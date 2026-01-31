Radosť favoritkám pred hrami prekazila Švajčiarka. Štartovala až v druhej päťnástke

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Crans Montana
Výsledky - super-G žien:
1.
Malorie Blancová
Švajčiarsko
1:17,34 min
2.
Sofia Goggiová
Taliansko
+ 0,18 s
3.
Breezy Johnsonová
USA
+ 0,36 s
4.
Roberta Melesiová
Taliansko
+ 0,42 s
5.
Kira Winkelmannová
Nemecko
+ 0,44 s
6.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+ 0,51 s
Švajčiarska pretekárka Malorie Blancová zvíťazila v pretekoch super-G žien vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Štartovala až ako 17. v poradí.
Na domácom svahu predstihla o 18 stotín Talianku Sofiu Goggiovú a slávila prvý triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou 36 stotín Američanka Breezy Johnsonová.
Jej krajanka a líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová v Crans Montane neštartovala.
Preteky vynechala aj ďalšia americká zjazdárka Lindsey Vonnová, ktorá utrpela počas piatkového zjazdu nepríjemný pád a zranila si ľavé koleno.
Goggiová si vďaka zisku 80 bodov upevnila post líderky priebežnej klasifikácie superobrovského slalomu. Druhá je Novozélanďanka Alice Robinsonová, tá bola v sobotu šiesta.
Dvadsaťdvaročná Blancová mala z premiérového triumfu veľkú radosť. „Bolo to bláznivé. Som šťastná, že sa mi podarilo prvýkrát zvíťaziť práve pred domácimi fanúšikmi.
VIDEO: Zostrih super-G v Crans Montane
Ukázala som, čo je vo mne. Trať bola náročná, viaceré pretekárky sa nevyhli pádom, no nemala som strach. Išla som do toho naplno a vyplatila sa," uviedla Helvétka pre akreditované médiá.
Celkové poradie
Po 25 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1133
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
963
3.
Emma Aicherová
Nemecko
684
4.
Paula Moltzanová
USA
614
5.
Sara Hectorová
Švédsko
597
6.
Lindsey Vonnová
USA
590
Poradie v disciplíne super-G
Po 4 z 8 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Sofia Goggiová
Taliansko
280
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
220
3.
Lindsey Vonnová
USA
190
4.
Romane Miradoliová
Francúzsko
181
5.
Mirali Blancová
Švajčiarsko
153
6.
Ester Ledecká
Česko
130