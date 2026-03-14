Rakúšanka oslavuje životný úspech. Vo Švédsku spečatila zisk malého glóbusu

Julia Scheibová
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 13:59 (aktualizované 14. mar 2026 o 14:14)
Julia Scheibová ovládla obrovský slalom v Aare.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

2:22,41 min

2.

Paula Moltzanová

USA

+0,36 s

3.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

+0,75 s

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová vyhrala sobotňajší obrovský slalom Svetového pohára v Are a získala malý glóbus v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

Vo švédskom stredisku triumfovala s náskokom 36 stotín pred Američankou Paulou Moltzanovou. Tretia skončila so stratou 75 stotín Novozélanďanka Alice Robinsonová.

Scheibová bola po prvom kole druhá o 41 stotín za Švajčiarkou Camille Rastovou. Helvétka druhé kolo nedokončila a Rakúšanka vďaka piatemu triumfu v sezóne i v kariére získala v predstihu malú guľu za obrovský slalom.

Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila piatu priečku s mankom 2,22 s na Scheibovú, keď doplatila na chybu v závere 1. kola.

Slovenka Rebeka Jančová štartujúca s číslom 47 nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Na Rastovú stratila 5,54 s a klasifikovali ju na 42. pozícii.

