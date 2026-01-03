Švajčiarka predviedla dve skvelé jazdy. Shiffrinovej to ide len v slalome

Švajčiarka Camille Rastová sa teší z víťazstva v obrovskom slalome v Kranjske Gore.
Švajčiarka Camille Rastová sa teší z víťazstva v obrovskom slalome v Kranjske Gore. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. jan 2026 o 13:57
Tretia skončila Paula Moltzanová z USA.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

2:00,09 min

2.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,20 s

3.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,47 s

4.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,50 s

5.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 1,05 s

6.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 1,08 s

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová vyhrala v sobotu obrovský slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore v zjazdovom lyžovaní.

Druhé miesto obsadila Rakúšanka Julia Scheibová so stratou 0,20 sekundy, pódium doplnila Paula Moltzanová z USA s mankom 0,47 sekundy.

Celkovou líderkou je naďalej hviezdna Mikaela Shiffrinová (+1,05 s), ktorá obsadila piate miesto, líderkou disciplíny zostáva Scheibová, na ktorú stiahla Rastová 20 bodov. V prvom kole sa predstavila aj Slovenka Rebeka Jančová, ktorá obsadila 46. miesto.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Camille Rastová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Emma Aicherová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Wendy Holdenerová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Lara Colturiová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.
Lena Dürrová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Nina O Brienová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Sofia Goggiová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Valerie Grenierová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Maryna Gasienica-Danielová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Paula Moltzanová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Julia Scheibová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Sara Hectorová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore.

Dvadsaťšesťročná Rastová získala tretí triumf v kariére a premiérový v „obráku“. Naposledy triumfovala v januári 2025 v slalome vo Flachau. Scheibová brala siedme pódium v kariére a piate v tomto ročníku.

Pre Moltzanovú to bolo siedme umiestnenie v najlepšej trojke celkovo a druhé v tejto sezóne. 

Rastová išla miestami riskantne a nevyhla sa menším chybám, v druhom a treťom sektore však mala na vlas rovnaký čas ako Scheibová a vďaka náskoku 41 stotín z prvého kola dokázala triumfovať.

Líderka „obráku“ zvládla dobre držať stopu a preniesť si rýchlosť do druhej polovice trate. Kvalitné technické prevedenie mala aj jazda Moltzanovej, chýbala jej však rýchlosť.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

