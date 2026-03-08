Talianky si podmanili domácu zjazdovku. V super-G sa po štyroch rokoch tešila veteránka

Elena Curtoniová.
Elena Curtoniová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|8. mar 2026 o 11:51
V pretekoch štartovala aj Mikaela Shiffrinová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa

Výsledky - super-G žien:

1.

Elena Curtoniová

Taliansko

1:29,07

2.

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

+ 0,26 s

3.

Asja Zenerová

Taliansko

+ 0,27 s

4.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

+ 0,34 s

4.

Romane Miradoliová

Francúzsko

+ 0,34 s

6.

Malorie Blancová

Švajčiarsko

+ 0,37 s

/Správu aktualizujeme/

Talianka Elena Curtoniová vyhrala nedeľňajší super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa.

Tridsaťpäťročná pretekárka zvíťazila o 26 stotín sekundy pred Kajsou Vickhoff Lieovou z Nórska.

Na tretie miesto sa prekvapujúco dostala domáca Asja Zenerová, ktorá štartovala až z druhej tridsiatky. Na krajanku stratila 27 stotín sekundy.

Curtoniová sa naposledy z víťazstva tešila ešte v roku 2022, keď ovládla zjazd v St. Moritzi. Celkovo je to pre ňu len štvrté víťazstvo vo Svetovom pohári.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 11:51
