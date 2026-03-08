Talianky si podmanili domácu zjazdovku. V super-G sa po štyroch rokoch tešila veteránka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa
Výsledky - super-G žien:
1.
Elena Curtoniová
Taliansko
1:29,07
2.
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
+ 0,26 s
3.
Asja Zenerová
Taliansko
+ 0,27 s
4.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+ 0,34 s
4.
Romane Miradoliová
Francúzsko
+ 0,34 s
6.
Malorie Blancová
Švajčiarsko
+ 0,37 s
/Správu aktualizujeme/
Talianka Elena Curtoniová vyhrala nedeľňajší super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa.
Tridsaťpäťročná pretekárka zvíťazila o 26 stotín sekundy pred Kajsou Vickhoff Lieovou z Nórska.
Na tretie miesto sa prekvapujúco dostala domáca Asja Zenerová, ktorá štartovala až z druhej tridsiatky. Na krajanku stratila 27 stotín sekundy.
Curtoniová sa naposledy z víťazstva tešila ešte v roku 2022, keď ovládla zjazd v St. Moritzi. Celkovo je to pre ňu len štvrté víťazstvo vo Svetovom pohári.