Colorado predviedlo šialený obrat. Zmazalo trojgólové manko a vyradilo Minnesotu

NHL - 2. kolo play-off
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 4:3 pp (0:3, 1:0, 2:0 – 1:0)
Góly: 31. Kelly (Burns, Kulak), 57. Drury (Toews, Roy), 59. MacKinnon (Nečas, Burns), 64. Kulak (Nečas, Kelly) – 1. Johansson (Boldy, Q. Hughes), 12. Foligno (Sturm, Kaprizov), 16. Foligno (Sturm, Boldy).
Brankári: Blackwood (21. Wedgewood) – Wallstedt, strely na bránku: 34:20.
Konečný stav série: 4:1, postúpilo Colorado
Hokejisti Colorada Avalanche sa stali prvými finalistami Západnej konferencie NHL.
V piatom zápase 2. kola play off zvíťazili doma nad Minnesotou Wild 4:3 po predĺžení a celú sériu ovládli 4:1 na zápasy. Vo finále konferencie sa stretnú s víťazom série medzi Vegas a Anaheimom.
Colorado pritom bolo v náročnej situácii. Ešte v polovici stretnutia prehrávalo 0:3, no napokon predviedlo veľký obrat.
Prvý impulz priniesol v 31. minúte Parker Kelly, ktorý znížil na 1:3. V tretej tretine potom zdramatizoval duel Jack Drury a v čase bez brankára vyrovnal v predposlednej minúte Nathan MacKinnon.
O postupe Avalanche rozhodol v predĺžení obranca Brett Kulak, ktorý skóroval strelou z prvej po prihrávke Martina Nečasa.
„Pre mňa je tento gól určite špeciálna vec v mojej kariére. O tomto každý rád sníva. Predsa, nie som ten, na koho sa všetci na striedačke spoliehajú, že rozhodne zápas,“ povedal o svojom víťaznom zásahu v predĺžení Kulak, ktorý v 107 dueloch v play off v kariére dosiahol štyri góly.
„Bola to ťažká séria. Stál proti nám dobrý tím, takže pre nás je skvelé, že sme takto hrali a splnili si svoju úlohu.“
V bránke Avalanche začal Mackenzie Blackwood, ktorý inkasoval tri góly z 13 striel. Na začiatku druhej tretiny ho vystriedal Scott Wedgewood a zo siedmich striel už neinkasoval.
Minnesote nepomohli ani dva presné zásahy Nicka Foligna. „Zaslúžili si vyhrať túto sériu, je to jednoduché. Keď sme v absolútne najlepšej forme, myslím si, že ich dokážeme zdolať. Lenže oni boli konzistentnejší a väčšinu série boli lepší,“ priznal obranca Wild Brock Faber.
Tréner Colorada Jared Bednar ocenil charakter svojho tímu najmä po nepriaznivom vývoji zápasu.
„Mal som pocit, že v zápase boli momenty, keď sme boli trochu na dne. Našťastie sme mali v tíme dosť chlapcov, ktorí zostali optimistickí, pozitívni, udržali si vieru a to trochu vtiahlo aj ostatných do boja. Nebol to od viacerých najlepší zápas, to je fakt, ale o tom je tím. Vťahujete sa navzájom do boja a snažíte sa nájsť cestu. Bolo to ťažké, ale zvládli sme to,“ zhodnotil Bednar.
VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Minnesota