Fenomenálna Američanka zničila konkurenciu. Vonnová ovládla prvý zjazd sezóny

Vo veku 41 rokov sa stala najstaršou víťazkou v histórii SP.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sankt Moritz

Zjazd žien - výsledky:

1.

Lindsey Vonnová

USA

1:29,63 min

2.

Magdalena Eggerová

Rakúsko

+0,98 s

3.

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

+1,16 s

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

+1,31 s

5.

Emma Eicherová

Nemecko

+1,41 s

6.

Romane Miradoliová

Francúzsko

+1,42 s

6.

Cornelia Huetterová

Rakúsko

+1,42 s

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová triumfovala v piatkovom zjazde Svetového pohára v St. Moritzi a získala prvé víťazstvo v seriáli od roku 2018.

Štyridsaťjedenročná pretekárka zaznamenala celkovo už 83. prvenstvo a stala sa najstaršou víťazkou v histórii SP.

Štyridsaťjedenročná Američanka ovládla úvodný zjazd sezóny s náskokom 98 stotín pred Rakúšankou Magdalenou Eggerovou, ktorá prekvapivo obsadila 2. priečku.

Tretie miesto vybojovala so stratou 1,16 s Rakúšanka Mirjam Puchnerová.

Vonnová si pripísala 44. triumf v zjazde a celkovo 83. víťazstvo v pretekoch SP. Predviedla bezchybnú jazdu a dosiahla najvyššiu rýchlosť.

Americká superhviezda sa v minulej sezóne vrátila k lyžovaniu po takmer šiestich rokoch od ukončenia kariéry a po čiastočnej operácii pravého kolena, ktorá zahŕňala aj implantáciu.

O prekvapenie sa postarala aj druhá Eggerová, ktorej predošlý najlepší výsledok v zjazde v rámci SP bolo 18. miesto.

„Bol to úžasný deň, emotívny, nemôžem byť šťastnejšia. Cez leto som sa cítila dobre, ale nebola som si istá, aká rýchla som. Myslím, že teraz to už viem. Samozrejme, mojím cieľom je olympiáda, ale ak je toto začiatok, tak som na dobrej ceste,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Vonnovej pre švajčiarsku televíziu RTS.

Celkové poradie SP:

1.

Mikaela Shiffrinová

458 b

458 b

2.

Lara Colturiová

Albánsko

302 b

3.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

292 b

Poradie v zjazde:

1.

Lindsey Vonnová

USA

100 b

2.

Magdalena Eggerová

Rakúsko

80 b

3.

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

60 b

