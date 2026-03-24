Shiffrinovej dominantná výhra ešte nestačila. Aicherová si vynútila veľké finále

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
2:07,61 min
2.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 1,32 s
3.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,36 s
4.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 1,67 s
5.
Paula Moltzanová
USA
+ 1,83 s
6.
Anna Swennová-Larssonová
Švédsko
+ 2,28 s
Mikaela Shiffrinová vyhrala záverečný slalom vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.
- ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)
- Kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026
- Priebežné poradia v sezóne 2025/2026
Američanka triumfovala dominantným spôsobom o 1,32 sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, tretia skončila Emma Aicherová (+1,36 s).
Shiffrinová bojuje s Nemkou o veľký glóbus, o ktorom sa definitívne rozhodne v stredajšom obrovskom slalome.
Shiffrinová má veľkú šancu vyrovnať v počte celkových triumfov v prestížnom seriáli rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Pred záverečným "obrákom" má pred Aicherovou 85-bodový náskok. V Lillehammeri slávila Sfiffrinová rekordný 110. triumf vo SP.
Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu.
Na čele sa usadila s výrazným náskok 1,10 s pred Holdenerovou, ktorý v 2. kole ešte zveľadila.
Už v Špindlerovom Mlyne získala Shiffrinová v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne.
V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome.
Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.
„V uplynulých troch rokoch sa mi dostalo veľkej podpory zo strany môjho tímu i fanúšikov na celom svete. Chcem sa všetkým pekne poďakovať. Boli pre mňa hnacím motorom. Táto sezóna je veľmi vzrušujúca, absolvovali sme mnohé napínavé preteky vrátane zimnej olympiády.
S Emmou sme kamarátky, ale v stredu si nič nedarujeme. Mám síce náskok 85 bodov, ešte však nič nie je rozhodnuté. Bude to boj až do konca,“ uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.
Celkové poradie Svetového pohára
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1386
2.
Emma Aicherová
Nemecko
1301
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
1009
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
982
5.
Paula Moltzanová
USA
784
6.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
779
7.
Laura Pirovanová
Taliansko
745
8.
Julia Scheibová
Rakúsko
672
9.
Sara Hectorová
Švédsko
642
10.
Kira Weidlová-Winkelmannová
Nemecko
640
Konečné poradie slalomu
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
980
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
538
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
498
4.
Katharina Truppeová
Rakúsko
441
5.
Paula Moltzanová
USA
392
6.
Emma Aicherová
Nemecko
381
7.
Lara Colturiová
Albánsko
344
8.
Anna Swennová Larrsenová
Švédsko
304
9.
Lena Dürrová
Nemecko
246
10.
Sara Hectorová
Švédsko
213