová

Nórsko

+0,37 s

3.

Jacqueline Wilesová

USA

+0,48 s

4.

Laura Pirovanová

Taliansko

+0,63 s

5.

Jannine Schmittová

Nemecko

+0,65 s

6.

Emma Aicherová

Nemecko

+0,68 s

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová zvíťazila v sobotnom zjazde v Zauchensee a dosiahla 84. triumf v kariére vo Svetovom pohári. Štyridsaťjedenročná pretekárka v rakúskom stredisku potvrdila skvelú formu v olympijskej sezóne, v ktorej si pripísala druhé víťazstvo. V štyroch zjazdoch nechýbala na pódiu ani raz.

Výrazne tak zvýšila náskok v boji o malý glóbus. Vonnová vyhrala úvodný zjazd v St. Moritzi, keď sa vo veku 41 rokov stala najstaršou víťazkou v histórii SP.

O deň neskôr skončila v rovnakom stredisku druhá a vo Val d'Isere brala tretie miesto. Sobotňajší triumf bol už jej 45. v zjazde v SP v kariére. Okrem toho bola aj tretia v super-G vo Val d'Isere.

V Zauchensee odštartovala zo šiesteho miesta, v úvodných dvoch sektoroch mierne strácala, no skvele jej vyšla druhá polovica trate, do ktorej si priniesla vysokú rýchlosť a v cieli mala čas 1:06,24 minúty.

Fotogaléria zo zjazdu žien v Zauchensee (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Jasmine Fluryová počas zjazdu žien v Zauchensee.
Kajsa Vickhoffová Lieová počas zjazdu žien v Zauchensee.
Romane Miradoliová počas zjazdu žien v Zauchensee.
Corinne Suterová počas zjazdu žien v Zauchensee.
21 fotografií
Romane Miradoliová počas zjazdu žien v Zauchensee.Jasmine Fluryová počas zjazdu žien v Zauchensee.Corinne Suterová počas zjazdu žien v Zauchensee.Jacqueline Wilesová počas zjazdu žien v Zauchensee.Sofia Goggiová počas zjazdu žien v Zauchensee.Jacqueline Wilesová počas zjazdu žien v Zauchensee.Magdalena Eggerová počas zjazdu žien v Zauchensee.Sofia Goggiová počas zjazdu žien v Zauchensee.Cornelia Huetterová počas zjazdu žien v Zauchensee.Lindsey Vonnová počas zjazdu žien v Zauchensee.Laura Pirovanová počas zjazdu žien v Zauchensee.Ilka Stuhecová počas zjazdu žien v Zauchensee.Breezy Johnsonová počas zjazdu žien v Zauchensee.Lindsey Vonnová počas zjazdu žien v Zauchensee.Kira Weidle Winkelmannová počas zjazdu žien v Zauchensee.Ester Ledecká počas zjazdu žien v Zauchensee.Lindsey Vonnová počas zjazdu žien v Zauchensee.

Predchádzajúcu líderku Kajsu Vickhoffovú Lieovú zdolala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila ďalšia Američanka Jacqueline Wilesová s mankom 0,48 sekundy. Na trati ešte zostali pretekárky s vysokými štartovými číslami a malou šancou zmeniť poradie na čele.

„Myslela som si, že so štartovým číslom šesť nebudem mať šancu, keďže tam bolo veľa čerstvého snehu a čakala som, že trať sa bude zo začiatku iba 'vyjazďovať'. Organizátorom sa však podarilo odviesť skvelú prácu a mne skvelú jazdu. Toto mi dáva ďalšiu istotu do nasledujúcich pretekov,“ povedala Vonnová pre Eurosport.

Organizátori museli skrátiť trať v hornej pasáži z dôvodu hustého sneženia, keďže novú pokrývku sa im nepodarilo počas noci odstrániť. Lyžiarky tak čakalo len 2160 metrov. Preteky museli na vyše 20 minút prerušiť po páde Magdaleny Eggerovej.

Rakúska lyžiarka skončila v ochrannej sieti, rýchlo sa zdvihla, no zranila si nohu a zo svahu ju musel odniesť vrtuľník.

dnes 12:54
