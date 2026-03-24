Shiffrinovej dominantná výhra ešte nestačila. Aicherová si vynútila veľké finále

Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva v slalome v Lillehammeri (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. mar 2026 o 14:12
O držiteľke veľkého glóbusu sa rozhodne v obrovskom slalome.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

Slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

2:07,61 min

2.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 1,32 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,36 s

4.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 1,67 s

5.

Paula Moltzanová

USA

+ 1,83 s

6.

Anna Swennová-Larssonová

Švédsko

+ 2,28 s

Mikaela Shiffrinová vyhrala záverečný slalom vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

Američanka triumfovala dominantným spôsobom o 1,32 sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, tretia skončila Emma Aicherová (+1,36 s).

Shiffrinová bojuje s Nemkou o veľký glóbus, o ktorom sa definitívne rozhodne v stredajšom obrovskom slalome.

Shiffrinová má veľkú šancu vyrovnať v počte celkových triumfov v prestížnom seriáli rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.

Pred záverečným "obrákom" má pred Aicherovou 85-bodový náskok. V Lillehammeri slávila Sfiffrinová rekordný 110. triumf vo SP.

VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej

Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu.

Na čele sa usadila s výrazným náskok 1,10 s pred Holdenerovou, ktorý v 2. kole ešte zveľadila.

Už v Špindlerovom Mlyne získala Shiffrinová v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne.

V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome.

Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.

„V uplynulých troch rokoch sa mi dostalo veľkej podpory zo strany môjho tímu i fanúšikov na celom svete. Chcem sa všetkým pekne poďakovať. Boli pre mňa hnacím motorom. Táto sezóna je veľmi vzrušujúca, absolvovali sme mnohé napínavé preteky vrátane zimnej olympiády.

S Emmou sme kamarátky, ale v stredu si nič nedarujeme. Mám síce náskok 85 bodov, ešte však nič nie je rozhodnuté. Bude to boj až do konca,“ uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.

Celkové poradie Svetového pohára

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1386

2.

Emma Aicherová

Nemecko

1301

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

1009

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

982

5.

Paula Moltzanová

USA

784

6.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

779

7.

Laura Pirovanová

Taliansko

745

8.

Julia Scheibová

Rakúsko

672

9.

Sara Hectorová

Švédsko

642

10.

Kira Weidlová-Winkelmannová

Nemecko

640

Konečné poradie slalomu

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

980

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko 

538

3.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

498

4.

Katharina Truppeová

Rakúsko

441

5.

Paula Moltzanová

USA

392

6.

Emma Aicherová

Nemecko

381

7.

Lara Colturiová

Albánsko

344

8.

Anna Swennová Larrsenová

Švédsko

304

9.

Lena Dürrová

Nemecko

246

10.

Sara Hectorová

Švédsko

213

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

