Shiffrinová v Česku napísala dejiny. Ovládla slalom a získala rekordný glóbus

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn
1.+2. kolo slalomu žien:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:37,59 min
2
Camille Rastová
Švajčiarsko
+1,67 s
3.
Emma Aicherová
Nemecko
+2,18 s
4.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+2,21 s
5.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+2,35 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne a zaistila si zisk rekordného glóbusu v tejto disciplíne.
Na čele poradia má už nedostihnuteľný náskok 288 bodov pred Rastovou a celkovú klasifikáciu slalomu ovládla deviaty raz v kariére.
Shiffrinová sa osamostatnila pred krajankou Lindsey Vonnovou, ktorá má osem glóbusov za zjazd.
Medzi mužmi sú rekordéry Ingemar Stenmark s ôsmimi úspechmi v slalome a Marcel Hirscher s ôsmimi celkovými triumfami.
Vyradená generálka na ZOH 2026
Shiffrinová v Špindlerovom Mlyne dosiahla 71. víťazstvo v slalome a 108. celkovo.
Tridsaťročná suverénka disciplíny mala v cieli náskok 1,67 sekundy pred druhou Švajčiarkou Camille Rastovou a vyhrala siedmy z ôsmich slalomov sezóny.
Shiffrinová ťažila z pohodlného náskoku 1,26 sekundy, ktorý si vypracovala v úvodnom kole. Na poistenie si 70. víťazstva v prestížnom seriáli jej stačilo ísť jazdu na istotu.
Shiffrinová však nenechala nič na náhodu, predviedla ďalší rýchly výkon, pričom o jednu stotinu sekundy prekonala svoj prvý čas a bola najrýchlejšia aj v 2. kole.
Tretia skončila so stratou 2,18 s Emma Aicherová z Nemecka. Shiffrinová vedie pred Rastovou aj celkové poradie, na čele ktorého má 1133 bodov, čo je o 170 bodov viac ako 26-ročná Švajčiarka.
Shiffrinová zvládla generálku pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, na ktorých bude chcieť získať svoje prvé zlato vo svojej primárnej disciplíne pod piatimi kruhmi.
„Boli to neuveriteľné preteky. Cítila som veľký tlak, prvá jazda bola o mentalite. Som veľmi rada, že som to zvládla. Bol to skvelý víkend. Je úžasné byť konzistentná a rýchla. Keď lyžujem rýchlo, mám pocit, že každú chvíľu môžem vyletieť z trate. Vyžaduje to veľa úsilia, veľkú koncentráciu a vždy je to vzrušujúce, keď dorazím do cieľa,“ uviedla Shiffrinová pre JOJ Šport.
Debutovala Šrobová
Na štarte bola aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, ktorá však nedokončila 1. kolo. Pri svojom debute v SP vypadla ešte pred prvým medzičasom.
„Mám zmiešané pocity. Je mi ľúto, že som nedošla veľmi ďaleko. Spravila som moju klasickú chybu, išla som trochu dozadu, do rotácie a už som to nezvládla. Zároveň som rada, že som tu mohla byť, atmosféra je úžasná a musím pochváliť organizátorov.
Zjazdovka bola super, škoda, že som si nemohla dať celú jazdu. Je to však šport, to sa stáva,“ uviedla pre JOJ Šport jedna z kvarteta slovenských alpských lyžiarov, ktorí sa predstavia na blížiacej sa olympiáde.
Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu pod piatimi kruhmi, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.
Celkové poradie Svetového pohára
Po 24 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1133
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
963
3.
Emma Aicherová
Nemecko
684
4.
Paula Moltzanová
USA
614
5.
Sara Hectorová
Švédsko
597
6.
Lindsey Vonnová
USA
590
7.
Julia Scheibová
Rakúsko
560
8.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
509
9.
Sofia Goggiová
Taliansko
506
10.
Lara Colturiová
Albánsko
467
Poradie slalomu
Po 8 z 10 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
780
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
492
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
358
4.
Katharina Truppeová
Rakúsko
341
5.
Lara Colturiová
Albánsko
312
6.
Paula Moltzanová
USA
302
7.
Anna Swennová Larrsenová
Švédsko
244
8.
Emma Aicherová
Nemecko
241
9.
Lena Dürrová
Nemecko
230
10.
Sara Hectorová
Švédsko
168