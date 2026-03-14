Rakúšanka oslavuje životný úspech. Vo Švédsku spečatila zisk malého glóbusu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
2:22,41 min
2.
Paula Moltzanová
USA
+0,36 s
3.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+0,75 s
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová vyhrala sobotňajší obrovský slalom Svetového pohára v Are a získala malý glóbus v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.
Vo švédskom stredisku triumfovala s náskokom 36 stotín pred Američankou Paulou Moltzanovou. Tretia skončila so stratou 75 stotín Novozélanďanka Alice Robinsonová.
Scheibová bola po prvom kole druhá o 41 stotín za Švajčiarkou Camille Rastovou. Helvétka druhé kolo nedokončila a Rakúšanka vďaka piatemu triumfu v sezóne i v kariére získala v predstihu malú guľu za obrovský slalom.
Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila piatu priečku s mankom 2,22 s na Scheibovú, keď doplatila na chybu v závere 1. kola.
Slovenka Rebeka Jančová štartujúca s číslom 47 nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Na Rastovú stratila 5,54 s a klasifikovali ju na 42. pozícii.