Novozélanďanka ovládla obrovský slalom, Shiffrinovej veľké oblúky zatiaľ nejdú

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain
Obrovský slalom žien - 1+2. kolo:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
1:58,91 min
2.
Julia Schiebová
Rakúsko
+ 0,96 s
3.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 1,08 s
4.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 1,17 s
5.
Camile Rastová
Švajčiarsko
+ 1,41 s
6.
Lena Duerrová
Nemecko
+ 1,44 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová sa stala víťazkou obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.
V druhom „obráku“ v aktuálnom ročníku potvrdila vedúcu pozíciu z prvého kola a triumfovala s náskokom 96 stotín sekundy pred Rakúšankou Juliou Scheibovou. Tretiu priečku obsadila Nórka Thea Louise Stjernesundová (+1,08).
Dvadsaťtriročná Robinsonová si suverénnym spôsobom pripísala piate kariérne víťazstvo v pretekoch SP.
V oboch kolách bola najrýchlejšia, v druhom mala zhodný čas so Stjernesundovou, ktorá si oproti 1. kolu polepšila o dve pozície.
VIDEO: Víťazná jazda Robinsonovej
Víťazka prvého obrovského slalomu sezóny v Söldene Scheibová sa jazdou na hrane rizika, napriek zaváhaniam, posunula oproti prvému kolu o jednu priečku a priebežne vedie poradie disciplíny.
Na čele celkovej klasifikácie SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá v sobotu obsadila pred domácim publikom 14. miesto (+2,08).
Program Svetového pohára pokračuje v nedeľu v Copper Mountain slalomom žien.