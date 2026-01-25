Shiffrinová v Česku napísala dejiny. Ovládla slalom a získala rekordný glóbus

Mikaela Shiffrinová sa teší z víťazstva
Mikaela Shiffrinová sa teší z víťazstva (Autor: TASR/AP)
Američanka si zaistila zisk deviateho malého glóbusu v kariére.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn

1.+2. kolo slalomu žien:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:37,59 min

2

Camille Rastová

Švajčiarsko

+1,67 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+2,18 s

4.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+2,21 s

5.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+2,35 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne a zaistila si zisk rekordného glóbusu v tejto disciplíne.

Na čele poradia má už nedostihnuteľný náskok 288 bodov pred Rastovou a celkovú klasifikáciu slalomu ovládla deviaty raz v kariére.

Shiffrinová sa osamostatnila pred krajankou Lindsey Vonnovou, ktorá má osem glóbusov za zjazd.

Medzi mužmi sú rekordéry Ingemar Stenmark s ôsmimi úspechmi v slalome a Marcel Hirscher s ôsmimi celkovými triumfami.

Vyradená generálka na ZOH 2026

Shiffrinová v Špindlerovom Mlyne dosiahla 71. víťazstvo v slalome a 108. celkovo.

Tridsaťročná suverénka disciplíny mala v cieli náskok 1,67 sekundy pred druhou Švajčiarkou Camille Rastovou a vyhrala siedmy z ôsmich slalomov sezóny.

 VIDEO: Mikaela Shiffrinová v 2. kole slalomu v Špindlerovom Mlyne 2026

Shiffrinová ťažila z pohodlného náskoku 1,26 sekundy, ktorý si vypracovala v úvodnom kole. Na poistenie si 70. víťazstva v prestížnom seriáli jej stačilo ísť jazdu na istotu.

Shiffrinová však nenechala nič na náhodu, predviedla ďalší rýchly výkon, pričom o jednu stotinu sekundy prekonala svoj prvý čas a bola najrýchlejšia aj v 2. kole.

Tretia skončila so stratou 2,18 s Emma Aicherová z Nemecka. Shiffrinová vedie pred Rastovou aj celkové poradie, na čele ktorého má 1133 bodov, čo je o 170 bodov viac ako 26-ročná Švajčiarka.

Shiffrinová zvládla generálku pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, na ktorých bude chcieť získať svoje prvé zlato vo svojej primárnej disciplíne pod piatimi kruhmi.

„Boli to neuveriteľné preteky. Cítila som veľký tlak, prvá jazda bola o mentalite. Som veľmi rada, že som to zvládla. Bol to skvelý víkend. Je úžasné byť konzistentná a rýchla. Keď lyžujem rýchlo, mám pocit, že každú chvíľu môžem vyletieť z trate. Vyžaduje to veľa úsilia, veľkú koncentráciu a vždy je to vzrušujúce, keď dorazím do cieľa,“ uviedla Shiffrinová pre JOJ Šport.

Fotogaléria zo slalomu žien (Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne)
Američka Mikaela Shiffrinová (uprostred) sa stala víťazkou slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne v nedeľu 25. januára 2026. Druhá skončila Švajčiarka Camille Rastová (vľavo) a tretie miesto obsadila Nemka Emma Aicherová (vpravo)
Mikaela Shiffrinová sa teší z triumfu v Špindlerovom Mlyne
Mikaela Shiffrinová sa teší z triumfu v Špindlerovom Mlyne
Martina Dubovská v cieli slalomu v Špindlerovom Mlyne
Američanka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneŠvédka Sara Hectorová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneŠvajčiarka Wendy Holdenerová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneŠvajčiarka Camille Rastová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneNemka Emma Aicherová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneMikaela Shiffrin počas slalomu v Špindlerovom MlyneMikaela Shiffrinová počas slalomu v Špindlerovom MlyneMikaela Shiffrinová počas slalomu v Špindlerovom MlyneNemka Emma Aicherová reaguje v cieli v 2. kole slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneŠvajčiarka Camille Rastová reaguje v cieli v 2. kole slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom MlyneCamille Rastová v 2. kole slalomu v českom Špindlerovom Mlyne

Debutovala Šrobová

Na štarte bola aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, ktorá však nedokončila 1. kolo. Pri svojom debute v SP vypadla ešte pred prvým medzičasom.

„Mám zmiešané pocity. Je mi ľúto, že som nedošla veľmi ďaleko. Spravila som moju klasickú chybu, išla som trochu dozadu, do rotácie a už som to nezvládla. Zároveň som rada, že som tu mohla byť, atmosféra je úžasná a musím pochváliť organizátorov.

Zjazdovka bola super, škoda, že som si nemohla dať celú jazdu. Je to však šport, to sa stáva,“ uviedla pre JOJ Šport jedna z kvarteta slovenských alpských lyžiarov, ktorí sa predstavia na blížiacej sa olympiáde.

Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu pod piatimi kruhmi, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.

Celkové poradie Svetového pohára

Po 24 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1133

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko 

963

3.

Emma Aicherová

Nemecko

684

4.

Paula Moltzanová

USA

614

5.

Sara Hectorová

Švédsko

597

6.

Lindsey Vonnová

USA

590

7.

Julia Scheibová

Rakúsko

560

8.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

509

9.

Sofia Goggiová

Taliansko 

506

10.

Lara Colturiová

Albánsko

467

Poradie slalomu

Po 8 z 10 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

780

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko 

492

3.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

358

4.

Katharina Truppeová

Rakúsko

341

5.

Lara Colturiová

Albánsko 

312

6.

Paula Moltzanová

USA

302

7.

Anna Swennová Larrsenová

Švédsko

244

8.

Emma Aicherová

Nemecko

241

9.

Lena Dürrová

Nemecko

230

10.

Sara Hectorová

Švédsko

168

