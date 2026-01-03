Švajčiarka predviedla dve skvelé jazdy. Shiffrinovej to ide len v slalome

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
2:00,09 min
2.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,20 s
3.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,47 s
4.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,50 s
5.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 1,05 s
6.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,08 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová vyhrala v sobotu obrovský slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore v zjazdovom lyžovaní.
Druhé miesto obsadila Rakúšanka Julia Scheibová so stratou 0,20 sekundy, pódium doplnila Paula Moltzanová z USA s mankom 0,47 sekundy.
Celkovou líderkou je naďalej hviezdna Mikaela Shiffrinová (+1,05 s), ktorá obsadila piate miesto, líderkou disciplíny zostáva Scheibová, na ktorú stiahla Rastová 20 bodov. V prvom kole sa predstavila aj Slovenka Rebeka Jančová, ktorá obsadila 46. miesto.
Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“. Naposledy triumfovala v januári 2025 v slalome vo Flachau. Scheibová brala siedme pódium v kariére a piate v tomto ročníku.
Pre Moltzanovú to bolo siedme umiestnenie v najlepšej trojke celkovo a druhé v tejto sezóne.
Rastová išla miestami riskantne a nevyhla sa menším chybám, v druhom a treťom sektore však mala na vlas rovnaký čas ako Scheibová a vďaka náskoku 41 stotín z prvého kola dokázala triumfovať.
Líderka „obráku“ zvládla dobre držať stopu a preniesť si rýchlosť do druhej polovice trate. Kvalitné technické prevedenie mala aj jazda Moltzanovej, chýbala jej však rýchlosť.