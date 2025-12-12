Fenomenálna Američanka zničila konkurenciu. Vonnová ovládla prvý zjazd sezóny

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sankt Moritz
Zjazd žien - výsledky:
1.
Lindsey Vonnová
USA
1:29,63 min
2.
Magdalena Eggerová
Rakúsko
+0,98 s
3.
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
+1,16 s
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
+1,31 s
5.
Emma Eicherová
Nemecko
+1,41 s
6.
Romane Miradoliová
Francúzsko
+1,42 s
6.
Cornelia Huetterová
Rakúsko
+1,42 s
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v St. Moritzi a získala prvé víťazstvo v seriáli od roku 2018.
Štyridsaťjedenročná pretekárka zaznamenala celkovo už 83. prvenstvo a stala sa najstaršou víťazkou v histórii SP.
Štyridsaťjedenročná Američanka ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku.
Tretie miesto vybojovala so stratou 1,16 s Rakúšanka Mirjam Puchnerová.
Vonnová si pripísala 44. triumf v zjazde a celkovo 83. víťazstvo v pretekoch SP. Predviedla bezchybnú jazdu a dosiahla najvyššiu rýchlosť.
Americká superhviezda sa v minulej sezóne vrátila k lyžovaniu po takmer šiestich rokoch od ukončenia kariéry a po čiastočnej operácii pravého kolena, ktorá zahŕňala aj implantáciu.
O prekvapenie sa postarala aj druhá Eggerová, ktorej predošlý najlepší výsledok v zjazde v rámci SP bolo 18. miesto.
„Bol to úžasný deň, emotívny, nemôžem byť šťastnejšia. Cez leto som sa cítila dobre, ale nebola som si istá, aká rýchla som. Myslím, že teraz to už viem. Samozrejme, mojím cieľom je olympiáda, ale ak je toto začiatok, tak som na dobrej ceste,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Vonnovej pre švajčiarsku televíziu RTS.
Celkové poradie SP:
1.
Mikaela Shiffrinová
458 b
2.
Lara Colturiová
Albánsko
302 b
3.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
292 b
Poradie v zjazde:
1.
Lindsey Vonnová
USA
100 b
2.
Magdalena Eggerová
Rakúsko
80 b
3.
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
60 b