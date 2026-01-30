VIDEO: Strach o Vonnovú tesne pred olympiádou. Po páde v zjazde skončila v sieťach

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová nedokončila zjazd v Crans Montane.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nepríjemne spadla v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Jej pád pôvodne nezachytila ani réžia televízneho prenosu, keďže sa stal už v hornej časti trate. Vonnová si tam síce vybojovala náskok 0,55 sekundy, ale po následnom skoku stratila kontrolu nad lyžami.

Bola mierne naklonená doľava a keď sa potom chcela dostať do bránky po pravej strane, neudržala stabilitu a po chrbte sa kĺzala k ochrannými sieťam.

V nich aj skončila a museli ju vyslobodzovať organizátori.

Našťastie, Vonnová sa po chvíli postavila na vlastné nohy a pomaly, respektíve s dvoma malými prestávkami, zlyžovala až do cieľa. Ľavú nohu sa snažila čo najmenej zaťažovať a jej tvár krivila bolestivá grimasa.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde v Crans Montane 2026

Pád 41-ročnej americkej lyžiarky nebol ani zďaleka jediný. Vonnová išla na trať ako šiesta, no pred ňou nedokončili svoje jazdy ďalšie dve pretekárky.

Číslo jeden mala víťazka stredajšieho tréningu a držiteľka dvoch triumfov vo SP Nina Ortliebová z Rakúska, no spadla v rovnakej bránke ako Vonnová.

"Bolo to skoro identické, akurát Vonnovej sa to stalo trochu vyššie. Po ťahavom oblúku sa skáče do kompresie a hneď treba začať reagovať do ďalšieho oblúku.

Navyše, podložka dnes veľmi držala, nepustila tú lyžu preč a v kombinácii s kompresiou to takto dopadne," zhodnotila bývalá lyžiarka Jana Wolnerová.

V ochranných sieťach skončila aj Nórka Marte Monsenová. Na rozdiel od Vonnovej s Ortliebovou spadla tesne pred cieľom. Stratila pri tom prilbu a so zakrvavenou tvárou ju z trate odniesli na nosidlách.

Problémy mal aj predjazdec, a tak sa po niekoľkých desiatkach minút rozhodli organizátori predčasne ukončiť posledné rýchlostné preteky pred začiatkom zimných olympijských hier v Cortine d'Ampezzo.

