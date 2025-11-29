Novozélanďanka ovládla obrovský slalom, Shiffrinovej veľké oblúky zatiaľ nejdú

Alice Robinsonová
Alice Robinsonová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 22:29
Američanka nestačila na elitnú desiatku.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain

Obrovský slalom žien - 1+2. kolo:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

1:58,91 min

2.

Julia Schiebová

Rakúsko

+ 0,96 s

3.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

+ 1,08 s

4.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 1,17 s

5.

Camile Rastová

Švajčiarsko

+ 1,41 s

6.

 Lena Duerrová

Nemecko

+ 1,44 s

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová sa stala víťazkou obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.

V druhom „obráku“ v aktuálnom ročníku potvrdila vedúcu pozíciu z prvého kola a triumfovala s náskokom 96 stotín sekundy pred Rakúšankou Juliou Scheibovou. Tretiu priečku obsadila Nórka Thea Louise Stjernesundová (+1,08).

Dvadsaťtriročná Robinsonová si suverénnym spôsobom pripísala piate kariérne víťazstvo v pretekoch SP.

V oboch kolách bola najrýchlejšia, v druhom mala zhodný čas so Stjernesundovou, ktorá si oproti 1. kolu polepšila o dve pozície.

VIDEO: Víťazná jazda Robinsonovej

Víťazka prvého obrovského slalomu sezóny v Söldene Scheibová sa jazdou na hrane rizika, napriek zaváhaniam, posunula oproti prvému kolu o jednu priečku a priebežne vedie poradie disciplíny.

Na čele celkovej klasifikácie SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá v sobotu obsadila pred domácim publikom 14. miesto (+2,08).

Program Svetového pohára pokračuje v nedeľu v Copper Mountain slalomom žien.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Alice Robinsonová sa teší z víťazstva v Copper Mountain.
