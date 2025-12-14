Vonnová nepridala triple vo Švajčiarsku. Shiffrinová nezvládla poslednú bránku

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - St. Moritz
Super-G žien - výsledky:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
1:14,84 min
2.
Romane Miradoliová
Francúzsko
+0,08 s
3.
Sofia Goggiová
Taliansko
+0,19 s
4.
Lindsey Vonnová
USA
+0,27 s
5.
Laura Gaucheová
Francúzsko
+0,38 s
6.
Malorie Blancová
Švajčiarsko
+0,53 s
6.
Elena Curtoniová
Taliansko
+0,53 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová vyhrala úvodný super-G žien sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Vo švajčiarskom St. Moritzi zvíťazila s náskokom ôsmich stotín sekundy pred Francúzkou Romane Miradoliovou a slávila prvý triumf v tejto disciplíne.
Pódium doplnila Talianka Sofia Goggiová (+0,19).
Robinsonová predviedla svoje umenie najmä v strednej technickej časti, kde našla v rýchlych zákrutách optimálnu líniu, pridala potrebnú dravosť a radovala za z prvého triumfu v super-G.
Predošlých šesť víťazstiev v seriáli dosiahla v jej najobľúbenejšej disciplíne - obrovskom slalome. V aktuálnom ročníku pridala tretie prvenstvo po triumfoch v „obrákoch“ v Copper Mountain a Tremblante.
Pódiové umiestenie tesne ušlo 41-ročnej Američanke Lindsey Vonnovej, víťazka piatkového zjazdu skončila štvrtá.
Víťazka zo soboty Nemka Emma Aicherová spadla a vypadla. Líderka celkového poradia Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá absolvovala svoj prvý superobrovský slalom po dvoch rokoch, takisto preteky nedokončila, keď minula predposlednú bránu.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Seriál SP žien pokračuje v utorok slalomom vo francúzskom Courcheveli.