Shiffrinová predviedla svoje majstrovstvo aj vo Flachau. Americké double nenarušil nikto

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. jan 2026 o 21:44
Z pódia sa tešili aj domáci fanúšikovia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Flachau

Slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA


2.

Paula Moltzanová

USA


3. 

Katharina Truppeová

Rakúsko


4.

Camille Rastová

Švajčiarsko


5.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko


6.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko


Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vyhrala nočný slalom Svetového pohára v rakúskom Flachau v zjazdovom lyžovaní.

V utorok vyhrala prestížne nočné preteky v rakúskom Flachau, keď o 41 sekundy zdolala krajanku Paulu Moltzanovú.

Tretia skončila domáca Katharina Truppeová (+0,65). Moltzanová i Truppeová dosiahli prvé pódiové umiestenie v slalome v sezóne.

Shiffrinová viedla už po 1. kole s náskokom 19 stotín pred Moltzanovou, keď rozhodujúce stotiny na krajanku získala v dolnej polovici trate.

V 2. kole predviedla ďalšiu razantnú, strojovo presnú jazdu, opäť sa vyhla chybám a v cieli mohla sláviť rekordné šieste prvenstvo vo Flachau. Stačil jej aj siedmy najlepší čas v druhej jazde.

Fotogaléria zo slalomu žien vo Flachau (Svetový pohár)
Lara Colturiová počas nočného slalomu vo Flachau.
Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau.
Wendy Holdenerová počas nočného slalomu vo Flachau.
Lena Duerrová počas nočného slalomu vo Flachau.
Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Lara Colturiová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová a Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová, Paula Moltzanová a Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Anna Swennová Larssonová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová a Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová a Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová a Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Mikaela Shiffrinová, Paula Moltzanová a Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Camille Rastová počas nočného slalomu vo Flachau. Camille Rastová počas nočného slalomu vo Flachau. Paula Moltzanová počas nočného slalomu vo Flachau. Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo Flachau. Wendy Holdenerová počas nočného slalomu vo Flachau. Wendy Holdenerová počas nočného slalomu vo Flachau. Sara Hectorová počas nočného slalomu vo Flachau.

Tento svah so svojimi vlnami je veľkou výzvou. Vedela som, že Paula dá do toho všetko a ja budem musieť zabrať,“ uviedla pre ORF dominátorka sezóny, ktorá za víťazstvo zinkasovala finančnú prémiu 70.000 eur - historicky najvyššiu v ženskom alpskom kolotoči. Nedopriala tak premiérový triumf Moltzanovej, ktorej odkázala:

„Snívam o tvojom prvom víťazstve a verím, že budem pri tom.“

Tridsaťročná Američanka dosiahla rekordný 107. triumf v prestížnom seriáli, jubilejný 70. v slalome.

Zaznamenala už 164. pódiové umiestenie v kariére. Je tak na najlepšej ceste k zisku malého krištáľového glóbusu.

V slalome získala v tejto zime 680 z možných 700 bodov, keď len v Krajnskej Gore nestačila na Camille Rastovú.

Priebežnú klasifikáciu disciplíny vedie s náskokom 268 bodov pred Švajčiarkou, ktorá v utorok skončila štvrtá (+0,67), len dve stotiny od pódia. Shiffrinová si upevnila aj vedenie v celkovom poradí SP, na druhú Rastovú má k dobru 170 bodov.

Najlepšiu druhú jazdu predviedla albánska reprezentantka Lara Colturiová, ktorá sa z priebežnej 16. pozície po 1. kole vyšvihla na konečnú ôsmu priečku.

Nedarilo sa Nemkám, v 2. kole vypadli Lena Dürrová i Emma Aicherová. Pokračuje trápenie obhajkyne malého glóbusu Zrinky Ljutičovej, Chorvátka obsadila až 24. miesto (+5,24). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Celkové poradie

Po 19 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

923

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko 

753

3.

Paula Moltzanová

USA

502

4.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

489

5.

Julia Scheibová 

Rakúsko 

460

6.

Emma Aicherová

Nemecko 

453

7.

Lindsey Vonnová

USA 

450

8.

Sofia Goggiová

Taliansko 

442

9.

Lara Colturiová

Albánsko

434

10.

Sara Hectorová

Švédsko

408

Poradie v disciplíne slalom

Po 7 z 10 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

680

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko 

412

3.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

313

4.

Lara Colturiová

Albánsko 

312

5.

Paula Moltzanová

USA

302

6.

Katharina Truppeová

Rakúsko

291

7. 

Lena Dürrová

Nemecko 

204

8.

Anna Swennová Larrsenová

Švédsko

204

9.

Emma Aicherová

Nemecko

181

10.

Sara Hectorová

Švédsko

139

