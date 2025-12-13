Mladá Nemka šokujúco zdolala všetky favoritky. Vonnová bola opäť na pódiu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - St. Moritz
Zjazd žien - výsledky:
1.
Emma Eicherová
Nemecko
1:30,50 min
2.
Lindsey Vonnová
USA
+0,24 s
3.
Sofia Goggiová
Taliansko
+0,29 s
4.
Breezy Johnsonová
USA
+0,40 s
5.
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
+0,65 s
6.
Laura Pirovanová
Taliansko
+0,76 s
Nemecká lyžiarka Emma Aicherová sa stala víťazkou druhého zjazdu vo švajčiarskom St. Moritzi a pripísala si tretie prvenstvo vo Svetovom pohári v kariére.
Američanka Lindsey Vonnová v sobotu nadviazala na svoj piatkový triumf druhým miestom so stratou 24 stotín sekundy a udržala si červený dres pre líderku disciplíny.
Tretia skončila s mankom +0,29 Talianka Sofia Goggiová.
Aicherová bola v piatkovom prvom zjazde piata, k víťazstvu sa tentoraz prepracovala so štartovým číslom 12. Predviedla technicky kvalitnú jazdu a udržala si vysokú rýchlosť do spodnej časti trate, kde na súperky získala najväčší náskok.
Zaznamenala tak druhý triumf v kariére v zjazde, prvý prišiel tento rok v marci v Kvitfjelli. Jej tretie víťazstvo v SP je zo super-G a vybojovala ho taktiež v marci v La Thuile.
VIDEO: Zostrih z druhého zjazdu sezóny v St. Moritzi
Nemka ukázala v úvode tejto sezóny svoju všestrannosť, keď jej prvé pódiové umiestnenie prišlo v slalome v Levi, obsadila v ňom 3. priečku. „Som mimoriadne šťastná z toho, ako som dnes lyžovala.
Sústredila som sa hlavne na to, aby som išla čisto. Víťazstvo ma prekvapilo, rýchlostné disciplíny som až tak netrénovala,“ priznala 22-ročná Aicherová podľa DPA.
Štyridsaťjedenročná veteránka Vonnová potvrdila, že vo svojej druhej sezóne po šesťročnej absencii na svahoch má výbornú fyzickú formu.
Na svoj 84. triumf v kariére nedosiahla najmä pre dve menšie chyby v hornej časti trate, po ktorých neudržala ideálnu stopu.
„Trochu som uprostred trate pritlačila a prepadla na bok. Také veci sa stávajú. Včerajšok priniesol veľké emócie, dnes nie som úplne spokojná.
Som rada za druhé miesto, ale som niekto, kto chce vždy viac,“ pripustila Vonnová.
Goggiová zariadila prvé tohtoročné pódium v kategórii žien pre hostiteľa nadchádzajúcich olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Celkové poradie SP:
1.
Mikaela Shiffrinová
458 b
2.
Lara Colturiová
Albánsko
302 b
3.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
292 b
Poradie v zjazde:
1.
Lindsey Vonnová
USA
180 b
2.
Emma Eicherová
Nemecko
145 b
3.
Magdalena Eggerová
Rakúsko
116 b