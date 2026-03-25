Lyžiarska sezóna má svoju kráľovnú. Shiffrinová spečatila zisk veľkého glóbusu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Valerie Grenierová
Kanada
2:16,79 min
2.
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
+0,43 s
3.
Julia Scheibová
Rakúsko
+0,57 s
4.
Sara Hectorová
Švédsko
+0,74 s
5.
Stephanie Brunnerová
Rakúsko
+1,24 s
6.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+1,31 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala šiestykrát v kariére veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.
Cennú trofej si definitívne zabezpečila vďaka 11. miestu vo finálovom obrovskom slalome v nórskom Hafjelli.
V počte celkových triumfov v prestížnom seriáli vyrovnala rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Shiffrinová zaostala o 2,02 s za víťaznou Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá triumfovala s náskokom 43 stotín pred domácou Nórkou Minou Fuerst Holtmannovou.
Tretia skončila so stratou 57 stotín Rakúšanka Julia Scheibová, už istá držiteľka malého glóbusu v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.
Tridsaťročná Shiffrinová predtým získala veľké glóbusy v rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023. V utorok v Hafjelli suverénnym spôsobom vyhrala slalom a pred záverečnými pretekmi sezóny mala pred druhou Nemkou Emmou Aicherovou na čele SP 85-bodový náskok.
V obrovskom slalome jej stačilo skončiť v prvej 15-ke a to sa jej podarilo, hoci po 1. kole figurovala na nebodovanej 17. pozícii so stratou 1,55 s na vedúcu Grenierovú. Aicherová po 2. kole klesla z 3. na 12. miesto.
´„Mám veľkú radosť, že sa mi šiestykrát podarilo vybojovať veľký glóbus. Je to pre mňa emotívny moment, bola to náročná sezóna. Krajší záver som si ani nemohla želať. Všetká česť Emme Aicherovej.
Blahoželám jej tímu k skvele odvedenej práci. Bola veľmi zdatnou súperkou, rozhodlo sa až v záverečných pretekoch. Bol to boj," uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.
VIDEO: Jazda Shiffrinovej v druhom kole obrovského slalomu
Grenierová slávila tretí triumf v SP, v rokoch 2023 a 2024 vyhrala obrovské slalomy v slovinskej Kranjskej Gore.
Konečné poradie Svetového pohára
Po 37 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1410
2.
Emma Aicherová
Nemecko
1323
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
1049
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
982
5.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
815
6.
Paula Moltzanová
USA
784
7.
Laura Pirovanová
Taliansko
745
8.
Julia Scheibová
Rakúsko
732
9.
Sara Hectorová
Švédsko
692
10.
Kira Weidlová-Winkelmannová
Nemecko
640
Konečné poradie obrovského slalomu
Po 10 z 10 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
720
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
511
3.
Sara Hectorová
Švédsko
479
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
422
5.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
408
6.
Paula Moltzanová
USA
392
7.
Valerie Grenierová
Kanada
312
8.
Thea Louise Sternjesundová
Nórsko
272
9.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
267
10.
Nina O'Brein
USA
215