VIDEO: Strach o Vonnovú tesne pred olympiádou. Po páde v zjazde skončila v sieťach

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nepríjemne spadla v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.
Jej pád pôvodne nezachytila ani réžia televízneho prenosu, keďže sa stal už v hornej časti trate. Vonnová si tam síce vybojovala náskok 0,55 sekundy, ale po následnom skoku stratila kontrolu nad lyžami.
Bola mierne naklonená doľava a keď sa potom chcela dostať do bránky po pravej strane, neudržala stabilitu a po chrbte sa kĺzala k ochrannými sieťam.
V nich aj skončila a museli ju vyslobodzovať organizátori.
Našťastie, Vonnová sa po chvíli postavila na vlastné nohy a pomaly, respektíve s dvoma malými prestávkami, zlyžovala až do cieľa. Ľavú nohu sa snažila čo najmenej zaťažovať a jej tvár krivila bolestivá grimasa.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde v Crans Montane 2026
Pád 41-ročnej americkej lyžiarky nebol ani zďaleka jediný. Vonnová išla na trať ako šiesta, no pred ňou nedokončili svoje jazdy ďalšie dve pretekárky.
Číslo jeden mala víťazka stredajšieho tréningu a držiteľka dvoch triumfov vo SP Nina Ortliebová z Rakúska, no spadla v rovnakej bránke ako Vonnová.
"Bolo to skoro identické, akurát Vonnovej sa to stalo trochu vyššie. Po ťahavom oblúku sa skáče do kompresie a hneď treba začať reagovať do ďalšieho oblúku.
Navyše, podložka dnes veľmi držala, nepustila tú lyžu preč a v kombinácii s kompresiou to takto dopadne," zhodnotila bývalá lyžiarka Jana Wolnerová.
V ochranných sieťach skončila aj Nórka Marte Monsenová. Na rozdiel od Vonnovej s Ortliebovou spadla tesne pred cieľom. Stratila pri tom prilbu a so zakrvavenou tvárou ju z trate odniesli na nosidlách.
Problémy mal aj predjazdec, a tak sa po niekoľkých desiatkach minút rozhodli organizátori predčasne ukončiť posledné rýchlostné preteky pred začiatkom zimných olympijských hier v Cortine d'Ampezzo.