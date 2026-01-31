Radosť favoritkám pred hrami prekazila Švajčiarka. Štartovala až v druhej päťnástke

Malorie Blancová počas super-G v Crans Montane.
Malorie Blancová počas super-G v Crans Montane. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|31. jan 2026 o 12:19
Druhá skončila Sofia Goggiová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Crans Montana

Výsledky - super-G žien:

1.

Malorie Blancová

Švajčiarsko

1:17,34 min

2.

Sofia Goggiová

Taliansko

+ 0,18 s

3.

Breezy Johnsonová

USA

+ 0,36 s

4.

Roberta Melesiová

Taliansko

+ 0,42 s

5.

Kira Winkelmannová

Nemecko

+ 0,44 s

6.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

+ 0,51 s

Švajčiarska pretekárka Malorie Blancová zvíťazila v pretekoch super-G žien vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Štartovala až ako 17. v poradí.

Na domácom svahu predstihla o 18 stotín Talianku Sofiu Goggiovú a slávila prvý triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou 36 stotín Američanka Breezy Johnsonová.

Jej krajanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová v Crans Montane neštartovala.

Preteky vynechala aj ďalšia americká zjazdárka Lindsey Vonnová, ktorá utrpela počas piatkového zjazdu nepríjemný pád a zranila si ľavé koleno.

Goggiová si vďaka zisku 80 bodov upevnila post líderky priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu. Druhá je Novozélanďanka Alice Robinsonová, tá bola v sobotu šiesta.

Dvadsaťdvaročná Blancová mala z premiérového triumfu veľkú radosť. „Bolo to bláznivé. Som šťastná, že sa mi podarilo prvýkrát zvíťaziť práve pred domácimi fanúšikmi.

﻿Ukázala som, čo je vo mne. Trať bola náročná, viaceré pretekárky sa nevyhli pádom, no nemala som strach. Išla som do toho naplno a vyplatila sa," uviedla Helvétka pre akreditované médiá.

Celkové poradie

Po 25 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1133

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko 

963

3.

Emma Aicherová

Nemecko

684

4.

Paula Moltzanová

USA

614

5.

Sara Hectorová

Švédsko

597

6.

Lindsey Vonnová

USA

590

Poradie v disciplíne super-G

Po 4 z 8 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Sofia Goggiová

Taliansko

280

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

220

3.

Lindsey Vonnová

USA

190

4.

Romane Miradoliová

Francúzsko

181

5.

Mirali Blancová

Švajčiarsko

153

6.

Ester Ledecká

Česko

130

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

