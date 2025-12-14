Vonnová nepridala triple vo Švajčiarsku. Shiffrinová nezvládla poslednú bránku

Novozélanďanka Alice Robinsonová po super-G v St. Moritzi.
Novozélanďanka Alice Robinsonová po super-G v St. Moritzi. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 11:41
Druhá bola Francúzska Romane Miradoliová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - St. Moritz

Super-G žien - výsledky:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

1:14,84 min

2.

Romane Miradoliová

Francúzsko

+0,08 s

3.

Sofia Goggiová

Taliansko

+0,19 s

4.

Lindsey Vonnová

USA

+0,27 s

5.

Laura Gaucheová

Francúzsko

+0,38 s

6.

Malorie Blancová

Švajčiarsko

+0,53 s

6.

Elena Curtoniová

Taliansko

+0,53 s

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová vyhrala úvodný super-G žien sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Vo švajčiarskom St. Moritzi zvíťazila s náskokom ôsmich stotín sekundy pred Francúzkou Romane Miradoliovou a slávila prvý triumf v tejto disciplíne.

Pódium doplnila Talianka Sofia Goggiová (+0,19).

Robinsonová predviedla svoje umenie najmä v strednej technickej časti, kde našla v rýchlych zákrutách optimálnu líniu, pridala potrebnú dravosť a radovala za z prvého triumfu v super-G.

Predošlých šesť víťazstiev v seriáli dosiahla v jej najobľúbenejšej disciplíne - obrovskom slalome. V aktuálnom ročníku pridala tretie prvenstvo po triumfoch v „obrákoch“ v Copper Mountain a Tremblante.

Pódiové umiestenie tesne ušlo 41-ročnej Američanke Lindsey Vonnovej, víťazka piatkového zjazdu skončila štvrtá.

Víťazka zo soboty Nemka Emma Aicherová spadla a vypadla. Líderka celkového poradia Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá absolvovala svoj prvý superobrovský slalom po dvoch rokoch, takisto preteky nedokončila, keď minula predposlednú bránu.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Seriál SP žien pokračuje v utorok slalomom vo francúzskom Courcheveli.

