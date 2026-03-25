Lyžiarska sezóna má svoju kráľovnú. Shiffrinová spečatila zisk veľkého glóbusu

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu
Fotogaléria (17)
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 13:01
ShareTweet3

Získala šiestu trofej a vyrovnala rekordný zápis.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Valerie Grenierová

Kanada

2:16,79 min

2.

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

+0,43 s

3.

Julia Scheibová

Rakúsko

+0,57 s

4.

Sara Hectorová

Švédsko

+0,74 s

5.

Stephanie Brunnerová

Rakúsko

+1,24 s

6.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+1,31 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala šiestykrát v kariére veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.

Cennú trofej si definitívne zabezpečila vďaka 11. miestu vo finálovom obrovskom slalome v nórskom Hafjelli.

V počte celkových triumfov v prestížnom seriáli vyrovnala rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.

Shiffrinová zaostala o 2,02 s za víťaznou Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá triumfovala s náskokom 43 stotín pred domácou Nórkou Minou Fuerst Holtmannovou.

Tretia skončila so stratou 57 stotín Rakúšanka Julia Scheibová, už istá držiteľka malého glóbusu v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Lillehammeri (Svetový pohár 2025/26)
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) reaguje so svojím snúbencom, nórskym lyžiarom Aleksandrom Aamodtom Kildem v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vľavo) sa objíma so svojou matkou Eileen v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (vpravo) reaguje so svojím snúbencom, nórskym lyžiarom Aleksandrom Aamodtom Kildem v cieli 2. kola obrovského slalomu
17 fotografií
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomuAmerická lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliNemecká lyžiarka Emma Aicherová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliKanadská lyžiarka Valerie Grenierová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliŠvédska lyžiarka Sara Hectorová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliŠvédska lyžiarka Sara Hectorová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliNemecká lyžiarka Emma Aicherová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliAmerická lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliJulia Scheibová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliCamille Rastová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom HafjelliAlice Robinsonová počas 1. kola obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v nórskom Hafjelli

Tridsaťročná Shiffrinová predtým získala veľké glóbusy v rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023. V utorok v Hafjelli suverénnym spôsobom vyhrala slalom a pred záverečnými pretekmi sezóny mala pred druhou Nemkou Emmou Aicherovou na čele SP 85-bodový náskok.

V obrovskom slalome jej stačilo skončiť v prvej 15-ke a to sa jej podarilo, hoci po 1. kole figurovala na nebodovanej 17. pozícii so stratou 1,55 s na vedúcu Grenierovú. Aicherová po 2. kole klesla z 3. na 12. miesto.

´„Mám veľkú radosť, že sa mi šiestykrát podarilo vybojovať veľký glóbus. Je to pre mňa emotívny moment, bola to náročná sezóna. Krajší záver som si ani nemohla želať. Všetká česť Emme Aicherovej.

Blahoželám jej tímu k skvele odvedenej práci. Bola veľmi zdatnou súperkou, rozhodlo sa až v záverečných pretekoch. Bol to boj," uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.

VIDEO: Jazda Shiffrinovej v druhom kole obrovského slalomu

Grenierová slávila tretí triumf v SP, v rokoch 2023 a 2024 vyhrala obrovské slalomy v slovinskej Kranjskej Gore.

Shiffrinová predtým získala veľké glóbusy v rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023. V utorok v Hafjelli suverénnym spôsobom vyhrala slalom a pred záverečnými pretekmi sezóny mala pred druhou Nemkou Emmou Aicherovou na čele SP 85-bodový náskok.

V obrovskom slalome jej stačilo skončiť v prvej 15-ke a to sa jej podarilo, hoci po 1. kole figurovala na nebodovanej 17. pozícii so stratou 1,55 s na vedúcu Kanaďanku Valerie Grenierovú.

Konečné poradie Svetového pohára

Po 37 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1410

2.

Emma Aicherová

Nemecko

1323

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

1049

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

982

5.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

815

6.

Paula Moltzanová

USA

784

7.

Laura Pirovanová

Taliansko

745

8.

Julia Scheibová

Rakúsko

732

9.

Sara Hectorová

Švédsko

692

10.

Kira Weidlová-Winkelmannová

Nemecko

640

Konečné poradie obrovského slalomu

Po 10 z 10 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

720

2.

Camille Rastová 

Švajčiarsko

511

3.

Sara Hectorová

Švédsko

479

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

422

5.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

408

6.

Paula Moltzanová

USA

392

7.

Valerie Grenierová

Kanada

312

8.

Thea Louise Sternjesundová

Nórsko

272

9.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

267

10.

Nina O'Brein

USA

215

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Andreas Sander
Andreas Sander
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Lyžiarska sezóna má svoju kráľovnú. Shiffrinová spečatila zisk veľkého glóbusu