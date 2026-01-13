Shiffrinová predviedla svoje majstrovstvo aj vo Flachau. Americké double nenarušil nikto

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Flachau
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
2.
Paula Moltzanová
USA
3.
Katharina Truppeová
Rakúsko
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
5.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
6.
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vyhrala nočný slalom Svetového pohára v rakúskom Flachau v zjazdovom lyžovaní.
- ONLINE: 2. kolo slalomu žien, Svetový pohár (Flachau)
- Kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026
- Priebežné poradia v sezóne 2025/2026
V utorok vyhrala prestížne nočné preteky v rakúskom Flachau, keď o 41 sekundy zdolala krajanku Paulu Moltzanovú.
Tretia skončila domáca Katharina Truppeová (+0,65). Moltzanová i Truppeová dosiahli prvé pódiové umiestenie v slalome v sezóne.
Shiffrinová viedla už po 1. kole s náskokom 19 stotín pred Moltzanovou, keď rozhodujúce stotiny na krajanku získala v dolnej polovici trate.
V 2. kole predviedla ďalšiu razantnú, strojovo presnú jazdu, opäť sa vyhla chybám a v cieli mohla sláviť rekordné šieste prvenstvo vo Flachau. Stačil jej aj siedmy najlepší čas v druhej jazde.
Tento svah so svojimi vlnami je veľkou výzvou. Vedela som, že Paula dá do toho všetko a ja budem musieť zabrať,“ uviedla pre ORF dominátorka sezóny, ktorá za víťazstvo zinkasovala finančnú prémiu 70.000 eur - historicky najvyššiu v ženskom alpskom kolotoči. Nedopriala tak premiérový triumf Moltzanovej, ktorej odkázala:
„Snívam o tvojom prvom víťazstve a verím, že budem pri tom.“
Tridsaťročná Američanka dosiahla rekordný 107. triumf v prestížnom seriáli, jubilejný 70. v slalome.
Zaznamenala už 164. pódiové umiestenie v kariére. Je tak na najlepšej ceste k zisku malého krištáľového glóbusu.
V slalome získala v tejto zime 680 z možných 700 bodov, keď len v Krajnskej Gore nestačila na Camille Rastovú.
Priebežnú klasifikáciu disciplíny vedie s náskokom 268 bodov pred Švajčiarkou, ktorá v utorok skončila štvrtá (+0,67), len dve stotiny od pódia. Shiffrinová si upevnila aj vedenie v celkovom poradí SP, na druhú Rastovú má k dobru 170 bodov.
Najlepšiu druhú jazdu predviedla albánska reprezentantka Lara Colturiová, ktorá sa z priebežnej 16. pozície po 1. kole vyšvihla na konečnú ôsmu priečku.
Nedarilo sa Nemkám, v 2. kole vypadli Lena Dürrová i Emma Aicherová. Pokračuje trápenie obhajkyne malého glóbusu Zrinky Ljutičovej, Chorvátka obsadila až 24. miesto (+5,24). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Celkové poradie
Po 19 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
923
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
753
3.
Paula Moltzanová
USA
502
4.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
489
5.
Julia Scheibová
Rakúsko
460
6.
Emma Aicherová
Nemecko
453
7.
Lindsey Vonnová
USA
450
8.
Sofia Goggiová
Taliansko
442
9.
Lara Colturiová
Albánsko
434
10.
Sara Hectorová
Švédsko
408
Poradie v disciplíne slalom
Po 7 z 10 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
680
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
412
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
313
4.
Lara Colturiová
Albánsko
312
5.
Paula Moltzanová
USA
302
6.
Katharina Truppeová
Rakúsko
291
7.
Lena Dürrová
Nemecko
204
8.
Anna Swennová Larrsenová
Švédsko
204
9.
Emma Aicherová
Nemecko
181
10.
Sara Hectorová
Švédsko
139